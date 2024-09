Bertrand Premier ministre ? Macron d'accord, une autre personne décide de son sort

Si l'hypothèse Xavier Bertrand n'est toujours pas enterrée pour Emmanuel Macron, le premier cité doit désormais convaincre le RN et Marine Le Pen pour espérer entrevoir les portes de Matignon.

L'essentiel Mardi, après un entretien avec les ténors de la Droite républicaine, Emmanuel Macron était "dans l'optique de nommer Xavier Bertrand" à Matignon, écartant les candidatures de Bernard Cazeneuve et Thierry Beaudet.

Une piste balayée l'après-midi même, par la menace de censure brandie par le Rassemblement national (RN) si le président de la région Hauts-de-France venait à être nommé comme Premier ministre. On peut aisément imaginer que le NFP en ferait de même, de quoi faire tomber le nouveau gouvernement a peine nommé.

Pourtant, selon un proche du chef de l'Etat auprès du Figaro, Emmanuel Macron envisagerait plutôt une solution "politique". Et la présidence continuerait d'avancer les noms de deux personnalités expérimentées, à savoir Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve.

Xavier Bertrand aurait donc les faveurs du président de la République, mais doit désormais convaincre le RN et Marine Le Pen. Le président de la région Hauts-de-France a déjà tenté de se rapprocher de Sébastien Chenu en lui attribuant un rôle d'entremetteur jusqu'à Marine Le Pen. "Le RN te censurera immédiatement si tu étais nommé. Ni bluff, ni double discours de notre part à ce sujet", lui a aussitôt rétorqué Sébastien Chenu, par texto, selon les informations de Politico.

