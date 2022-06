"Assemblée nationale : vers un vote de confiance début juillet ?"

ASSEMBLÉE. Des députés de l'opposition appellent le gouvernement, fragilisé après les législatives, à se soumettre à un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne dit ne pas avoir "tranché" la question.

[Mis à jour le 24 juin 2022 à 10h45] Elisabeth Borne va-t-elle soumettre son gouvernement à un vote de confiance devant les députés ? Ce procédé est courant après la constitution d'une nouvelle Assemblée, et fait suite au discours de politique générale du Premier ministre. Cependant, il n'est pas obligatoire. Et dans le cas ou le gouvernement n'a pas de majorité absolue à ses couleurs, le risque de désaveu est grand. Alors que de nombreux députés d'opposition, les Insoumis en tête, appellent Elisabeth Borne à demander la confiance de l'Assemblée nationale, cette dernière a avoué jeudi soir sur LCI qu'elle n'avait "pas réellement tranché". Un discours de politique générale est prévu à l'Assemblée pour la semaine du 4 juillet, même si la porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il pourrait être repoussé. Sera-t-il suivi d'un vote de confiance ? Si ce n'était pas le cas, la France insoumise, par l'intermédiaire du député Manuel Bompard, a indiqué qu'elle déposerait une motion de censure contre le gouvernement Borne.

La semaine prochaine, les députés feront leur rentrée et éliront plusieurs postes importants : la présidence de l'Assemblée, votée dès mardi 28 juin, devrait revenir sans mal à la députée LREM Yaël Braun-Pivet. Les présidents des huit commissions permanentes seront élus le 30 juin. La Nupes a indiqué, à la sortie de sa première réunion d'intergroupe jeudi après-midi, qu'elle présenterait des candidats uniques à tous les postes. Ce qui devrait lui garantir d'obtenir la fameuse commission des finances, au nez du Rassemblement national qui la convoite en tant que premier groupe d'opposition. Elisabeth Borne a en tout cas confirmé que, conformément à la tradition, la majorité présidentielle ne participerait pas au vote pour la présidence de cette commission. Ce qu'il faut retenir de l'actualité de l'Assemblée nationale.

Qu'est-ce qu'un vote de confiance à l'Assemblée nationale ?

Le ou la Premier(e) ministre a la possibilité de demander la confiance à l'Assemblée nationale : c'est-à-dire qu'il ou elle appelle à un vote engageant la responsabilité de son gouvernement, au cours duquel chaque député accorde ou non sa confiance à ce gouvernement. En général, ces votes de confiance sont convoqués lorsque le gouvernement est certain d'obtenir une majorité favorable à l'Assemblée. Dans le cas présent, le gouvernement Borne n'a pas de majorité absolue à ses couleurs à l'Assemblée. Il courrait donc le risque de perdre ce vote de confiance, ce qui justifierait sa démission.

Pour Manuel Bompard, Elisabeth Borne "doit se soumettre à un vote de confiance" : "ça me parait être la base", a déclaré ce matin le député insoumis sur Franceinfo. Même son de cloche du côté de l'écologiste Julien Bayou, qui appelait mercredi 22 juin sur Twitter "la Première ministre Borne à se présenter devant l'Assemblée, à prononcer son discours de politique générale et à se soumettre à un vote de confiance." Sur LCI, jeudi 23 juin, Elisabeth Borne disait de pas avoir "réellement tranché" la question.

Quelles pourraient-être les alliances à l'Assemblée nationale ?

Privé de majorité absolue, le gouvernement va devoir tenter de convaincre des députés des groupes d'opposition de voter en faveur de certains de ses textes de lois, comme l'a demandé Emmanuel Macron dans un discours télévisé mercredi. Loin de l'Assemblée, le chef de l'Etat s'est empressé de lancer des consultations de tous les chefs de partis représentés dans l'hémicycle, dont ceux de l'opposition, les mardi 21 et mercredi 22 juin.

"Je tends la main aux républicains de droite comme de gauche", a déclaré la nouvelle présidente des députés LREM à l'Assemblée, Aurore Bergé, juste après son élection à la tête du groupe mercredi 22 juin. Jeudi, elle précisait : "D'abord, on peut aller chercher des républicains, de droite et de gauche. Mais les projets politiques sont par nature particulièrement éloignés quand ils viennent d'extrême droite ou d'extrême gauche." Pour l'heure, aucun accord de parti n'a été trouvé avec des groupes d'opposition. Lors de son allocution mercredi soir, Emmanuel Macron a sommé les partis d'opposition d'exprimer clairement, d'ici son retour de Bruxelles (soit sous 48h) s'ils étaient prêts à participer à une coalition ou à des accords au cas par cas. La coalition a été rejetée de toute part. "Je la refuse, parce que nous n'avons pas les mêmes convictions politiques", a déclaré Aurélien Pradié, secrétaire général de LR, jeudi 23 juin sur Public Sénat. "De qui se moque-t-on ? L'évidence, c'est que nous ne pouvons pas approuver, ni même répondre à cette invitation bidon", réagissait Olivier Faure dès mercredi soir, refusant de faire "un chèque en blanc" à Emmanuel Macron. Les partis se dirigent donc vers des votes de validation ou d'opposition au cas par cas.

