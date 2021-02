DIRECT. Discours de Jean Castex : des annonces ce jeudi, mais pas de nouvelles restrictions ?

ALLOCUTION CASTEX. Le Premier ministre s'exprime en conférence de presse ce jeudi 25 février, à 18h, pour faire un point sur l'évolution du Covid-19 en France. Des annonces sur la stratégie sanitaire sont attendues, mais Jean Castex pourrait expliquer, dans un discours de pédagogie, que multiplier les confinements n'est pas nécessaire.

12:25 - Une "liste de départements" et une "méthode" détaillée en conférence de presse Si Jean Castex devrait s'en tenir à des considérations générales dans son discours, le ministre de la Santé, OIivier Véran, devrait faire un point sur les territoires placés en surveillance étroite. "J’aborderai plus en détail la liste des départements à haut risque et notre méthode", a-t-il indiqué hier soir en marge de son déplacement à Dunkerque. Le ministre a déjà ciblé les régions des Hauts-de-France, de la Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais aussi l'Ile-de-France et une partie de la région Grand-Est, là où "le seuil d'alerte" a été franchi. 12:13 - Des annonces de Jean Castex sur un changement de stratégie vaccinale ? C'est l'une des annonces très attendues ce jeudi 25 février, à commencer par les professionnels de santé : les stocks de vaccins seront-ils réacheminés vers les départements les plus concernés par le rebond épidémique ? Le gouvernement a fait savoir que des livraisons supplémentaires de vaccins avaient étaient programmées en urgence vers les Alpes-Maritimes et vers le Dunkerquois, où des mesures nouvelles de confinement ont été prises. Le but est d'accélérer la vaccination dans ces zones où la tension hospitalière est très élevée, pour soulager les services de réanimation. Si le Premier ministre insiste sur les "disparités" qui apparaissent actuellement dans la circulation du Covid, des réponses territorialisées pour contrer le virus sont probables.

Les dernières allocutions de Jean Castex

Le chef du gouvernement a organisé une grande conférence de presse le 4 février pour faire le point sur les restrictions maintenues pour contrôler l'épidémie. Il a lancé un appel aux Français pour les inciter à la prudence pour les congés. Voici ce qu'il faut retenir :

Au sujet des vacances d'hiver . "Nous avons choisi de ne pas limiter les déplacements entre régions durant les vacances d'hiver. Gérer une crise sanitaire, c'est rechercher le bon point d'équilibre. Mais le plus important des critères est celui de la santé des Français. Nous nous y tenons, quitte à prendre des mesures impopulaires".

. "Nous avons choisi de ne pas limiter les déplacements entre régions durant les vacances d'hiver. Gérer une crise sanitaire, c'est rechercher le bon point d'équilibre. Mais le plus important des critères est celui de la santé des Français. Nous nous y tenons, quitte à prendre des mesures impopulaires". Au sujet d'un recours possible au confinement . "Le confinement n'est pas nécessaire aujourd'hui. Mais en cas de nécessité, nous n'hésiterions pas. [...] L'objectif n'est pas de repousser le confinement, il est de l'éviter. [...] Effectivement, face à la situation actuelle, qu'il y ait eue des interrogations sur la perspective de reconfiner, je vous le confirme. Cette perspective n'a pas disparu".

. "Le confinement n'est pas nécessaire aujourd'hui. Mais en cas de nécessité, nous n'hésiterions pas. [...] L'objectif n'est pas de repousser le confinement, il est de l'éviter. [...] Effectivement, face à la situation actuelle, qu'il y ait eue des interrogations sur la perspective de reconfiner, je vous le confirme. Cette perspective n'a pas disparu". Au sujet du télétravail. "Le télétravail doit être la règle pour toutes les activités qui le permettent. Aujourd'hui plus d'un tiers des actifs peuvent le faire. Or le recours au télétravail s'érode. 30 % de ceux qui peuvent télétravailler à 100 % le font. C'est difficile, mais nous n'avons pas le choix ! Le télétravail est un levier important dans la lutte contre le Covid. Nous n'entendons pas revenir sur les règles actuelles, mais je demande à toutes les entreprises à se mobiliser en urgence".

"Le télétravail doit être la règle pour toutes les activités qui le permettent. Aujourd'hui plus d'un tiers des actifs peuvent le faire. Or le recours au télétravail s'érode. 30 % de ceux qui peuvent télétravailler à 100 % le font. C'est difficile, mais nous n'avons pas le choix ! Le télétravail est un levier important dans la lutte contre le Covid. Nous n'entendons pas revenir sur les règles actuelles, mais je demande à toutes les entreprises à se mobiliser en urgence". Au sujet de la campagne de vaccination . "Le taux d'adhésion dans les Ehpad est très bon, preuve que notre stratégie était la bonne. 70 % des résidents en Ehpad seront vaccinés d'ici les tout prochains jours". "La campagne de vaccination suit son cours à un rythme soutenu. Nous avons pour objectif de vacciner toutes les personnes de plus de 65 ans qui le souhaitent d'ici le mois de mai". "Le nouveau vaccin AstraZeneca va nous permettre d'atteindre l'objectif des 4 millions de premières injections d'ici la fin février".

