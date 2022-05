Ministre des Affaires étrangères : qui pour remplacer Jean-Yves Le Drian au Quai d'Orsay ?

Jean-Yves Le Drian ne fera probablement pas partie du prochain gouvernement. Qui pourrait être le nouveau ministre des Affaires étrangères ?

La composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne doit être dévoilée dans la journée. Selon plusieurs sources, Jean-Yves Le Drian devrait quitter son poste de ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qu'il occupe depuis 2017. Celui qui avait déjà été ministre de la défense sous François Hollande quitterait donc le gouvernement après 10 ans de services. En pleine guerre en Ukraine, et alors que la France assure encore la présidence de l'Union européenne pour quelques mois, qui pourrait assurer cette difficile relève ?

Deux noms sont suggérés pour prendre la suite de Jean-Yves Le Drian au quai d'Orsay : celui de Bernard Cazeneuve, d'abord, se murmure, d'après le JDD. L'ancien Premier ministre de François Hollande a récemment quitté le Parti socialiste, suite à l'accord de celui-ci avec la France insoumise aux législatives. Mais également celui d'Audrey Azoulay, l'actuelle directrice générale de l'Unesco, qui avait même été évoquée un temps pour remplacer Jean Castex à Matignon.

Jean-Yves le Drian pourrait quitter le ministère des Affaires étrangères

Fin mars, le JDD consacrait à Jean-Yves Le Drian un portrait, dans lequel le ministre, à bientôt 75 ans, évoquait ses envies de retraite et de retour dans sa Bretagne natale. Le 30 avril, cependant, le JDD citait des sources annonçant le contraire : "Il a encore la gnaque et se voit mal repartir à Rennes", confiait un diplomate. "Politiquement, il a l'avantage de représenter l'aile gauche du gouvernement et n'est pas très clivant", ajoutait une source proche du cabinet.

"Il arrête. C'est ce qu'il m'a dit", a laissé échapper François Hollande, le 9 mai, au cours de l'émission "C'est à Vous" de France 5. Quelques heures plus tard, les journalistes de BFMTV ont demandé confirmation à Jean-Yves Le Drian lui-même. Celui-ci a alors esquiv" : "Je suis complètement mobilisé par ma tâche dans la crise dramatique que traverse l'Ukraine et honnêtement ma propre personne, mon propre avenir n'a pas grand chose à voir là-dedans", déclarait-il, ajoutant : "Mes confidences politiques, je les adresse en exclusivité au président de la République."

Qui pour remplacer Jean-Yves Le Drian au Quai d'Orsay ?

D'après les informations du JDD, le nom de Bernard Cazeneuve se murmure pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Celui qui a été ministre de l'Intérieur, puis brièvement Premier ministre sous François Hollande, vient de quitter le Parti socialiste. Il s'opposait en effet à l'alliance aux législatives avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, et a réaffirmé son grand attachement à l'Union européenne dans son communiqué de démission. Le timing ne saurait être meilleur pour Bernard Cazeneuve s'il souhaite rejoindre le camp Macron et réintégrer un gouvernement.

Autre hypothèse sérieuse : celle d'Audrey Azoulay, également avancée par le JDD. L'actuelle présidente de l'Unesco en connait déjà un rayon en matière de relations internationales. De plus, elle a déjà une expérience dans un gouvernement, ayant été ministre de la culture de 2016 à 2017 : elle y a d'ailleurs côtoyé Jean-Yves le Drian, qui était alors ministre de la Défense. Un temps considérée comme une hypothèse plausible pour Matignon, la nomination d'Audrey Azoulay au gouvernement n'aurait rien d'étonnant : elle connait Emmanuel Macron, tous deux ont travaillé à l'Elysée au même moment, l'une en tant que conseillère, l'autre en tant que secrétaire adjoint de la présidence. Enfin, Audrey Azoulay est une femme, et après avoir nommé une Première ministre, Emmanuel Macron pourrait bien s'attacher à respecter la parité au gouvernement.