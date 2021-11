"Discours de Macron : 3e dose, nouvelles mesures, retraites... Ce qu'il pourrait annoncer mardi soir"

MACRON. Depuis le palais de l'Élysée, Emmanuel Macron va prendre la parole ce mardi 9 novembre, à 20 heures. Un discours durant lequel pourraient être évoqués la campagne vaccinale, de nouvelles mesures, mais aussi les éventuelles dernières réformes à venir.

[Mis à jour le 7 novembre 2021 à 11h36] Ce mardi 9 novembre, Emmanuel Macron s'adressera aux Français à 20 heures. Une première depuis le 12 juillet. Lors de son discours, le président de la République fera le point sur la situation épidémique en France, à l'heure où le nombre de nouveaux cas quotidiens repart à la hausse - près de 10 000 ce samedi 6 novembre selon Santé publique France. À l'annonce de ce discours, les Français se sont rués sur Doctolib pour réserver des créneaux pour une troisième injection de vaccin anti-Covid. En effet, ils redoutent que le chef de l'État annonce que le pass sanitaire soit conditionné à cette troisième dose. Bien que le coronavirus soit au cœur de la prise de parole d'Emmanuel Macron, il pourrait également aborder d'autres sujets, et notamment ceux de la reprise économique et de la réforme des retraites. On fait le point sur ce qui se profile...

Une allocution sur le Covid ?

Un nouveau discours d'Emmanuel Macron semblait de plus en plus probable, plusieurs rumeurs indiquant que le président de la République était "très inquiet de la situation sanitaire en Europe", et prévoyait de s'adresser aux Français. Voilà déjà plusieurs jours en effet qu'un rebond épidémique se confirme en France et en Europe. Celui-ci se traduit d'ailleurs dans les chiffres qui concernent l'épidémie de coronavirus, publiés quotidiennement dans l'Hexagone par Santé publique France (SpF). Outre ces indicateurs numéraux, plusieurs facteurs inquiètent : la baisse des températures imputable à l'arrivée de l'hiver, la vaccination qui patine et ne convainc toujours pas les plus sceptiques ainsi qu'un relâchement des gestes barrières. Vendredi 5 novembre, SpF relevait d'ailleurs 8 998 cas de coronavirus supplémentaires en France, portant le taux de positivité des tests à 2,44%, soit 0,25 point de plus que la veille.

Une incitation pour la 3e dose de vaccin ?

Le sujet de la pandémie restera donc probablement l'un des gros dossiers évoqué par le président. Alors que de nombreuses personnes sont éligibles à l'injection d'une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 depuis le début du mois de septembre, le Premier ministre Jean Castex a exhorté ce vendredi 5 novembre, depuis le CHU de Montpellier à "une mobilisation générale autour de la vaccination" et de la troisième dose, rapportent plusieurs médias. Ce discours devrait être repris le 9 novembre par Emmanuel Macron durant son allocution. La question de rendre cette troisième dose obligatoire pour les publics les plus à risque (et qui auraient déjà consenti aux deux premières doses) ou de l'associer à un renouvellement du pass sanitaire est posée.

La durée de validité du pass sanitaire soumise à un rappel ?

Le pass sanitaire, dont le Parlement a validé la prolongation jusqu'au 31 juillet prochain, pourrait en effet être au cœur du discours d'Emmanuel Macron. "Nous réfléchissons à la question du pass sanitaire", a lâché Jean Castex ce vendredi même, lors d'un déplacement à Montpellier, le Premier ministre estimant nécessaire de "peser le pour et le contre". Dans Le Parisien mercredi dernier, le ministre de la Santé se montrait plus explicite encore. Olivier Véran jugeait "légitime de s'interroger sur la validité du pass après plus de six mois de vaccination, si, au cas où vous auriez, par exemple, plus de 70 ans ou un diabète grave". Sans 3e dose de rappel, le pass pourrait être invalidé au bout de six mois selon ce scénario. La question de la vaccination des enfants de moins de 12 ans, qui a débuté cette semaine aux États-Unis, pourrait aussi être évoquée lors du discours d'Emmanuel Macron.

Quelles autres annonces d'Emmanuel Macron ?

Le rebond du coronavirus en France et les mesures pour tenter de l'enrayer seront donc les principaux sujets de ce nouveau discours d'Emmanuel Macron. Mais il y en aura d'autre. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal assuré cette semaine qu'"un point sur la reprise économique, sur les réformes conduites dans notre pays et sur l'ensemble des sujets que traverse notre pays", ferait également partie de l'allocution présidentielle. De retour de Glasgow, où il a assisté aux débats de la COP26, Emmanuel Macron pourrait également évoquer la question climatique, mais aussi plusieurs dossiers géopolitiques sensibles - la politique étrangère est l'une des prérogatives du chef de l'État -, comme la crise toujours vive avec l'Australie et le Royaume-Uni sur l'alliance Aukus, la pêche en eaux britanniques ou les adieux d'Angela Merkel.