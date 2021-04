DIRECT. Interview de Macron : voici les annonces sur les dates du déconfinement

MACRON. Les premières annonces d'Emmanuel Macron sont tombées, les dates du calendrier en quatre étapes ont été dévoilées. La deuxième phase est prévue pour le 19 mai avec la réouverture des terrasses, des commerces et des lieux culturels en plus du report du couvre-feu à 21h. Les détails des annonces.

Le chef de l'Etat était réunion avec les représentants syndicaux ce matin, il leur a confirmé le calendrier des réouvertures et des premières informations ont fuité après l'entretien. Un journaliste de TF/LCI a tweeté un résumé des étapes prévues pour le déconfinement. Emmanuel Macron devrait bien annoncer une réouverture des commerces et des terrasses pour la mi-mai mais conditionnée selon une jauge d'accueil. Les autres réouvertures auront lieu dans le courant du mois de juin notamment pour les cafés, les restaurants et l'organisation d'événements culturels sera de nouveau possible selon des mesures barrières. Le déconfinement progressif pourrait s'étendre jusqu'en juillet.

Une date sera enfin dévoilée, celle de la réouverture des commerces et des terrasses à la mi-mai. Les hypothèses du 13 et du 17 mai ont été évoquées, soit avant ou après le week-end de l'Ascension. Entre temps le lundi 10 a aussi été avancé bien qu'un peu en avance sur le cap de la mi-mai, le rendez-vous fixé par le gouvernement avant l'entrée en vigueur du troisième confinement.

Parmi les annonces très attendues, celles concernant le couvre-feu arrivent en tête. Si le déconfinement est prévu le 3 mai, le couvre-feu sera maintenu au-delà de cette date et "jusqu'à nouvel ordre" comme indiqué par Jean Castex, le 22 avril. Hier le Premier ministre a indiqué qu'après le 2 juin, le couvre-feu ne serait plus à l'ordre du jour avec l'étape transitoire de "vigilance sanitaire", pour autant la restriction pourrait être supprimée avant cette date. Les interrogations concernent aussi le report d'une ou plusieurs heures du couvre-feu, Emmanuel Macron a concédé "19h c'est tôt" lors de son déplacement à Melun, mais il n'a donné aucune information sur les nouveaux horaires de la mesure ni même la date à partir de laquelle ils pourraient entrée en vigueur.

Le choix de la presse régionale pour dévoiler le plan de déconfinement n'est certainement pas anodin. Les titres de presse régionaux touchent 40 millions de Français notamment les personnes âgées. La décision montre également une volonté de créer une proximité entre le gouvernement et la population avec une communication plus "locale", ancrée dans les territoires. Une stratégie qui ouvre peut-être la voie à la territorialisation de certaines mesures évoquées par plusieurs membres du gouvernement, Oliver Véran d'abord dans un entretien accordé au Télégramme, puis le porte-parole de gouvernement et dernièrement Emmanuel Macron lors de son bain de foule après la visite d'une école primaire à Melun. Le chef de l'Etat a fait mention d'un "seuil du taux d'incidence" pour permettre ou non la réouverture de certains établissements. Les annonces confirmeront-elles l'hypothèse ?

Une partie des annonces d'Emmanuel attendues pour ce soir à 21h ont été dévoilées, notamment quatre dates précisant le calendrier du déconfinement. La première sans surprise consiste à la levée des restrictions de déplacements à partir du 3 mai. La date de réouverture des terrasses, des commerces et des lieux culturels comme les musées, les théâtres et les cinémas est finalement fixée au 19 mai, un peu plus tard que ce qui était attendu. Mais surtout à cette date le couvre-feu sera repoussé à 21h, permettant notamment aux terrasses d'accueillir des clients midi et soir, dans le respect des nouveaux horaires.

Les salles de restaurants et les salles de sport voient enfin le bout du tunnel avec une date de réouverture fixée au 9 juin selon les informations de BFMTV. De manière générale, tous les établissements clos devraient pouvoir rouvrir en respectant un protocole sanitaire qui reste à définir. Le président de la République soumet toutefois cette date à une situation sanitaire sous contrôle. Le 9 juin marquera également un nouveau report du couvre-feu à 23h. Les restaurateurs pourront alors proposer deux services les soir en plus du ceux du midi.

Le couvre-feu connaîtra plusieurs modifications avant d'être supprimé. Des informations et notamment des dates ont fuité et marquent l'évolution de la restriction. Le couvre-feu tel qu'on le connaît est prolongé jusqu'au 19 mai, à cette date, l'extinction des feux sera repoussée à 21h. Un nouveau report du couvre-feu à 23h aura lieu le 9 juin jusqu'à la suppression de la mesure le 30 juin. Le gouvernement devra néanmoins recevoir l'aval du Parlement pour tenir les dates annoncées malgré le passage à la phase transitoire de "vigilance sanitaire" annoncée hier par Jean Castex.

Les quatre étapes du déconfinement prévues au entre le 3 mai et le 30 juin se veulent optimistes. Le gouvernement a toutefois prévu un dispositif de "frein d'urgence" en fonction des critères sanitaires pour éventuellement ralentir le processus de réouverture dans les départements où la circulation de l'épidémie repart à la hausse. Trois critères seront pris en compte pour évaluer la situation sanitaire et la poursuite du déconfinement : le taux d'incidence avec un seuil fixé à 400 cas pour 100 000 habitants, l'augmentation brutale du taux d'incidence et la menace de la saturation des services de réanimation. Ces freins d'urgence pourront être mis en place territoire par territoire et confirment la stratégie de territorialisation évoquée depuis deux semaines par les membres du gouvernement.