. "Le taux d'adhésion dans les Ehpad est très bon, preuve que notre stratégie était la bonne. 70 % des résidents en Ehpad seront vaccinés d'ici les tout prochains jours". "La campagne de vaccination suit son cours à un rythme soutenu. Nous avons pour objectif de vacciner toutes les personnes de plus de 65 ans qui le souhaitent d'ici le mois de mai". "Le nouveau vaccin AstraZeneca va nous permettre d'atteindre l'objectif des 4 millions de premières injections d'ici la fin février". Au sujet de la campagne de tests, notamment à l'école. "Au retour des vacances, nous espérons réaliser plusieurs centaines de milliers de tests par prélèvement salivaire dans les écoles, plus simples et moins désagréables pour les enfants".

Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole vendredi 29 janvier. Le chef du gouvernement n'a pas annoncé de reconfinement immédiat, mais a prévenu les Français que le pays était au bord de ce 3e confinement. "La question d'un confinement se pose légitimement", compte tenu des données du virus. "Nous pouvons nous donner une chance de l'éviter", a-t-il néanmoins estimé. Les mesures suivantes avaient été annoncées :

Toute entrée ou toute sortie du territoire pour les pays hors UE est interdite sans motif valable. Elles sont aussi conditionnées à la réalisation d'un test pour les pays de l'UE, à l'exception des travailleurs transfrontaliers.

Les centres commerciaux non-alimentaires d'une surface supérieure à 20 000 m2 sont fermés.

Les jauges sont renforcées dans toutes les grandes surfaces. Les mesures d'aide s'appliquent aux entreprises concernées.

Le recours effectif au télétravail a été renforcé.

Les policiers et gendarmes sont davantage mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, les fêtes clandestines et l'ouverture illégale des restaurants.

Jean Castex a répondu à l'invitation d'Anne-Elisabeth Lemoine le 18 janvier pour évoquer la crise sanitaire, les nouvelles mesures entrées en vigueur, mais aussi la campagne de vaccination du gouvernement, qui a suscité plusieurs polémiques depuis son lancement. Interrogé sur les chiffres de la vaccination en France et la deuxième phase de la campagne commencée plus tôt que prévu initialement, Jean Castex a confirmé que "le calendrier avait évolué, puisque le contexte en lui-même a évolué, notamment vis-à-vis des variants". Jean Castex a également souligné qu'"avant que les vaccins donnent une immunité suffisante à toute la population, il y en a pour plusieurs mois". En conséquence, le confinement "reste à l'étude". "Je veille à un équilibre, qui peut être mis en cause quasiment tous les jours. Nous devons nous réserver des capacités d'action, le confinement en est une !", a expliqué le Premier ministre.

Jean Castex a fait un point sur les restrictions mises en place pour endiguer la propagation du Covid-19 en France le 14 janvier. A l'occasion d'une conférence de presse ayant également réuni six de ses ministres, le chef du gouvernement a annoncé un renforcement des mesures, provoqué par une situation sanitaire toujours inquiétante : le couvre-feu a été avancé à 18 heures pour l'ensemble de la métropole à partir du samedi 16 janvier, les conditions d'entrée sur le territoire national ont été durcies dès le lundi 18 janvier, tous les voyageurs hors UE voulant entrer en France devant présenter un test négatif avant même d'embarquer. Dans les écoles, le protocole sanitaire a été renforcé, notamment dans les cantines, comme cela était attendu. Concernant l'enseignement supérieur, et seulement pour les élèves de première année, le présentiel a été rendu possible dès le 25 janvier mais uniquement par demi-groupes. La vaccination a été élargie dès le 18 janvier aux personnes pouvant développer une forme grave de la maladie, quel que soit leur âge (800 000 personnes). Elle a aussi été ouverte, comme prévu, à toutes les personnes de plus de 75 ans.

Le Premier ministre a fait un point sur l'accélération de la campagne de vaccination jeudi 7 janvier. Il avait alors annoncé que 10 départements avaient été identifiés pour passer à un couvre-feu débutant à 18h, comme 15 autres départements déjà sous ce régime.

Le chef du gouvernement a annoncé à cette date le report de la réouverture des salles de spectacle et des enceintes sportives. Il avait aussi fait savoir qu'un couvre-feu allait être mis en place dès le 15 janvier à partir de 20h.

Le Premier ministre avait à cette date fait le point sur la situation sanitaire et le prolongement du deuxième confinement, avec des mesures d'allégement.