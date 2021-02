Discours de Jean Castex : un sérieux avertissement et de nouvelles annonces ?

12:35 - Jean Castex doit aborder la menace des variants en conférence de presse ce jeudi

Un point sera abordé durant la conférence de presse du gouvernement : la menace grandissante des variants, plus contagieux, et qui risquent de faire perdre le contrôle de l'épidémie aux autorités sanitaires. Selon la dernière enquête flash réalisée sur des test PCR, les mutations de type britannique représentent déjà près de 14% du coronavirus qui circule en France. Jean Castex et Olivier Véran présenteront ce soir le plan d'action pour contrer autant que possible son évolution.