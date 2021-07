"Discours de Macron : pass sanitaire, vaccination obligatoire... Le résumé des annonces"

MACRON. L'accélération de la vaccination devient une nécessité pour le gouvernement qui a décidé d'étendre largement l'utilisation du pass sanitaire et de rendre le vaccin obligatoire pour les soignants. Voici le calendrier et le détail des nouvelles restrictions pour les non-vaccinés.

L'essentiel

Le ton a changé lors de l'allocution d'Emmanuel Macron, le 12 juillet. Le chef de l'Etat a fait le choix de la fermeté et entend atteindre les objectifs d'une couverture vaccinale massive pour lutter contre la progression du variant Delta, responsable du rebond épidémique. Entre obligation et incitation, le but est de faire prendre aux Français le chemin de la vaccination "dès que possible". "Partout, nous aurons la même démarche : reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous", a fait savoir Emmanuel Macron après avoir annoncé une nouvelle série de mesure pour éviter la multiplication de nouvelles contaminations et l'arrivée d'une quatrième vague. A compter du 21 juillet, l'accès à des lieux réunissant plus de 50 personnes ne sera plus donné à tout le monde mais conditionné à la présentation d'un pass sanitaire, document qui sera nécessaire pour se rendre dans n'importe quel établissement recevant du public dès début août. L'autre mesure phare du discours d'Emmanuel Macron est l'obligation vaccinale pour les soignants, qui ont jusqu'au 15 septembre pour recevoir les deux injections du vaccin, après quoi "des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises" à l'encontre de ceux que ne se seront pas vaccinés. Deux dates sont à retenir :

le 21 juin : à cette date, les non vaccinés ne pourront plus accéder à des lieux de culture et de loisirs, sauf s'ils présentent un test PCR négatif de moins de 48h.

début août : dans quelques semaines, donc, il sera impossible pour les non-vaccinés - sauf sur présentation d'un test PCR négatif de moins de 48h - de se rendre dans un restaurant, un centre commercial, un hôpital, de prendre un train, un avion. Rappelons que que le pass sanitaire soit valide, il faut que son possesseur ait validé un schéma vaccinal complet, ou qu'il intègre des résultats de tests PCR récents. Les 12-17 ans seront, eux, exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 août.

Au sujet du pass sanitaire . "Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra pour accéder à un spectacle, un parc d’attractions, un concert ou un festival avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent".

Des "règles de souplesse" sur le pass sanitaire seront tout de même bientôt présentés pour les 12-18 ans, le porte-parole du gouvernement, au lendemain de des annonces d'Emmanuel Macron.

Au sujet de la vaccination . "Nous sommes une Nation de sciences, des Lumières. Quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Nous devons viser la vaccination de tous les Français".

. [...] Des contrôles auront lieu dès le 15 juillet et des sanctions seront prises." "Pour ceux qui ont été vaccinés les premiers, qui verront prochainement leur taux d’anticorps baisser : dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d’une nouvelle injection".

"En fonction de l’évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français, mais je fais le choix de la confiance".

"Dans les collèges, les lycées, des campagnes de vaccination spécifiques seront lancées à la rentrée".

Au sujet des tests PCR . "Cet automne, les tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d’encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests".

. "Nous devons mettre en place de nouvelles mesures pour freiner le virus. Un couvre-feu sera instauré pour la Martinique et la Réunion". Au sujet des contrôles aux frontières . "Dès cette semaine, les contrôles seront renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risque, avec un isolement contraint pour les voyageurs non vaccinés".

. "Nous devons vivre avec ce virus. Les semaines à venir seront celles de la mobilisation pour relancer notre économie". "Sur les 100 milliards d’euros votés à l’automne dernier, 40 milliards ont ainsi été mobilisés sur le terrain. Nous devons faire plus encore".

"La réforme de l'assurance chômage sera mise en oeuvre dès le 1er octobre"

Au sujet de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a aussi évoqué la réforme des retraites qui sera relancée "quand les conditions sanitaires seront réunies". "Les régimes spéciaux devront être supprimés. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Pas demain, pas brutalement, pas de manière uniforme, mais progressivement, sur plusieurs années et par un système qui fait la différence selon le travail réellement exercé. L'âge de départ à la retraite doit être plus tardif. [...] Chaque retraite devra être supérieure à plus de 1000 euros".