En direct

10:07 - La censure du RN ? "Une forme de vengeance" pour Bruno Retailleau (LR) Pour Bruno Retailleau, patron des LR au Sénat, la menace d'une motion de censure immédiate brandie par le RN contre Xavier Bertrand, si ce dernier venait à être nommé à Matignon est "une forme de vengeance" contre le président de la région Hauts-de-France, notamment en raison de ses prises de position contre le RN pendant les dernières élections législatives. 09:23 - "Nous nous opposerons prioritairement à Bertrand", assure Chenu "Nous nous opposerons prioritairement à Xavier Bertrand (...) On connaît son positionnement politique, on connaît son bilan, on connaît son action (…). C’est quelqu’un qui en réalité n’a pas de colonne vertébrale. C’est quelqu’un qui roule pour lui. C’est un homme de communication", a précisé Sébastien Chenu, élu du Rassemblement national ce mercredi matin sur LCI. 09:19 - Pour Chenu (RN), Bertrand fait preuve "d'une mythomanie XXL" Ce mercredi matin sur LCI, le député du RN Sébastien Chenu a confirmé les propos parus dans Politico concernant ses échanges avec Xavier Bertrand par SMS, en donnant davantage de détails : «Je lui ai fait un petit SMS hier (...), pour lui dire d’arrêter de propager ce genre de rumeurs (...) pour essayer d’être nommé, (il) dit qu’il a reçu des assurances du Rassemblement national, qu’on ne s’opposerait pas à lui. J’ai bien redit qu’il serait le premier sur la liste à qui on s’opposerait". Il a également accusé Xavier Bertrand "d'une espèce de mythomanie XXL". "C’est le coup de bluff de l’agent d’assurances qui essaie de faire croire à Emmanuel Macron, pour être nommé un peu au forcing, qu’en fait tout le monde sera bienveillant à son endroit", a-t-il conclu. 09:10 - "Pour nous, c'est non", le RN fermé à la discussion sur le cas Bertrand Désormais, les travaux pour Xavier Bertrand s'annoncent extrêmement ardus. Sébastien Chenu ouvertement contre, difficile de tenter de convaincre Marine Le Pen de ne pas le censurer. De plus, Marine Le Pen aurait déjà clairement indiqué son refus catégorique de voir le nordiste à Matignon. Elle "l'a dit au PR la semaine dernière" rapporte un poids lourd du RN à Politico. "Pour nous, c'est non ; on l'a vu à l'oeuvre, on le connaît par coeur, comme ministre, à la Région, à la tête de l'UMP", poursuit-il, toujours dans les colonnes de Politico, ce mercredi 4 septembre. 09:03 - Xavier Bertrand "n'a pas de convictions", déplore Éric Ciotti Ce mercredi, Éric Ciotti a réaffirmé son hostilité à Xavier Bertrand sur France 2, dans l'émission "Les 4V" de Télématin : "M. Bertrand, c'est la fausse droite (...) une droite qui vote à gauche. Il n'a pas de convictions, il n'est pas sincère, a toujours trahi la droite et je ne lui accorderais pas ma confiance". 08:59 - Bruno Retailleau (LR) affiche son soutien à Xavier Bertrand "Nous ne nous opposerons pas bien entendu à la nomination de Xaavier Bertrand" comme Premier ministre a confirmé ce mercredi matin au micro de BFMTV, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Xavier Bertrand est "dans notre famille", a-t-il indiqué. "Nous voulons un premier ministre de cohabitation, c’est-à-dire un premier ministre qui applique la Constitution de la Ve république, article 20, c’est le gouvernement qui détermine et qui conduit la politique de la nation, ce n’est pas le président de la république", précise-t-il. 08:55 - "Il est évident que le RN te censurera immédiatement", assure Chenu Toujours d'après les informations de Politico, la stratégie de Sébastien Chenu pour tenter de rallier Marine Le Pen à sa cause ou du moins, d'éviter une rapide motion de censure de la part du RN en cas de nomination à Matignon ne semble pas prendre le bon chemin. "Au delà du bluff malvenu, il est évident que le RN te censurera immédiatement si tu étais nommé. Ni bluff, ni double discours de notre part à ce sujet”, a indiqué Sébastien Chenu (RN) à Xavier Bertrand, dans un texto. "Bertrand l'a laissé en lu", précise le média. 08:51 - Xavier Bertrand missionne Sébastien Chenu de convaincre Marine Le Pen Plutôt plébiscité par Emmanuel Macron pour Matignon, Xavier Bertrand se heurte à un obstacle principal : le Rassemblement national et une automatique motion de censure de sa part si le président de la région Hauts-de-France était nommé Premier ministre. Voilà pourquoi, selon les informations de Politico, Xavier Bertrand a tenté de contacter Sébastien Chenu (RN), proche de la cheffe du groupe à l'Assemblée nationale, et "l'a chargé de convaincre Marine Le Pen de ne pas le censurer". 03/09/24 - 22:53 - Avec Cazeneuve, Bertrand plus "stable" que Castets ? FIN DU DIRECT - C'est en tout cas ce qu'avance un proche d'Emmanuel Macron auprès de l'AFP, dont Le Figaro se fait l'écho. Comme le socialiste Bernard Cazeneuve, le patron des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, assurerait "plus de stabilité" que la candidate du Nouveau Front populaire Lucie Castets. "Il y a à leur égard des réticences, des lignes rouges de fond et de méthode, mais pas forcément de censure immédiate", avance-t-on.

En savoir plus

Ce mardi 3 septembre 2024, d'après les informations du Parisien, l'Élysée a organisé un coup de téléphone entre Emmanuel Macron, Gérard Larcher, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Autrement dit, les trois ténors de la Droite républicaine. Toujours selon le quotidien, il était question de la nomination du futur Premier ministre, et le chef de l'Etat semblerait désormais prêt à "nommer Xavier Bertrand". Coup de théâtre après les révélations, hier, de L'Opinion au sujet d'une potentielle nomination du président du CESE, Thierry Beaudet en lieu et place de Gabriel Attal.

Si les relations tendues entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand ne datent pas d'hier, le président de la République semble avoir écarté Bernard Cazeneuve de la course à Matignon. Ce dernier souhaite revenir sur la réforme des retraites, et il ne sera pas soutenu par les socialistes, risquant donc une rapide censure. Pendant le coup de fil de ce mardi matin, le nom de Thierry Beaudet n'aurait lui même pas été prononcé. De son côté, l'ex-chef de l'Etat Nicolas Sarkozy indiquait vendredi dernier dans les colonnes du Figaro qu'un "premier ministre de droite" était nécessaire, affirmant que le nom de Xavier Bertrand pourrait être "un bon choix". Ce soutien de poids sera-t-il suffisant ?

