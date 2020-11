"Discours de Macron mardi 24 novembre : des annonces surprises sur le déconfinement ?"

Ce mardi 24 novembre, Emmanuel Macron prend à nouveau la parole devant les Français pour faire le point sur le confinement. Il tient à expliquer, dans un nouveau discours solennel, pourquoi il est impossible de déconfiner le pays début décembre.

Emmanuel Macron avait annoncé au moins 4 semaines de confinement lors de sa dernière allocution solennelle. Ce mardi 24 novembre, il devrait - sauf revirement très improbable - annoncer la poursuite de des mesures de privation de liberté. Si les principaux indicateurs sur l'évolution de l'épidémie connaissent une dynamique encourageante, tous les signaux ne sont hélas pas encore au vert, la pression hospitalière perdure, la crise oblige le pays à rester en partie paralysé. Emmanuel Macron va donc devoir faire acte de pédagogie pour bien expliquer aux Français pourquoi le confinement dure, et quelle stratégie le gouvernement compte adopter pour mettre en place un déconfinement progressif, en trois étapes. Voici ce que l'on sait déjà sur le discours d'Emmanuel Macron ce mardi.

Dans le JDD, dimanche 24 décembre, le chef de l'Etat a confié qu'il a pour objectif de donner au pays une feuille de route. "Rien n'est pire que l'incertitude et l'impression d'une morosité sans fin. Il faut de la cohérence, de la clarté, un cap. Savoir ensemble où nous allons et comment y aller", a-t-il déclaré au journal. On sait désormais que le président de la République entend mettre en oeuvre un plan de déconfinement progressif. Si le Premier ministre a déjà insisté, mi novembre en conférence de presse que l'exécutif avait comme horizon prioritaire "un allégement au moment des vacances de Noël", les choses se précisent encore davantage.

"Les assouplissements se feront au regard de l'évolution sanitaire et des risques liés à certaines activités : d'abord autour du 1er décembre, puis avant les ­congés de fin d'année, puis à partir de janvier 2021", a averti dimanche le porte parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans le JDD. Emmanuel Macron va donc préciser le calendrier de ce déconfinement par étape. Il souhaite "tracer une perspective à quelques jours, quelques semaines et quelques mois", selon les confidences d'un proche du président au Monde. La réouverture des commerces non essentiels est attendue pour début décembre, mais les limitations de circulation perdureront. Si la situation le permet, de la souplesse sera introduite pour les vacances de décembre et le déconfinement concernera en début d'année 2021 les restaurants, bars et cafés.

Dans son exercice de pédagogie, le chef de l'Etat pourrait annoncer quelques mesures concrètes, comme par exemple le maintien ou non du périmètre des 1km dans lesquels les Français sont autorisés à prendre l'air une heure dans la journée. "On n'est pas tous égaux face au rayon d'un kilomètre. Il y a un enjeu : permettre à ceux qui ne vivent pas près d'un parc d'aller y respirer", s'est permis d'anticiper Gabriel Attal dans le JDD dimanche.

Autre mesure sur la table du président, qui n'est pas actée, celle permettant aux lieux de culte de recevoir de nouveau du public dans les tout prochains jours. Et si le président allait même plus loin, en annonçant l'ouverture des théâtres ou des musées, avec protocole sanitaire strict ? L'hypothèse est étudiée, selon Le Monde.

D'autres points doivent être tranchés : quid de l'ouverture des stations d'hiver ? Le recours au télétravail demeurera-t-il obligatoire ? Il est probable également qu'Emmanuel Macron évoque l'arrivée prochaine des vaccins, avec peut-être un mot sur les dates de la grande campagne de vaccination attendue par les autorités sanitaires et les professionnels de santé.

Le chef de l'Etat prend la parole ce mardi 24 novembre à 20h, comme il en a pris l'habitude désormais, pour s'exprimer devant les Français. Il faut s'attendre à un discours d'une vingtaine de minutes. L'intervention du chef de l'Etat sera diffusée sur les principales chaînes de télévision et sur les chaînes d'information en continu.

Les allocutions d'Emmanuel Macron

Depuis le début de la crise sanitaire, les interventions de l'exécutif sont très fréquentes sur la gestion de l'épidémie, avec des prises de parole de ministres quasi-quotidiennes et des mises au point presque hebdomadaires du Premier ministre. Mais c'est bien Emmanuel Macron qui, depuis le 12 mars, intervient devant les Français, de manière plus ou moins solennelle et hiératique, pour les grandes annonces destinées à changer le quotidien des citoyens, à limiter les libertés publiques et individuelles. C'est lui aussi, qui a tenu à informer les Français des bonnes nouvelles, bien que moins nombreuses que les mauvaises. Retour sur les principaux discours et interventions du président de la République ces derniers mois et semaines.

Le chef de l'Etat a pris la parole à 20h mercredi 28 octobre. Son allocution a été diffusée sur toutes les chaînes d'information en continu, sur TF1 et France 2, mais aussi sur cette page. Emmanuel Macron s'exprimait depuis l'Elysée, son intervention se voulait plus solennelle que lors du 14 octobre. Le président a confirmé que la France allait de nouveau adopter un confinement, lors d'un discours solennel depuis l'Elysée. Un confinement plus souple qu'en mars dernier. Il a annoncé que les écoles, collèges et lycées restaient ouverts pour leur part. Le télétravail a été généralisé partout où cela est possible et les commerces qui ont été définis comme "non essentiels", notamment les bars et restaurants, ont été fermés.

