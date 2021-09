SONDAGE. Macron largement préféré à Zemmour au 2e tour de la présidentielle (et aux autres candidats)

EXCLU. Selon un sondage YouGov pour Linternaute réalisé fin septembre, Emmanuel Macron est préféré à Eric Zemmour dans un duel de 2e tour de la présidentielle. Les hypothèses Bertrand, Jadot, Pécresse, Hidalgo et Mélenchon sont aussi testées.

Pour l'heure, selon toutes les enquêtes d'intentions de vote effectuées par les instituts de sondage, un unique scénario apparaît réaliste : seul Emmanuel Macron et Marine Le Pen semblent en capacité de se qualifier pour le second tour de la présidentielle 2022. Mais l'élection à la magistrature suprême réserve toujours des surprises. Eric Zemmour se rapproche d'ailleurs d'une qualification pour le deuxième scrutin, Harris Interactive l'a crédité de 13% des intentions de vote dans un sondage pour Challenges le 28 septembre, tout juste derrière Xavier Bertrand (14%) et Marine Le Pen (16%).

Le polémiste apparaît toutefois très éloigné d'une possible victoire à l'élection présidentielle. L'institut sondagier YouGov a effectué en exclusivité pour Linternaute une étude permettant de jauger les préférences des Français sur plusieurs hypothèses de second tour, hormis celle toujours évaluée (duel entre le président sortant et Marine Le Pen). Et les sondés sont notamment bien plus nombreux à choisir Emmanuel Macron plutôt qu'Eric Zemmour dans l'éventualité d'une confrontation. A la question "Dans l'hypothèse d'un duel au second tour de l'élection présidentielle de 2022 entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour, pour qui voteriez-vous ?", 39% répondent Emmanuel Macron, 21% Eric Zemmour, 25% disent qu'ils voteraient blanc ou nul et 15% assurent qu'ils n'iraient pas voter. En écartant les choix non exprimés pour l'un et l'autre, le rapport de force est le suivant : 65% pour Emmanuel Macron ; 35% pour Eric Zemmour.

Macron préféré à tous les autres candidats au 2e tour

Cette enquête n'est pas un sondage d'intentions de vote ; elle fait toutefois apparaître les choix de l'opinion pour l'une ou l'autre des personnalités politiques et les choix d'un vote blanc, nul ou de l'abstention.

Les hypothèses de second tour ont été déclinées avec plusieurs candidats déclarés. Selon cette enquête, Emmanuel Macron est préféré à tous les candidats dans les proportions différentes : 55%/45% face à Xavier Bertrand ; 61%/39% face à Valérie Pécresse et face à Jean-Luc Mélenchon ; 64%/36% face à Anne Hidalgo ; 62%/38% face à Yannick Jadot. Voici le détail illustré :

Si le sondage ne s'affiche pas, cliquez ici

Méthodologie : l'enquête a été réalisée auprès de 1049 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 28 au 29 septembre 2021. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici