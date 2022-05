Ministre de l'Enseignement supérieur : qui au poste après le remaniement ?

MESRI. Après cinq ans passés en tant que ministre chargée de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal devrait céder sa place lors de ce remaniement ministériel.

Alors que le remaniement ministériel a lieu cet après-midi (information confirmée par l'Elysée), Frédéric Vidal, en poste depuis mai 2017, ne sera probablement pas reconduite dans le nouveau gouvernement. Surtout, la fonction de ministre de plein exercice, chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) en elle-même pourrait disparaître à nouveau, le président souhaitant un organigramme plus resserré, moins pléthorique, comme le rapportait Libération. Ainsi, le portefeuille de l'Enseignement supérieur a parfois pu être confié à un secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale.

Mais puisqu'il a notamment autorité sur la direction générale de l'Enseignement supérieur et de l'Insertion professionnelle, sur la direction générale de la Recherche et de l'Innovation, sur l'inspection générale des bibliothèques et sur le bureau du cabinet, ce ministère peut constituer une aide précieuse pour le ministre de l'Education nationale qui a déjà moulte responsabilités, à l'instar de Jean-Michel Blanquer et des crises qui ont caractérisé son mandat. Les propositions adressées aux candidats à la présidentielle et publiées en janvier par les présidents d'universités illustrent bien cette volonté de conserver un ministère de plein exercice. Le ministère de l'Enseignement supérieur a-t-il une chance d'avoir sa place dans ce nouveau gouvernement ? Et qui en prendra la tête ?

Pour Frédéric Vidal, c'est très probablement la fin de l'expérience ministérielle. C'est en tout cas ce que la grande majorité des médias politiques s'accordent à dire. Et pour cause, elle a eu très peu de visibilité durant ce mandat, en témoigne son absence total des baromètres d'opinion et des chroniques médiatiques. Cela s'explique en partie par la présence de Jean-Michel Blanquer au poste de ministre de l'Education nationale, sur qui tous les regards se sont tournés.

Et pourtant, son bilan est plutôt rempli, elle qui a initié la loi LPR, initialement baptisée loi Vidal, qui a déclenché les ordonnances de 2018 et la loi ORE avec Parcoursup. Un bilan rempli certes, mais pas réellement approuvé par les principaux concernés, en témoigne la tribune signée par 600 membres du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée au Monde en février dernier, dont le corps de texte est la demande de la démission de Frédéric Vidal. "Nous nous insurgeons contre l'indignité de ce qu'il faut bien ­qualifier de chasse aux sorcières" expliquaient-ils, en lien avec l'enquête sur "l'islamo-gauchisme" et le postcolonialisme à l'université. Signée par l'économiste Thomas Pikety et l'ingénieur de recherche Richard Walter, la tribune disait noir sur blanc : "Nous estimons une telle ministre indigne de nous représenter et nous demandons, avec force, sa démission". La laisser en poste serait peut-être un pari risqué.

Alors que la colère des universités a éclaté pendant l'entre-deux-tours (notamment avec des blocus et des occupations de locaux), le dossier Enseignement supérieur n'est peut-être pas le plus attrayant. Et pourtant, il faudra bien trouver un successeur à Frédéric Vidal, dans le cas où ce ministère serait bel et bien maintenu. Comme pour la composition du reste de l'organigramme gouvernemental, les rumeurs vont bon train. Un nom en particulier est revenu ces dernières semaines : celui de Louis Vogel, l'ancien président de l'université Paris-II Panthéon-Assas et de l'Agence de mutualisation des universités et des établissements qui s'est fait le relais de la majorité présidentielle pour l'enseignement supérieur, comme l'explique Libération. Egalement maire de Melun depuis 2016, cet ex-LR a cofondé "Agir, la droite constructive", un parti de centre droit créé par Franck Riester, avant de s'orienter encore plus vers le centre en adhérant à Horizons, le parti d'Edouard Philippe, en 2021. Il est devenu conseiller régional d'Ile-de-France en juin 2021. Il y a aussi son bras droit, Maud Vinet, qui a collaboré avec lui sur le programme avancé sur la technologie microélectronique au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. D'autres noms émergent, pour la plupart issus des universités, tels que Sylvie Retailleau, la physicienne et présidente de l'université Paris-Saclay faite chevalier de la Légion d'honneur en 2013 et officier de l'ordre national du Mérite en 2018, ou le docteur en sciences José Manuel Tunon de Lara, actuellement président de l'université de Bordeaux. Ou encore, plus probable, Thierry Coulhon, un ancien conseiller de l'Elysée (entre 2017 et 2020, conseiller éducation, enseignement supérieur, recherche et innovation d'Emmanuel Macron) et l'actuel président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Finalement, le poste ne déplaît pas tant que ça.

