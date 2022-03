Discours de Macron sur son programme : ce qu'il faut retenir

DISCOURS MACRON. Emmanuel Macron a présenté son programme dans un discours de plus d'une heure et demi en conférence de presse depuis la Seine-Saint-Denis. Le candidat a défendu son bilan et propose un projet présidentiel dans la ligné de la politique menée durant son mandat.

Programme de Macron L'essentiel Candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a présenté les trois grands axes de son programme jeudi 17 mars. Dans un discours d'un peu plus d'une heure et demi il a énuméré ses mesures pour faire de la France une "nation indépendante", une "société unie" et faire revivre le "pacte républicain".

Malgré un discours long et étoffé, Emmanuel Macron a indiqué en préambule ne pas être exhaustif et ne pas traiter l'intégralité de son programme mais présenter les points cruciaux. D'autres prises de parole plus spécifiques sont prévus jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle.

Emmanuel Macron a confirmé et, quelque fois, préciser les mesures distillées avant la conférence de presse. Sur la réforme de retraite, il réaffirme vouloir reporter l'âge légal à 65 ans mais précise "prendre en compte les carrières longues" et "la réalité des métiers et des tâches".

Le coût du programme d'Emmanuel Macron devrait pouvoir faire baisser les impôts de 15 milliards d'euros selon le candidat de La République en Marche, une baisse des impôts divisée à part égale entre les ménages et les entreprises. Quant au coût du projet, Emmanuel Macron avance la somme de 50 milliards d'euros par an entièrement financer par les réforme.

16:53 - Comment améliorer le taux d'activité des plus de 55 ans ? Selon l'OCDE, "plus votre âge légal de départ à la retraite est précoce plus votre taux de chômage est élevé", avance Emmanuel Macron défendant la réforme de la retrait à 65 ans. "Si on veut réussir à améliorer le taux d'activité des plus de 55 ans il faut faire des efforts sur la formation" et la réorganisation des fin de carrières notamment avec le cumul emploi - retraite proposé par le candidat, avec la revalorisation des compétences. 16:43 - Un projet qui coûte 50 milliards par an Le projet de Macron représente un effort budgétaire à hauteur de 50 milliards d'euros par an et prévoit une baisse d'impôt annuelle de 15 milliards d'euros. Cette baisse d'impôts sera divisée à part égale entre les ménages et les entreprises. Sur les 50 milliards, 15 sont financés par le plein emploi, la réforme des retraites et les autres réformes de fonctionnement, 15 autres milliards sont payés par les réformes de fond et d'optimisation de gestion et les 20 derniers milliards grâce à une réduction des coûts de fonctionnement des collectivités publiques. 16:37 - Une "simplification drastique" de l'administration Le candidat Macron défend une "très grande loi de simplification drastique" de l'administration. 16:34 - Macron veut refondre le droit d'asile et durcir l'accès aux titres de séjour Emmanuel Macron veut refondre l'organisation de droit d'asile. "Nos procédures d’éloignement doivent être plus rapides. Le refus d’asile vaudra obligation de quitter le territoire. La multiplicité des voies de recours réduit l’efficacité de nos procédures d’éloignement". La politique sur les titres de séjour sera elle aussi durcie : "La carte de séjour pluriannuelle sera donnée dans des conditions plus restrictives". La répartition des réfugiés dans le territoire devra être plus homogène selon le voeux du candidat. Sur les frontières, il évoque à nouveau la réforme de Schengen déjà présentée il y a quelques semaines. 16:30 - Défendre la laïcité et lutter contre les séparatismes Avec le pacte républicain, Emmanuel Macron dit également vouloir continuer les efforts sur la laïcité et la lutte contre les séparatismes. 16:28 - Renforcer les effectifs des forces de l'ordre et des magistrats Concernant le "pacte républicain" ce sont les volet sécuritaire et judiciaire qui sont abordés. Dans les prochaines années, Emmanuel Macron promet de créer 200 brigades de gendarmerie, le doublement des effectifs de police ou encore l'extension des amendes forfaitaires. En matière de justice il est question de recruter 8500 magistrats, de refondre le code de procédure pénale, de réduire les délais de traitement des dossiers et assurer l'effectivité des peines. 16:22 - 50 000 infirmiers et aides-soignants recruter en Ehpad Emmanuel Macron propose une réforme sur les aidants pour faciliter la prise en charge des proches à domicile. Quant aux Ehpad, il souhaite recruter 50 000 infirmiers et aide-soignant et renforcer les contrôles pour répondre aux questions et manquements soulevés par l'affaire Orpéa. 16:20 - La pension minimale des retraites portée à 1100€ Pour les retraités, Emmanuel Macron annonce une pension minimale de 1100€ pour les retraités avec une carrière complète. 16:14 - Réformer les allocations et créer "la solidarité à la source" L'ambition d'une société unie, c'est aussi venir en aide aux plus précaires et pour cela Emmanuel Macron envisage de mettre en place la solidarité à la source soit une réformation des différentes allocations et aides financières. Un mécanisme efficace pour rendre à chacun les aides auxquelles il a droit et pour éviter les fraudes comme vu avec le prélèvement à la source. 16:11 - Dégager du temps aux médecins et "renfort massif" dans les déserts médicaux Emmanuel Macron souhaite aussi poursuivre les réformes de l'hôpital entamées lors de son mandat car "malgré le Ségur, il y a une crise de sens pour beaucoup de professionnels de santé". Il envisage d'aider les médecins de ville pour qu'ils prennent davantage de patients. Pour décharger les médecins et leur dégager du temps, un système de "référent" pourrait être mis en place pour les "actes simples", aussi des pharmaciens et des infirmiers pourraient par exemple renouveler les ordonnances. Le candidat promet d'assumer un renfort massif dans les déserts médicaux et améliorer l'accès aux soins en urgence. 16:09 - Une "large concertation" pour "changer le fonctionnement" de l'école Emmanuel Macron annonce une "large concertation pour réformer l'école" avec toutes les parties prenantes - les enseignants, les équipes administratives, les parents d'élèves, les élus et les associations - pour "changer le mode de fonctionnement". Il propose déjà un suivi plus individualisé des élèves, un rapprochement entre familles et écoles et davantage de formations pour les professeurs. "Il y aura de nouvelles rémunérations pour ceux qui s'engagent sur ces nouvelles missions", indique Emmanuel Macron. Il dit vouloir accorder plus d'autonomie aux établissements scolaires : "On doit assumer plus de liberté." Sans rentrer dans le détail, il réaffirme son souhait de remettre les mathématiques dans le tronçon commun du baccalauréat et d'élargir le pass culture aux collégiens. 16:00 - Accompagnement des familles monoparentales et de la santé féminine pour atteindre l'égalité homme - femme L'égalité femme - homme continuera d'être un sujet central assure le candidat. Pour se rapprocher et atteindre cet objectif, il dit vouloir travailler à l'accompagnement des familles monoparentales qui sont pour l'écrasante majorité des femmes et accompagnement et une meilleure prise en charge de la santé féminine. Il cite en exemple le projet lancé pour lever le tabou et rattraper le retard médical pris par le monde médical sur l'endométriose, maladie féminine qui touche une femme sur dix. 15:55 - Macron entend étendre son action pour la protection de l'enfance La deuxième série d'ambitions présentée par Emmanuel Macron tend à oeuvrer à une société plus unie en défendant l'accès aux mêmes chances pour tous et prévenant contre les inégalités. La protection de l'enfance est le premier point de cette société unie pour lequel le candidat propose le contrôle parental des écrans par défaut pour protéger les enfants contre les nouveaux usages du numérique et la lutte contre le harcèlement à l'école et le cyberharcèlement. Le candidat souhaite également favoriser l'inclusion des enfants handicapés, aussi il entend augmenter jusqu'à 35 heures le temps de travail des AESH et accompagnants d'enfants en situation de handicap. 15:51 - Départ à la retraite à 65 ans mais "prise en compte des spécificités" "Il faut aussi travailler plus longtemps, une société qui vieillie il est donc normal que nous travaillons plus." Emmanuel Macron défend le décalage progressif de l'âge de la retraite à 65 ans avec tout en prenant "en compte les carrières longues" et la "réalité des métiers et des tâches". "Nous simplifierons et développerons les mécanismes de cumul emploi - retraite en permettant de bénéficier de se retraite en continuer à cotiser à et bénéficier des droits de sa cotisation", ajoute-t-il. 15:48 - "Travailler plus" et viser le plein emploi Emmanuel Macron met sur la table l'objectif du "travailler plus" qui comprend deux plans : le plein emploi et la réforme des retraites. Pour atteindre le plein emploi il évoque la transformation du pôle emploi en "France travail" pour, à l'échelle du territoire, mettre en commun toutes les compétences et accompagner plus facilement celles et ceux qui doivent revenir à l'emploi. Il est aussi question de la réforme du RSA qui suggère l'obligation d'accorder plusieurs heures par semaine à une activité qui facilite la réinsertion dans le monde du travail. Emmanuel Macron réaffirme et assure ne pas avoir souhaiter instaurer le RSA pour les jeunes de 18-25 ans. LIRE PLUS

