Macron sur France 2 : annonces, discours de satisfecit... et un malaise sur Agnès Buzyn ?

DISCOURS MACRON. Ce mercredi 26 octobre, Emmanuel Macron parlera du portefeuille des Français et des réformes à venir dans une interview à France 2. Il pourrait être interrogé, aussi, sur la gestion de la crise sanitaire.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 10h02] Après un Emmanuel Macron très professoral et au discours péremptoire il y a deux semaines, va-t-on voir un Emmanuel Macron déstabilisé ce mercredi 26 octobre ? France 2 organise une nouvelle interview d'une heure aujourd'hui, à 20h30. Le chef de l'Etat doit parler du quotidien des Français : inflation, salaires, prix de l'énergie, sécurité... La journaliste Caroline Roux, face au président, aura la délicate mission de l'interroger sur tous ces sujets en peu de temps. D'autant que France 2 a indiqué vouloir interroger le chef de l'Etat sur l'état des hôpitaux et sur les alertes envoyées par les professionnels de santé. En abordant cette thématique, Caroline Roux pourrait évoquer les allégations d'Agnès Buzyn, publiées dans Le Monde.

L'ancienne ministre de la santé a livré au journal la manière dont elle a vécu l'arrivée de l'épidémie de Covid-19 en France ; elle dit notamment avoir alerté plusieurs fois Emmanuel Macron, entre janvier et mars 2020 sur le caractère éminemment dangereux du virus et du manque de préparation des structures de santé en France. L'ancienne ministre de la Santé a surtout révélé n'avoir pas eu les réponses qu'elle espérait : impossibilité d'avoir des rendez-vous, pas de prise de conscience sérieuse, sentiment d'avoir été écoutée avec beaucoup de légèreté... Le président de la République pourrait bien être mis en difficulté sur ces révélations.

Macron interviewé sur un début de quinquennat laborieux

Le chef de l'Etat devra aussi faire le point sur les axes qu'il entend développer pour les prochaines réformes du pays. Emmanuel Macron doit expliquer la manière dont il entend modifier le financement des régimes de retraites et le système des allocations-chômage. Alors que le gouvernement a décidé de recourir à l'article très impopulaire du 49.3 pour faire adopter le budget 2023 et le plan de finance de la sécurité sociale, Emmanuel Macron devra aussi défendre la ligne de l'exécutif.

Les remous politiques de l'Assemblée nationale et les esclandres réguliers - auxquels les Français s'étaient déshabitués - illustrent à la fois la difficulté pour le gouvernement d'Elisabeth Borne de mettre en place efficacement la politique de l'exécutif et l'incapacité de nos institutions à faire ressortir des lignes de consensus, de compromis, dès lors qu'une majorité absolue n'est plus acquise au chef de l'Etat. Emmanuel Macron, lucide sur ces questions, avait promis de "nouvelles méthodes" de gouvernance, moins verticales, avec davantage de consultations, mais n'a pas encore trouvé de solutions. Le Conseil national de la refondation, censé donner la parole aux corps intermédiaires et aux citoyens, sur un site Internet dédié, est un flop. Alors qu'un souffle nouveau émergeait du premier quinquennat, lancé avec les ordonnances "travail", le second mandat d'Emmanuel Macron s'ouvre sur un essoufflement. L'interview de France 2 peut, en ce sens, donner au président l'occasion de dynamiser un début de quinquennat sans direction.

Un mot sur l'affaire Lola ?

Le chef de l'Etat devrait aussi être interrogé sur la manière dont il compte concrètement engager, davantage, le pays dans la transition énergétique et les mesures qui pourraient structurer son quinquennat sur cette question. Un sujet s'impose par ailleurs dans le fil conducteur de l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2 ce mercredi 26 octobre. D'abord la mort de la jeune Lola, survenue à Paris le 14 octobre : l'enquête a pointé le fait que la principale suspecte était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui a indigné une partie de la droite et l'extrême droite française. Un propos du président de la République sur le sujet est attendu, notamment sur les fondements de l'état de droit, à l'heure où s'immiscent sur le sujet des considérations populistes et démagogiques.