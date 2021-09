Zemmour - Mélenchon : un débat choc, des sondages qui les donnent à égalité

ZEMMOUR / MELENCHON. Le débat entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, sur BFMTV, est à la fois un événement politique et la promesse d'une joute oratoire sensationnaliste.

Zemmour et Mélenchon amis L'essentiel Un débat entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon est organisé sur BFMTV ce jeudi 23 septembre. La confrontation entre les deux hommes, en direct, débute à 20h45.

Eric Zemmour entre dans le grand bain de cette campagne présidentielle. S'il n'est pas encore candidat, il devrait être bousculé ce soir face à Jean-Luc Mélenchon, orateur de talent et d'expérience. Le polémiste est d'ailleurs entré dans une nouvelle séquence, propulsé par Paris Match sur une nouvelle scène médiatique, celle du pré-candidat dont on expose la vie privée. Eric Zemmour a porté plainte pour la publication de photos volées le montrant en vacances avec sa conseillère Sarah Knafo.

Jean-Luc Mélenchon est très critiqué pour avoir accepté ce débat. Pour certains candidats à la présidentielle, comme Yannick Jadot ou Anne Hidalgo, le leader des Insoumis légitime la démarche politique d'Eric Zemmour et l'intègre comme interlocuteur privilégié dans cette présidentielle, malgré ses propos polémiques et obsessionnels sur l'islam et l'immigration.

Retrouvez sur cette page les actualités de pré-débat et suivez les échanges les plus saillants dès 20h45.

14:54 - Des figures de gauche agacées par le débat Zemmour - Mélenchon Invité ce jeudi matin sur BFMTV, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, a regretté le "vide" politique permettant au polémiste s'accéder à tant de visibilité. "Si Eric Zemmour est candidat à la présidentielle et que les autres candidats débattent avec lui, très bien. Mais aujourd'hui on a l'impression que tout participe à son buzz, et je pense que tout le monde cherche à en profiter", a-t-il estimé. Yannick Jadot a dénoncé lundi une "faute politique", parlant d'un "débat immonde". "C'est quoi les débats ? Est-ce qu'on rétablit la peine de mort ? Est-ce que Pétain était un résistant ? Est-ce qu'il faut interdire des prénoms dans notre pays ? Mais c'est totalement hallucinant", a-t-il lancé. Anne Hidalgo, quant à elle, s'est montrée plus nuancée, mais estime qu'Eric Zemmour occupe une place trop importante dans les médias : "Je serais bien sûr d'accord de participer à un débat avec l'ensemble des candidats, mais Eric Zemmour vient hystériser le débat politique".

BFMTV organise le débat entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ce jeudi 23 septembre à 20h45. Manifestement, la chaîne veut éviter que la discussion ne tourne au spectacle et ne s'enfonce dans un débat de sourds sur l'immigration et l'islam. Deux thématiques ont ainsi été choisies : "La France est-elle en danger ?", un chapitre durant lequel seront abordés les sujets de la sécurité, des relations internationales et de l'immigration. L'autre moitié de l'émission concernera des sujets sur lesquels Eric Zemmour a moins l'habitude de s'exprimer, puisqu'il sera question de pouvoir d'achat, d'écologie et de politique sociale. Une "cellule de fact checking" est activée pour l'occasion, "afin d'examiner les chiffres et les informations énoncés par les débatteurs" prévient BVFTM.

Le débat organisé par BFMTV ce jeudi 23 septembre entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon constitue un petit événement politique, personne ne peut raisonnablement le contester. Cette confrontation, compte tenu de la personnalité des protagonistes, a forcément une dimension sensationnaliste : elle promet des échanges vifs et il ne faut pas exclure quelques injectives lorsque le ton va monter. Jean-Luc Mélenchon, qui craignait que l'entrée en campagne d'Eric Zemmour change la nature de cette présidentielle - avec une surmédiatisation de ses propositions d'extrême droite -, a finalement accepté de lui offrir l'occasion de faire le show en prime time, face à lui, donc, un orateur de talent qui a une nette propension à perdre son sang froid.

Le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour est diffusé sur la chaîne d'information en continu. Il est également possible de suivre cette confrontation en streaming vidéo sur Internet, sur le site BFMTV.com. Sur cette page, au cours du débat, des extrait vidéos des meilleurs échanges permettent d'avoir un concentré de l'événement.

Le débat entre les deux hommes intervient alors que les derniers sondages les donnent au coude à coude. La dernière étude Harris Interactive pour Challenges les créditent tous les deux de 11% des intentions de vote. Il est toutefois notable qu'Eric Zemmour bénéficie d'une dynamique certaine dans l'opinion, puisqu'il était donné aux alentours de 5% dans les premiers sondages. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, demeure depuis des mois sur un plateau oscillant entre 8 à 12%. Rappelons que la campagne n'a pas encore vraiment commencé.

Le patron de la France insoumise a tenu à se justifier, le 21 septembre, sur LCI. "Je vis ce débat comme un combat", a-t-il avancé, rappelant qu'il connaît le polémiste depuis des décennies. Les deux hommes ont même par le passé entretenu des relations très cordiales - voire amicales - jusqu'au début des années 2010. Selon Libération, Jean-Luc Mélenchon était même en 2008 à la soirée d'anniversaire d'Eric Zemmour. Pour le patron des Insoumis toutefois, leurs rapports ont radicalement changé il y a des années. "Je l'ai connu brillant commentateur (…) et puis je l'ai vu s'effondrer (…) il a une idée de l'histoire de France qui est sectaire", a ainsi insisté Jean-Luc Mélenchon sur LCI, considérant qu'Eric Zemmour et ses soutiens sont "des gens qui propagent une doctrine qui conduit à la violence".