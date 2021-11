"Discours de Macron : ce qu'il va annoncer mardi soir"

MACRON. Près de quatre mois après sa dernière allocution, Emmanuel Macron prendra la parole mardi 9 novembre à 20h depuis le palais présidentiel, a confirmé l'Élysée auprès de plusieurs médias. L'occasion pour le chef de l'État de répondre aux nombreuses interrogations des Français au sujet du coronavirus ou de la vaccination. Mais pas seulement. Les infos.

Sommaire Annonces de Macron

[Mis à jour le 5 novembre 2021 à 19h43] L'idée se murmurait depuis la matinée du vendredi 5 novembre 2021. C'est sur la radio RTL, qu'un ministre, cité sous couvert d'anonymat avait évoqué une allocution prochaine du président de la République, indiquant que celui-ci était "très inquiet de la situation sanitaire en Europe", et prévoyait de s'adresser aux Français. D'abord partiellement démentie auprès de nos confrères du Parisien, le palais présidentiel a finalement confirmé cette information dans la soirée du même jour : Emmanuel Macron s'exprimera depuis l'Élysée mardi 9 novembre 2021, à 20 heures. S'il est évident qu'une prise de parole de cette envergure n'est jamais anodine et comporte toujours une ou plusieurs nouvelles mesures, une question se pose néanmoins. Lesquelles ?

Voilà déjà plusieurs jours qu'un rebond épidémique se confirme en France et en Europe. Celui-ci se traduit d'ailleurs dans les chiffres qui concernent l'épidémie de coronavirus, publiés quotidiennement dans l'Hexagone par Santé publique France (SpF). Outre ces indicateurs numéraux, plusieurs facteurs inquiètent : la baisse des températures imputable à l'arrivée de l'hiver, la vaccination qui patine et ne convainc toujours pas les plus sceptiques ainsi qu'un relâchement des gestes barrières. Vendredi 5 novembre, SpF relevait d'ailleurs 8 998 cas de coronavirus supplémentaires en France, portant le taux de positivité des tests à 2,44%, soit 0,25 point de plus que la veille.

Depuis le début de la crise sanitaire, Emmanuel Macron a pris l'habitude de s'adresser aux Français lors d'allocutions solennelles. Aussi, peu de temps avant que l'Élysée ne confirme l'information, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement avait indiqué à plusieurs médias que le président de la République prendrait la parole "très prochainement" afin de "faire un point sur la situation sanitaire". Mais pas seulement. En effet, le porte-parole du gouvernement avait ajouté qu'"un point sur la reprise économique, sur les réformes conduites dans notre pays et sur l'ensemble des sujets que traverse notre pays", ferait également partie de l'allocution présidentielle.