Le 14 octobre dernier, Emmanuel Macron avait accordé une nouvelle interview à TF1 et France 2. Le chef de l'Etat en avait profité pour annoncer de nouvelles mesures concernant la lutte contre la propagation du Covid-19. C'est ce jour-là qu'il avait annoncé l'instauration du couvre-feu, d'abord dans neuf métropoles françaises, avant qu'il soit élargi à plusieurs départements. Emmanuel Macron avait également invité les Français à respecter la règle de "6 personnes", visant à limiter à 6 personnes, donc, les personnes à recevoir chez soi ou avec qui se mettre à table. Autres annonces énoncées ce 14 octobre : chômage partiel réactivé pour l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, le tourisme et le sport et entrée en scène d'une nouvelle application, TousAntiCovid.

Emmanuel Macron dans le 20 Heures de France 2 et TF1, mercredi 7 octobre s'exprimait depuis Saint-Martin-Vésubie, l'une des communes les plus touchées par la tempête Alex, dans les Alpes-Maritimes. Il avait annoncé que dans un premier temps, 100 millions d'euros allaient être débloqués pour un fonds de reconstruction. Une "conférence des financeurs" va également être mise en place "pour que l'État, la région, le département, la métropole et toutes les communes qui peuvent contribuent, afin que la solidarité nationale et locale se mobilise".

Emmanuel Macron avait également évoqué la situation sanitaire du pays, avec un virus qui "circule plus vite depuis plusieurs semaines". Il envisageait d'"aller vers plus de restrictions, comme celles qu'on a pu connaître dans les Bouches-du-Rhône et pour Paris et la petite couronne", en particulier dans les zones où le coronavirus progresse rapidement et touche les personnes âgées. "La stratégie est aussi de responsabiliser nos concitoyens. Nous ne sommes pas, et nous ne serons pas pour plusieurs mois, dans un temps normal. Il faut être responsables les uns des autres, il faut prendre soin de nos aînés, de nos soignants, qui sont sous une très forte pression", avait-il ajouté.

Le 21 juillet 2020, Emmanuel Macron était intervenu dans le JT de TF1 lors d'une interview qui avait pour objectif l'explication du plan de relance européen décidé par l'UE 24 heures plus tôt. Le chef de l'Etat avait alors révélé que sur les 450 milliards d'euros de ce plan, 40 milliards étaient consacrés à la France, et que cette somme allait notamment servir à la transition écologique, au tourisme, au financement des régions, au numérique, ou encore à l'embauche des jeunes. "Ce sont des choses très concrètes, et cela va toucher la vie de nos concitoyens", avait promis Emmanuel Macron ce soir-là, ajoutant que cette dette serait assumée par les pays ensemble et qu'elle serait lissée dans le temps. "Pour la première fois, les pays vont emprunter de l'argent pour le répartir entre eux selon leurs besoins", avait-il précisé.

Le mardi 14 juillet dernier, Emmanuel Macron s'était adressé aux Français lors d'une grande interview accordée à TF1 et France 2. Le chef de l'Etat a été interrogé pendant plus d'une heure par Léa Salamé et Gilles Bouleau et s'est s'exprimé sur le plan de relance économique, la crise sanitaire du Covid-19, les accords sur les salaires pour les soignants trouvés dans le cadre du Ségur de la Santé, la réforme des retraites relancée, mais aussi sur le remaniement ministériel, qui a fait l'objet de critiques de l'opposition et d'associations féministes. L'intervention d'Emmanuel Macron en vidéo, en intégralité :

Mi-juin, Emmanuel Macron s'était exprimé pour définir le tempo du processus de déconfinement. Il avait alors listé une série de mesures, notamment pour que les enfants et adolescents français retournent à l'école.

Très attendu par des Français désireux d'en savoir plus sur le prolongement du confinement, le discours du 13 avril a permis à Emmanuel Macron de faire le point sur la propagation de l'épidémie du Covid en France et d'annoncer une première phase de déconfinement pour le 11 mai. L'allocution en intégralité :

C'est un discours un peu spécial auquel s'était livré Emmanuel Macron ce 25 mars 2020. En plein confinement et alors que le coronavirus était en phase ascendante sur le pays, le président s'était déplacé à l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse (Haut-Rhin), où il avait pris la parole devant les Français. Dans une zone de la France particulièrement touchée par le Covid-19, Emmanuel Macron avait rendu hommage à "l'ensemble des femmes et des hommes qui sont en deuxième ligne et qui permettent à nos soignants de soigner, et au pays de continuer à vivre". A noter qu'il s'agit de la première fois où le chef de l'Etat était apparu masqué.

Lors de son allocution du 16 mars 2020, Emmanuel Macron avait annoncé aux Français le début du confinement débutant dès le lendemain. "Les réunions amicales, familiales, les déplacements dans les parcs ne seront plus autorisés", avait-il indiqué, répétant que le pays était entré "en guerre" contre le coronavirus. Le discours dans son intégralité :

A l'occasion de son discours du 12 mars 2020, Emmanuel Macron, l'air grave, avait annoncé la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités, qui avait pris effet quatre jours plus tard. Le chef de l'Etat avait également communiqué sur le maintien des élections municipales les 15 et 22 mars, avant que le second tour ne soit finalement reporté quatre jours après. Appel à la mobilisation du système sanitaire, report de la trêve hivernale et chômage partiel avaient été les grands sujets abordés par Emmanuel Macron ce jour-là.