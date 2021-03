DIRECT. Discours d'Olivier Véran : des annonces et des restrictions nouvelles ?

16:14 - Record d'admissions et déprogrammations, un tour d'horizon des services hospitaliers ?

En l'absence du Premier ministre, l'essentiel de la conférence de presse de ce 25 mars devrait se concentrait sur l'évolution épidémique, des plus préoccupantes ces derniers jours. L'ARS des Hauts-de-France a affirmé, ce matin, que la pression hospitalière était sans pareil dans les établissements de la région avec un nombre d'hospitalisations dépassant les pics enregistrés lors des deux premières vagues, en mars et novembre. La situation de l'Ile-de-France n'est pas plus rassurante, l'ARS a demandé la déprogrammation de 80% des activités médicales et chirurgicales pour augmenter les capacités d'accueil à 2200 lits. Si ces deux régions sont les plus touchées, elles ne sont pas les seules a être inquiétées par la montée en puissance des contaminations et des admissions dans les services hospitaliers.