Un temps soutenu par des poids lourds de la Macronie

Au cours du mois d'août, Xavier Bertrand bénéficiait d'une belle cote de popularité et de véritables soutiens à sa candidature pour Matignon. Son profil était plébiscité par l'aile droite de la macronie, jusqu'aux républicains convaincus. "C'est un grand républicain parmi les Républicains et un grand président de région" déclarait à ce sujet Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Ville, dans La Grande Interview, mardi 30 juillet sur CNews. La veille, sur France 2, le cas Bertrand était déjà soutenu par le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, proche de l'élu nordiste : "C'est un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France". "J'ai mes amitiés, mais je ne suis pas le président de la République" a indiqué le numéro 3 du gouvernement démissionnaire.

Et le soutien ne s'arrête pas là. "Si j'avais été élue présidente de la République, j'aurais sans doute choisi Xavier Bertrand" comme Premier ministre. "C'est un très bon candidat, face à Lucie Castets, il n'y a pas match" déclarait la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, au micro de France Inter le 5 août dernier. Un ministre indiquait même auprès de Politico Politico que la nomination de Xavier Bertrand à Matignon permettrait de mettre "la pression sur Wauquiez" ou du moins, forcerait le chef de file des LR à l'Assemblée nationale à "venir discuter, vraiment" avec le bloc central.

Homme de terrain, ouvert au compromis

Le profil du président de la région Hauts-de-France apparaît toutefois comme celui qui pourrait permettre à Emmanuel Macron de parler à la fois à la droite et à la gauche. Le "parfum de cohabitation" souhaité par le chef de l'Etat prendrait tout son sens. "Il nous faut un gouvernement d'urgence, avec les Républicains, les indépendants, les différents partis de M. Macron et peut-être aussi des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent clairement que notre pays ne soit pas bloqué, paralysé à l'Assemblée", avait indiqué Xavier Bertrand sur France 2, avant la "trêve olympique" décrétée par le président de la République.

Xavier Bertrand bénéficie d'un autre atout qui pourrait plaire au locataire de l'Elysée, jouer la carte des territoires. Homme de terrain, proche du peuple, Xavier Bertrand est le président de la région Hauts-de-France depuis 8 ans maintenant, un avantage pour Emmanuel Macron souvent critiqué pour son manque d'empathie à l'égard des Français et sa déconnexion depuis Paris. L'élu local peut également mettre en avant ses compétences en matière de gestion budgétaire, autant d'atouts qui font de l'homme de 59 ans, un candidat à la fois crédible et "Macron compatible", pour franchir les portes de l'hôtel de Matignon.

Qui est Xavier Bertrand ?

Né le 21 mars 1965 à Châlons-sur-Marne, Xavier Bertrand commence à militer pour le RPR dès l'âge de 16 ans. Après ses études de droit, il devient agent d'assurance tout en s'impliquant dans la politique. En 2002, il devient député dans la deuxième circonscription de l'Aisne. En 2004, il est secrétaire d'État de l'Assurance-maladie puis ministre de la Santé et des Solidarités.

Après avoir soutenu Nicolas Sarkozy dans sa campagne pour la présidentielle de 2007, Xavier Bertrand est nommé ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité dans le gouvernement de François Fillon. En 2010, il devient ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé et maire de la ville de Saint-Quentin.

Après l'élection de François Hollande à la présidence de la République en 2012, Xavier Bertrand a quitté son portefeuille ministériel, mais il a été réélu député de la 2e circonscription de l'Aisne. Ancien secrétaire général de l'UMP (2008-2010), il reste maire de Saint-Quentin. Lors des élections municipales de 2014, il est réélu dès le premier tour à la tête de la mairie avec 52,73% des voix.

Lors des élections régionales de 2015, il est propulsé candidat dans la nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il fait fasse à Marine Le Pen (FN) et Pierre de Saintignon (PS). Contre toute attente, le Front national arrive en tête du premier tour. Le parti socialiste décide alors de retirer son candidat pour contrer Marine Le Pen. Xavier Bertrand est finalement élu au second tour avec 57,77% des suffrages. Il prend ses fonction de président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en janvier 2016 et est réélu en juin 2021 avec 52,37% des suffrages. En 2021, il échoue à être investi par Les Républicains pour la présidentielle.