L'objectif du chef de l'Etat est de donner une perspective aux Français après un an d'épidémie. Le gouvernement opte pour un déconfinement progressif pour éviter un rebond épidémique immédiat, mais la réouverture du pays semble aller de pair avec la vaccination de la population. Emmanuel Macron pourrait revenir sur l'évolution de la campagne vaccinale et son ouverture à de nouvelles cibles, plus jeunes, qui se réuniront dans les établissements tels que les restaurants, les cafés et les lieux culturels dès leur réouverture.

Selon le calendrier élaboré par Emmanuel Macron et ses ministres, le déconfinement sera pleinement accompli le 30 juin avec la fin du couvre-feu et la réouverture de tous les établissements avec pour seule consigne de respecter les gestes barrières et, peut-être, des protocoles sanitaires. Preuve que le gouvernement espère un retour à la normale au début du mois du juillet, les rassemblements en extérieur allant jusqu'à 1000 personnes seront de nouveau possible à partir du 30 juin.

Les premières réouvertures sont attendues pour le mercredi 19 mai, mais seront soumises à des jauges d'accueil. Les terrasses des restaurants pourront accueillir les clients dans la limite de six personnes par table. Du côté des lieux culturels comme les musées, les théâtres, les cinémas et les autres lieux de spectacles avec un public assis, les jauges s'élèvent à 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Dans la sphère privée, les rassemblements familiaux ou entre amis pourront aller jusqu'à dix personnes, contre six aujourd'hui.

Le calendrier des réouverture dévoilés en début d'après-midi, et expliqué dans les posts, précédents reste au stade de projet pour le plan de déconfinement. Emmanuel Macron a précisé dans son entretien, publié par Ouest-France , que les étapes présentées doivent "faire l'objet d’une grande phase de concertation à trois niveaux : avec les parlementaires, avec l’ensemble des partenaires sociaux et des professionnels des secteurs, et avec les élus des territoires". Une fois passé devant tous ces instances, le plan détaillé sera exposé par le Premier ministre, Jean Castex, dans la semaine du 10 mai.

L'intervention du président de la République ce vendredi 30 avril n'est pas une surprise ; il avait lui-même fait savoir fin mars qu'il s'adresserait aux Français après les quatre semaines de restrictions mises en place pour endiguer la propagation du Covid-19. Jean Castex a indiqué mercredi 28 avril qu'Emmanuel Macron donnerait des "perspectives" du déconfinement. Il devrait donc donner une feuille de route et lever les plus importantes incertitudes qui perdurent. Selon les informations du Monde et de BFMTV, il devrait présenter aux Français une ébauche de calendrier, avec les étapes qui nous attendent : le 3 mai, fin des restrictions de déplacements des 10 kilomètres ; mi mai : réouverture de certaines terrasses de cafés et restaurants, et certains lieux de culture ; en juin et en juillet, de nouvelles interdictions devraient être levées. Emmanuel Macron devrait aussi appeler à la prudence, insister sur les conditions encore très difficiles dans lesquelles travaillent les professionnels de santé et évoquer la situation encore préoccupante sur le plan sanitaire. Il est ainsi probable qu'il justifie des restrictions qui perdureront jusqu'en juillet dans les départements où le coronavirus circule le plus.

Mardi 27 avril, Emmanuel Macron a déjà présenté ses intentions à une dizaine de maires de moyennes et petites communes pour parler concrètement de la campagne de vaccination et de la manière dont les assouplissements du confinement pouvaient s'organiser et surtout à quel rythme. Selon les indiscrétions qui ont fuité de cette réunion, le chef de l'Etat entendrait assouplir le couvre-feu à la mi-mai et le supprimer en juin. Rien n'est acté à ce stade, mais le plan de déconfinement de exécutif semble déjà posé sur des jalons solides. "Il y aura des règles nationales mais la territorialisation reste une option sur la table concernant les jauges de certains lieux", a notamment assuré à LCI un proche du président. Des mesures concrètes pour les restaurants, les bars, les cinémas, les salles de spectacle sont attendues, avec des protocoles spécifiques secteur par secteur.

Le locataire de l'Elysée, manifestement sensible aux critiques de l'opposition et d'une grande partie des corps intermédiaires sur la manière dont tous les arbitrages sont rendus dans cette crise sanitaire, a confié aux préfets le soin d'organiser une consultation avec des élus locaux et des acteurs économiques, selon BFMTV. Le média précise qu'un rapport issu de ces discussions doit être remis au gouvernement et à l'Elysée le 10 mai. Une conférence de presse organisée le 12 mai devrait permettre à l'exécutif de présenter dans le détail les étapes du déconfinement.

Des annonces et une nouvelle loi

Mercredi, le chef du gouvernement avait ajouté en conférence de presse que "la perspective d'un retour progressif à une vie plus normale doit nous amener à revoir nos outils juridiques et à les adapter". "Il s'agit maintenant de nous projeter sur les modalités d'une sortie de crise. Une sortie progressive, à mesure que la campagne de vaccination se déploie. [...] Notre intention, avec la mise en place de ce régime transitoire, est de nous permettre d'accompagner le processus de réouverture par des mesures adaptées à la situation", a-t-il fait savoir, restant délibérément évasif.

Le gouvernement doit par ailleurs présenter la semaine prochaine un projet de loi pour instaurer "un régime transitoire", à partir du 2 juin, remplaçant donc celui de l'état d'urgence sanitaire. Cela devrait donc acter la fin du couvre-feu à cette date. "Le nouveau dispositif que nous allons soumettre au Parlement ne permet plus, dans ce cadre-là, de recourir au couvre-feu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il permet en revanche au gouvernement, par décret, de fermer ou de maintenir fermé un certain nombre d'établissements recevant du public", a explicitement indiqué le Premier ministre.

Les précédentes allocutions d'Emmanuel Macron