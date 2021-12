Discours de Castex et Véran : les annonces du gouvernement, lundi 27 décembre 2021

Les dernières allocutions de Jean Castex

Jean Castex a déjà pris la parole le 17 décembre dernier annonçant notamment la création d'un pass vaccinal, qui devrait remplacer le pass sanitaire début 2022. Pour se rendre au restaurants, dans les lieux de culture, ou de loisirs, un test négatif ne suffira plus : il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid) et avoir reçu une dose de rappel. Le délai pour le rappel a par ailleurs été réduit. Il est passé à 4 mois après la deuxième dose de vaccin au lieu de 5 mois auparavant. A une semaine du réveillon de Noël et deux de celui du Nouvel An, le Premier ministre avait aussi demandé aux mairies de renoncer aux concerts et feux d'artifice le soir du 31 décembre, pendant lequel la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite.