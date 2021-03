SONDAGE. Anne Hidalgo ne convainc pas les sympathisants de gauche pour 2022

Selon un sondage YouGov pour Linternaute.com, seulement 49% des sympathisants de gauche seraient prêts à voter pour Anne Hidalgo au premier tour de la présidentielle 2022 si celle-ci parvenait à prendre la tête d'une candidature commune.

Anne Hidalgo va-t-elle se porter candidate à l'élection présidentielle 2022 ? La maire de Paris entretient le suspense, mais tout porte à croire qu'elle envisage sérieusement de se lancer dans la course à l'Elysée. Interrogée sur ses ambitions sur Europe 1 le 21 mars, l'édile a posé les premiers jalons : "Je vais tout faire pour qu'il y ait une offre politique écologique, sociale, démocratique, républicaine. Et je vais m'y engager à fond avec beaucoup de détermination, beaucoup d'optimisme", a-t-elle répondu, insistant sur la nécessité pour la gauche de "se rassembler" pour cette échéance. Les éléments de langage permettent à la maire de Paris de rester maître de son calendrier, de laisser toutes les portes ouvertes, mais les observateurs de la vie politique auront noté que sa "plateforme de réflexion", "idées en commun", lancée mi-mars, est un pas très concret vers 2022.

Reste à la maire de Paris de gagner le match de la légitimité. Pour l'heure, Anne Hidalgo ne parvient pas à s'imposer dans l'opinion publique comme une prétendante sérieuse à l'Elysée. C'est l'enseignement principal du sondage YouGov effectué pour Linternaute.com du 23 au 24 mars. Seulement 22% des Français, en effet, souhaitent que la maire de Paris se porte candidate (56% des sondés répondent qu'ils ne le souhaitent pas). A noter que 39% des sympathisants de gauche se disent favorables à cette candidature.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

A la question "Anne Hidalgo ferait-elle une bonne présidente de la République ?", 53% des sondés répondent "non" (20% "non pas vraiment", 33% "non, pas du tout") ; 20% répondent oui (5% "Oui, tout à fait", 15% "Oui, plutôt"), 27% répondent "Je ne sais pas".

Anne Hidalgo ne convainc pas (encore) les sympathisants de gauche

Notre sondage YouGov démontre qu'à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, les sympathisants de gauche ne semblent pas très enthousiastes à voir la gauche se rassembler derrière Anne Hidalgo. Si la maire de Paris parvenait à prendre les rênes d'une candidature commune de son camp, alors 49% des Français se classant à "gauche" de l'échiquier politique se disent prêts à voter pour elle. 32% tout de même répondent "non" et 19% disent n'être pas encore décidés. 22% se disant sympathisants du "centre" affirment aussi se dire prêts à voter pour la maire de Paris en cas de candidature unique à gauche.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Le chantier est encore immense pour l'ancienne adjointe de Bertrand Delanoë si elle compte s'imposer comme candidate du rassemblement, mais un chiffre encourageant est à noter pour sa (probable) future campagne : 36% des sondés se disant sympathisants de gauche considèrent qu'Anne Hidalgo serait "la meilleure candidate pour rassembler la gauche au premier tour de l'élection présidentielle" (45% des sympathisants de gauche répondent "non", 18% "Je ne sais pas").

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Méthodologie : l'enquête a été réalisée sur 1052 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 23 au 24 mars 2021. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici