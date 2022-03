"Discours de Macron : allocution sur l'Ukraine ce mercredi 2 mars, l'annonce de sa candidature possible ?"

DISCOURS MACRON. Emmanuel Macron va prendre la parole ce mercredi 2 mars 2022 à 20 heures, a annoncé l'Elysée. Le chef de l'Etat s'exprimera sur l'évolution de la situation en Ukraine. Peut-il également annoncer sa candidature ?

Il s'était engagé à reprendre la parole devant les Français. Emmanuel Macron va à nouveau s'exprimer à la télévision, ce mercredi 2 mars 2022. Le chef de l'Etat l'a annoncé dans un message publié sur les réseaux sociaux. Le président de la République a indiqué que sa déclaration serait "sur la guerre en Ukraine". Le 24 février, Emmanuel Macron s'était déjà exprimé sur le conflit qui a éclaté après l'invasion de la Russie dans son pays voisin. Le 25 février, il avait également adressé un message au Parlement, lu par les présidents du Sénat de l'Assemblée nationale. Le format de l'adresse du locataire de l'Elysée à la population n'est pas encore connu. Sera-t-il en direct ou non ? S'exprimera-t-il ou non depuis le palais présidentiel ? Seule certitude, elle aura lieu à 20 heures et sera retransmise sur les principales chaînes d'information du pays.

A cette occasion, Emmanuel Macron peut-il déclarer sa candidature à l'élection présidentielle ? Alors qu'il repousse depuis des semaines l'officialisation de son entrée en campagne, le président de la République voit le calendrier se restreindre considérablement. Car son intention de participer ou non au scrutin national des 10 et 24 avril prochains doit être connue avant ce vendredi 4 mars, en fin de journée. Le timing est donc serré pour le chef de l'Etat, lui qui voulait régler la crise diplomatique et sortir quasi-définitivement du Covid avant de faire part de sa décision. Pour autant, en affirmant qu'il ne s'exprimerait qu'au sujet de la guerre en Ukraine, et au regard de la situation dans le pays depuis l'attaque de la Russie, il semble peu probable qu'Emmanuel Macron se déclare candidat à l'élection présidentielle ce mercredi soir.

Discours d'Emmanuel Macron du 25 février 2022

Le message d'Emmanuel Macron a été lu quelques heures après une prise de parole en marge d'un Conseil européen extraordinaire. Dans son discours matinal du 25 février, Emmanuel Macron a rappelé qu'en déclenchant une guerre en Europe, Vladimir Poutine "bafou[e] tous les principes qui président au droit international, aux chartes et traités souverainement signés par la Russie ces dernières décennies". Il a également réaffirmé l'unité et le soutien de l'Europe et de l'Union européenne à l'Ukraine dans cette épreuve. Une aide économique d'1,2 milliards d'euros, financée par la France à hauteur de 300 millions, va être envoyée à Kiev en guise de soutien, en plus de renfort militaire aux frontières. Le président de la République a assuré l'envoi "en Estonie [d']un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, [l'anticipation] sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars, et [l'accélération de] son déploiement en Roumanie".

Discours d'Emmanuel Macron du 24 février 2022

Vladimir Poutine a annoncé dans la nuit du 23 et 24 février 2022 le lancement d'une opération militaire en Ukraine. Dans son discours prononcé le 24 février, de moins de quatre minutes, Emmanuel Macron a parlé d'une "attaque militaire massive" qui "contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes" et constitue "une violation de la charte de Nations-Unies ainsi que des principes fondateurs de l'ordre européen et international". Le président de la République a fermement condamné le choix du Kremlin de déclencher une guerre et d'ainsi "porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies". La France prend le parti de l'Ukraine et l'Elysée a affirmé se tenir aux côtés des dirigeants et du peuple ukrainien dans cette épreuve. Quelle que soit l'évolution du conflit russo-ukrainien, ces événements marquent "un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies, des conséquences sur la géopolitique de nos continents", a déclaré le chef de l'Etat, le ton grave. Il promet de demander à la Russie "de rendre des comptes".

Après ses allocutions du 24 puis du 25 février, Emmanuel Macron n'a pas fixé de calendrier quant à une nouvelle prise de parole au sujet de la guerre en Ukraine. Aucune échéance n'a, non plus, été indiquée dans le message lu à l'Assemblée nationale et au Sénat le 25 février par les présidents des chambres parlementaires. Pour l'heure, donc, rien n'indique quand le président de la République entend s'exprimer à nouveau sur le conflit, si tant est qu'il juge pertinent de le faire.