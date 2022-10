Macron sur France 2 : ce qu'il faut retenir de l'interview du 26 octobre

DISCOURS MACRON. Le chef de l'Etat a tenu un discours de pédagogie sur la politique sociale et économique de son gouvernement. Il s'est aussi montré très critique à l'endroit de la Nupes.

Que retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2, invité de l'émission "L'Evénement" mercredi 26 octobre ? Le chef de l'Etat n'a pas fait de grandes annonces, mais il a surtout tenu à expliquer les grands axes de sa politique, considérant que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour à la fois soutenir l'économie française et protéger les Français, dans un contexte de forte inflation (5,6% sur un an en septembre). Retouvez sur ce papier l'interview en vidéo, en intégralité ci-dessous, et les principaux points développés par Emmanuel Macron.

Sur l'utilisation du 49.3 par le gouvernement Borne

Le président de la République Emmanuel Macron était l'invité de l'émission "L'Événement" sur France 2, mercredi 26 octobre, pour la seconde fois. Face à la journaliste Caroline Roux, Emmanuel Macron a abordé divers sujets, mais est également revenu sur les derniers événements qui ont marqué la vie politique française ces derniers jours, avec notamment l'utilisation du 49.3 et les motions de censure de l'opposition qui ont suivi. "Le gouvernement a eu raison de faire voter ce budget, y compris face à toutes les oppositions qui étaient parfois dans la démagogie", a-t-il justifié, estimant avoir ainsi "évité plusieurs milliards de dépenses à perte peu utiles".

La Nupes "prête à se mettre main dans la main avec le RN"

Sans surprise, Emmanuel Macron n'a pas été tendre avec les oppositions. Le chef de l'État a vivement critiqué le "cynisme, mais aussi la "coalition baroque" des députés de la Nupes avec ceux du Rassemblement national, alors que le RN a voté plus tôt dans la semaine la motion de censure déposée par la Nupes. "Ils ont prouvé une chose, c'est qu'ils n'ont pas de majorité, et surtout qu'ils sont prêts à se mettre main dans la main avec le RN, alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'il y a le désarroi de tant de familles", a-t-il taclé, avant de tendre, lui, la main aux députés Les Républicains et centristes. "Ils ont envoyé un message clair : nous, on ne veut pas bloquer le gouvernement", a-t-il souligné, affichant sans sourciller son profond désir d'"alliance" avec ces députés.

Sur la réforme des retraites : le report de l'âge de départ acté

Emmanuel Macron l'a assuré mercredi soir, selon lui, "si nous ne faisons pas de réforme des retraites, ce sera du pouvoir d'achat en moins". Et d'insister : "Si on veut réussir, on n'a pas d'autre choix que de travailler davantage." L'inflation, la guerre en Ukraine, rien ne devrait donc avoir raison de la réforme des retraites. Le cap est maintenu : "À partir de l'été 2023, on devra décaler l'âge légal de départ de quatre mois par an. On passera à horizon 2031 à 65 ans." Affichant clairement son objectif, Emmanuel Macron s'est toutefois dit ouvert à la discussion. "On a commencé la concertation avec les partenaires sociaux. Si certains disent : 'On est prêt à aller jusqu'à 64 ans' et en contrepartie, on travaille plus de trimestres, je suis ouvert", a-t-il déclaré face à Caroline Roux.

Prolongation du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité en 2023

Avant cela, Emmanuel Macron est longuement revenu sur les questions qui animent l'actualité, inflation en tête. Pour rappel, les prix ont augmenté de 5,6% sur un an, selon l'Insee. Alors que les tarifs de l'énergie sont particulièrement affectés, Emmanuel Macron a confirmé la prolongation du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité en 2023. "Il y aura une hausse de 15% sur les premiers mois de l'année", a-t-il toutefois prévenu, précisant que "c'est beaucoup, mais si on laissait les choses se passer, ça devrait être des hausses de plus de 100%". Et de rassurer : "On a déjà amorti, on va continuer d'amortir."

Quant aux petites et moyennes entreprises et aux collectivités, elles ne seront pas laissées sur le bord de la route, a assuré Emmanuel Macron, qui veut leur "garantir un prix raisonnable" de l'électricité. Un plan doit être présenté vendredi 28 octobre par la Première ministre Élisabeth Borne. Les autres entreprises, de taille intermédiaire ou les grands groupes, se verront, eux, proposer un "guichet d'aide".

Pas d'indexation des salaires sur l'inflation en vue

Alors qu'à gauche, de nombreuses voix s'élèvent pour mettre en place une indexation des salaires sur l'inflation, Emmanuel Macron a coupé court à cette proposition : "Ces Françaises et Français qui travaillent, c'est notre modèle. Je crois à la France du travail et du mérite. La solution, ce n'est de pas de réindexer les salaires sur l'inflation." Et le président de la République de justifier : "Sinon, on entretient une hausse des prix et cette boucle prix-salaires, on ne l'arrête plus. Le premier point, c'est d'aider les Français à retrouver du travail. Deuxième chose : qu'on gagne mieux avec ce travail."

Poursuivant sur la question des salaires, Emmanuel Macron a souligné que "les augmentations des salaires, ce n'est pas l'État qui décide". Le locataire de l'Élysée a dit "croire dans le dialogue social au niveau de l'entreprise", mais a estimé que "quand il y a une augmentation des dividendes pour les actionnaires, il doit y avoir un mécanisme similaire pour les salariés".

Pas de lien "existentiel" entre immigration et sécurité

Alors que le meurtre de la jeune Lola a secoué la France ces derniers jours, et que la principale suspecte est une femme qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) au moment du drame, ce qui a engendré une récupération politique de l'affaire par l'extrême droite notamment, Emmanuel Macron ne souhaite pas faire de "généralisation". Il n'y a pas de "lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité", a-t-il affirmé face à Caroline Roux, mercredi soir. Et pour cause, la France a "toujours eu des immigrés", a-t-il mis en avant, affirmant qu'elle les avait toujours "intégrés".

Soulignant toutefois qu'à Paris, "la moitié au moins des faits de délinquance qu'on observe viennent de personnes qui sont des étrangers soit en situation irrégulière, soit en attente de titres", le chef de l'État a convenu qu'il était nécessaire d'intégrer "beaucoup plus vite" les personnes qui le souhaitent et a promis de "durcir les choses avec les pays d'origine pour aller vers un taux [de raccompagnement à la frontière] de 100% pour ceux qui sont le plus dangereux".

Sur les superprofits : Macron veut une "grande conférence sur le partage de la valeur"

Le président de la République a aussi abordé le sujet des "superprofits" qui fait débat depuis plusieurs mois dans la société française : "On confond parfois tout dans le débat public. Qu'est-ce que c'est que les superprofits ? C'est les profits qu'on fait en raison de l'envolée des prix de l'énergie. Ces profits-là, on les reprend et on les redistribue dans des aides." Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé mercredi soir une "grande conférence sur le partage de la valeur", qui sera menée dans le cadre du Conseil national de la refondation.