Mais il n'est pas nécessaire de présider une université pour s'intéresser au poste. A ce titre, le benjamin et porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a récemment été pressenti. Il faut dire que ce jeune homme ambitieux a déjà eu affaire aux défis du milieu, lui qui a été membre de la commission des Affaires culturelles et de l'Education à l'Assemblée nationale et qui fut le rapporteur du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants. Plus intéressant encore, il a été nommé secrétaire d'Etat auprès ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse dans le gouvernement Philippe II. Sa concurrente dans l'équipe gouvernementale est la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique sortante Amélie de Montchalin, qui avait écrit un rapport parlementaire sur l'évaluation du financement public de la recherche dans les universités en 2018.

Quoi qu'il en soit, ce successeur aura du pain sur la planche. Entre la loi de programmation de la recherche votée par le précédent gouvernement et étalée sur dix ans critiquée pour son absence totale de prise en compte de l'inflation et le refinancement par une loi de programmation pluriannuelle demandée par les universités, le programme sera chargé. L'enjeu le plus important pourrait même être la détresse psychologique et la précarité des étudiants, grandement amplifiées par la crise sanitaire.

Si dans certains gouvernements, et notamment dans celui de François Hollande, ce portefeuille a été confié à un secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, le poste s'est progressivement affirmé depuis les années 1970. A tel point qu'il est actuellement le sixième plus important en termes de budget, comme en témoigne la page dédiée du ministère de l'Economie. De fait, ses 25 milliards d'euros le placent devant "Solidarités et santé" à 15,9 milliards, ou même devant Justice à 12,8 milliards. Pour autant, l'un des objectifs principal qu'Emmanuel Macron vise en ce début de second mandat est de "changer de méthode", comme il l'a répété lors de ses meetings de campagne. Et ce "renouvellement" devrait passer par une modification du fonctionnement de l'équipe gouvernementale.

Or, le gouvernement de Jean Castex comprenait 11 secrétaires d'Etat et 42 membres en tout, un record depuis celui de Juppé I en 1995. Les postes étaient si nombreux que les champs d'action étaient très délimités, certains ministres passant presque complètement inaperçus, comme Annick Giradin en charge de la Mer ou Jacqueline Gourault à la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Puisqu'Emmanuel Macron est perçu comme un homme attaché à la "simplification" institutionnelle, ou du moins à l'"optimisation" des postes, il est probable que ce nouveau gouvernement soit plus restreint et plus dense. Pour ce faire, les ministères "mineurs" pourraient être incorporés dans les plus grands. Et dans le cas du MESRI, cela fait peu de doutes, comme l'expliquait le sénateur Pierre Ouzoulias à Libération, qui estimait que la reprise en 2021 de la conduite de la politique spatiale par le ministère des Finances montrait que l'Innovation n'était même plus l'exclusivité du MESRI.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation travaille avant tout sur l'enseignement supérieur, la recherche, la technologie, l'espace, l'innovation, les universités, les sciences. Il est en charge de la préparation et la mise en œuvre de la politique du gouvernement relative au développement de l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie. Les compétences principales sont la politique de l'espace, la définition des projets pédagogiques des établissements d'enseignement supérieur, l'attribution des ressources et des moyens alloués par l'État dans le cadre de la mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur", la définition et la mise œuvre du programme des investissements d'avenir, la politique en matière d'innovation, la préparation des décisions du Gouvernement relatives à la constitution d'universités de recherche à rayonnement international, la promotion des sciences et des technologies, la diffusion de la culture scientifique, technologique et industrielle et le développement et la diffusion des usages du numérique dans la société et l'économie.

Pour ce qui est du ministre en personne, il a autorité sur trois directions générales : celle de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) ; celle de la recherche et de l'innovation (DGRI) ; celle de l'enseignement scolaire (DGESCO). Il peut aussi faire appel à d'autres administrations comme "la direction générale des médias et des industries culturelles, la direction générale des entreprises ou le conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies", explique le site officiel du ministère.

Voici les ministres délégués ou secrétaires d'Etat qui ont précédé Frédérique Vidal :