Après l'officialisation de sa candidature à l'élection présidentielle, le 3 mars dans une lettre aux Français, Emmanuel Macron livre une campagne éclair et a présenté son programme lors d'une conférence de presse jeudi 17 mars depuis les Docks de Paris en Seine-Saint-Denis. Dans un discours d'une heure et demi, le candidat de la République en Marche a présenté les réformes majeures de son projet présidentiel selon trois axes : les mesures pour devenir une nation indépendante - en matière de défense et de production notamment -, les réformes pour une créer "une société unie" où chacune est égaux et dispose des mêmes chances face au pouvoir d'achat, au travail, à la santé ou encore à l'école, et enfin sur le "pacte républicain" qui porte sur les question sécuritaire, judiciaire et administrative.

Sans avoir publié de programme officiel, le candidat Macron a déjà donné le cap qu'il aimerait suivre s'il est élu pour un second mandat à l'Elysée. Lors de son premier déplacement de campagne à Poissy le 7 mars, le candidat de La République en Marche a évoqué les quatre pactes sur lesquels il entend agir : un pacte européen, un pacte entre générations, un pacte productif et un pacte républicain. Il a aussi fait part de quelques mesures dont certaines étaient déjà annoncées, et parfois promises, en 2017 comme la réforme des retraites. Le candidat et son équipe de campagne ont confirmé leur volonté de repousser l'âge du départ à la retraite à 65 ans, contre 62 aujourd'hui, ainsi que la suppression de tous les régimes spéciaux. Un projet défendu corps et âme car "compte tenu du fait qu'on vit de plus en plus longtemps, et c'est bien, il faut décaler l'âge légal et le passer 65 ans", expliquait Emmanuel Macron sur TF1 le lundi 14 mars.

Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron a dit vouloir donner la priorité "à l’école et à nos enseignants" pendant les cinq prochaines années pour rétablir "la méritocratie républicaine". Le pouvoir d'achat des Français promet aussi d'être un pan conséquent du programme d'Emmanuel Macron car le sujet est la préoccupation première des électeurs après deux ans de crise sanitaire, sur ce point il a notamment promis de ne pas augmenter les impôts. La santé, la transition énergétique et la sécurité sont aussi des enjeux primordiaux de la campagne sur lesquels le candidat doit s'exprimer.