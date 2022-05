Ministre du Travail : Pannier-Runacher ou Montchalin pour gérer la réforme des retraites ?

Qui prendra en charge le ministère du Travail ? La personne nommée à ces fonctions devra porter l'une des réformes majeures du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron : la réforme des retraites.

Il y a "l'enfer" de Matignon. Mais le ministère du Travail pourrait soutenir la comparaison dans les semaines et mois à venir. Car l'administration étatique va vite se retrouver sous le feu des projecteurs médiatiques et syndicaux. La raison ? La périlleuse réforme des retraites qu'Emmanuel Macron souhaite mettre en place rapidement. Un dossier brûlant dans un contexte qui s'annonce électrique que devra gérer le successeur d'Elisabeth Borne, tout en étant en lien étroit avec la nouvelle Première ministre. A ce poste, il faut une personnalité qui ait la confiance de Matignon et de l'Elysée, et dont la maitrise des dossiers soit garantie.

Lorsqu'un remaniement est imminent, la machine à spéculations est toujours très bien alimentée, même si les informations qui la font tourner ne sont, souvent, que des rumeurs qui ont tendance à se contredire. Mais il faut bien dire que deux noms sont plus évoqués que d'autres pour prendre en main le ministère du Travail : celui d'Agnès Pannier-Runacher et celui d'Amélie de Montchalin. Les deux femmes semblent appréciées par Emmanuel Macron, pour des qualités assez similaires : capacité d'assurer de lourdes charges de travail, ténacité, aplomb dans les médias, expériences techniques... La première, ex-ministre déléguée à l'Industrie, auprès du ministère de l'Economie et des Finances, connaît très bien Bercy, un atout pour piloter une réforme aux multiples ramifications comme celle du système des retraites. La seconde, actuellement ministre de la Transformation et de la Fonction publique, connaît bien les rouages de l'administration. A seulement 36 ans, elle a fait valoir ses compétences très rapidement auprès des proches collaborateurs d'Emmanuel Macron.

Ministre du Travail, un portefeuille technique

Si le ministère du Travail n'est pas considéré comme le plus exposé, son périmètre d'action est très large, sur des dossiers souvent très délicats. Il est chargé notamment des relations avec les partenaires sociaux et des réformes à mener sur les affaires sociales et les règles qui structurent le monde de l'entreprise. Le ministère du Travail est situé au 127 rue de Grenelle, dans le VIIe arrondissement de Paris, dans l'hôtel du Châtelet.