Qui est Yaël Braun-Pivet, future présidente de l'Assemblée nationale ?

Désignée par les députés LREM pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet à toutes les chances d'être élue à ce poste lors du vote du 28 juin, étant issue du groupe majoritaire. La députée de la 5e circonscription des Yvelines siège dans l'hémicycle depuis 2017, au sein du groupe LREM. Dans son précédent mandat (2017-2022), elle a d'ailleurs été présidente de la commission des Lois de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet a été nommée au gouvernement Borne le 20 mai dernier, en tant que ministre des Outre-Mer. Un poste qu'elle devra quitter car non-cumulable avec un mandat à l'Assemblée.

Le président de l'Assemblée nationale est la quatrième personnalité de l'Etat et est désigné par un vote secret de tous les élus lors de la première séance de la nouvelle Assemblée nationale. Cette année l'élection a été fixée au 28 juin 2022, date de la première séance publique et de l'ouverture de la seizième législature. En plus d'un rôle de représentation, le président de l'Assemblée nationale joue les arbitres lors des débats entre députés en veillant au respect du règlement et en assurant l'égalité de temps de parole. Patron de l'Assemblée, il est par extension le président d'autres groupes internes à la chambre comme le Bureau ou le Comité d'évaluation et de contrôles des politiques publiques, mais il est aussi le président du Congrès lorsque le Parlement est au complet avec le Sénat. Le président ou la présidente de l'Assemblée dispose aussi d'un pouvoir de nomination, en pouvant choisir un membre du Conseil constitutionnel à chaque renouvellement de ce dernier, mais aussi deux des six personnes qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature.

Qu'est-ce que les commissions de l'Assemblée et quel est leur rôle ?

L'Assemblée nationale compte huit commissions permanentes. Tous les projets ou propositions de loi sont examinées par une commission avant d'être votés dans l'hémicycle. Le rôle d'une commission est aussi d'informer les députés sur les enjeux d'un texte de loi avant qu'il soit voté. Les commissions sont composées de députés, les groupes parlementaires s'y voient attribuer un nombre de siège proportionnel à leur représentation dans l'hémicycle. Les huit commissions parlementaires sont :

Affaires culturelles et éducation

Affaires économiques

Affaires étrangères

Affaires sociales

Défense nationale et forces armées

Développement durable et aménagement du territoire

Finances

Lois

Pourquoi la présidence de la commission des finances de l'Assemblée est importante ?

La commission des Finances a un prestige particulier à l'Assemblée. C'est à elle que revient d'examiner les Budgets, enjeu clé de tout programme politique. Le président de la commission des finances peut demander des documents administratifs au gouvernement et accéder à des documents couverts par le secret fiscal, même s'il ne doit pas en rendre public le contenu. Mais surtout, cette commission est la seule dont la présidence revient à un membre de l'opposition : depuis 2009, le règlement de l'Assemblée dit que "ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition". Son président ou sa présidente est donc élu(e) lors d'un vote pour lequel le parti présidentiel majoritaire a coutume de s'abstenir. Par conséquent, depuis 2009, la présidence est toujours revenue au premier groupe d'opposition. Dès le lendemain du résultat des élections législatives, le Rassemblement national, désormais premier groupe d'opposition de l'hémicycle, a affiché sa volonté de demander la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Mais cette année, la Nupes a bien l'intention de récupérer ce poste stratégique, les quatre partis de l'alliance des gauches comptant, ensemble, plus de députés que le Rassemblement national. "Nous présenterons un nom commun, comme pour toutes les autres fonctions de l'Assemblée", a annoncé l'insoumise Mathilde Panot, à la sortie de la première réunion de l'intergroupe Nupes, jeudi après-midi. A moins que les Républicains décident de voter pour un candidat du RN, la commission des finances de l'Assemblée pourrait donc bien revenir à un député de la Nupes. Mercredi 22 juin, dans une interview au Parisien, le président LR du Sénat Gérard Larcher a déclaré que cette commission "devait revenir" au RN, en tant que "premier groupe de l'opposition", justifiant : "Nous n'avons pas la même histoire et ne partageons pas les mêmes valeurs, mais ce sont des élus de la République." Du côté d'Eric Woerth, député de l'Oise anciennement LR rallié à la macronie, l'inquiétude est plutôt de voir tomber la commission des finances de l'Assemblée aux mains de la gauche : "Les Insoumis ont visiblement en tête de faire du contrôle fiscal. Ce n'est pas ce que j'ai entendu du Rassemblement national", a-t-il pointé au Figaro. Cependant, Elisabeth Borne a confirmé jeudi 23 juin que la majorité présidentielle ne prendrait pas part au vote pour la présidence de la commission des finances.

Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale sera élu lors d'un vote le 30 juin, jour où seront attribuées l'ensemble des commissions. Du côté du Rassemblement national, le député de la Somme Jean-Philippe Tanguy a déjà déclaré sa candidature. Pour la Nupes, la candidature de Valérie Rabault est évoquée : la députée du Tarn-et-Garonne ne s'est d'ailleurs pas présentée à sa réélection à la présidence du groupe socialiste. Le député insoumis Eric Coquerel a également fait savoir qu'il était "disponible", mais la Nupes ne présentera qu'une seule candidature.

Les députés ont jusqu'à mardi prochain pour arrêter la composition de leurs groupes parlementaires et élire leurs présidents de groupe. Jeudi 24 juin, Marine Le Pen a été élue par acclamation à la tête du groupe du Rassemblement national, premier groupe d'opposition de l'Assemblée. Le même jour, les écologistes se sont choisi Julien Bayou et Cyrielle Chatelain pour coprésider leur groupe, tandis que les socialistes ont élu Boris Vallaud à leur tête. Voici la liste complète des présidents de groupes déjà élus :

Mathilde Panot, groupe de la France insoumise

Aurore Bergé, groupe LREM

Olivier Marleix, groupe LR

Laurent Marcangeli , groupe Horizons

Jean-Paul Mattei, groupe MoDem

André Chassaigne, groupe communistes et apparentés

Boris Vallaud, groupe PS

Marine Le Pen, groupe RN

Julien Bayou et Cyrielle Chatelain, groupe EELV

A quoi servent les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ?

Un groupe parlementaire est constitué d'au moins 15 députés, qui se réunissent par affinités politiques : le plus souvent, ils sont issus d'un seul parti politique, mais peuvent aussi inclure des député "apparentés", c'est-à-dire proches d'une formation politique sans y adhérer. Les députés d'un groupe votent généralement à l'unisson, même si ce n'est pas une règle stricte. La constitution de groupes parlementaires confère plusieurs avantages aux députés qui s'y plient : ils se voient accorder des espaces de travail et de réunion, ainsi que des collaborateurs supplémentaires. Le temps de parole dans l'hémicycle et les sièges dans les commissions sont attribués proportionnellement à la taille des groupes parlementaires. De plus, chaque groupe parlementaire élit son président, qui siège à la conférence des présidents, mais peuvent aussi demander une suspension de séance ou un scrutin public.

Les groupes d'opposition et groupes minoritaires ont également quelques avantages supplémentaires : une séance par mois est consacrée à un ordre du jour fixé par leurs soins. Ils peuvent également proposer la création de commissions d'enquête. Il est toutefois possible de siéger à l'Assemblée en tant que "non-inscrit", c'est-à-dire hors de tout groupe parlementaire.

Voici la liste des groupes parlementaires connus dans la nouvelle Assemblée nationale (les effectifs sont encore incertains car la composition des groupes n'est pas encore figée) :

La République en Marche : 160 députés

Rassemblement national : 89 députés

La France insoumise : 74 députés

Les Républicains : 61 députés

MoDem : 48 députés

Socialistes : 31 députés

Ecologistes : 23 députés

Horizons : 28 députés

Gauche démocrate et républicaine (communistes et apparentés) : 18 députés

Après les élections législatives, le calendrier de la nouvelle Assemblée a été fixé de manière serrée. La fin de mandat de l'Assemblée nationale actuelle a été fixée au 21 juin. Les députés qui siégeaient depuis 2017 au Palais Bourbon ont vu leurs fonctions se terminer, sauf réélection. La nouvelle Assemblée devait entrer en fonction le lendemain, le 22 juin 2022. Le 28 juin a été fixée comme la date d'entrée des députés à l'Assemblée. Celle à partir de laquelle les parlementaires fraichement élus ou réélus siègent pour la première fois dans l'hémicycle. L'élection du président ou la présidente de l'Assemblée nationale, à la place de Richard Ferrand, battu aux législatives, a été programmée à 15 heures. Chaque groupe politique remettra aussi à cette date la liste de ses députés et de ses apparentés et précisera le nom de son président.

Le lendemain, le 26 juin, le président de l'Assemblée et les présidents de groupes décideront ensemble de l'organisation du Bureau et traiteront les candidatures aux fonctions de vice-président, questeur et secrétaire ainsi que celles pour les sièges des huit commissions permanentes à nommer lors de la séance publique de 15 heures. La répartition des sièges de l'Assemblée national aura, elle, lieu le 30 juin, car à chaque groupe sa place dans l'hémicycle.

La semaine du 4 juillet, Elisabeth Borne tiendra normalement son discours de politique générale devant les députés, un moment délicat. Normalement, car Olivia Grégoire a laissé entendre que cette date pourrait être repoussée : "On ouvre une période de dialogue, il y a peut-être une semaine possible de décalage", a déclaré la porte-parole du gouvernement sur Franceinfo ce matin. Le député LFI, Eric Coquerel a déjà annoncé que l'opposition déposerait une motion de censure contre son gouvernement suite au discours de politique générale. Si cette motion échoue et que les choses se poursuivent comme prévu, les députés entreront "dans le dur" la semaine suivant, avec l'examen des mesures sur le pouvoir d'achat. Un nouveau projet de loi sur le Covid-19, censé prendre la suite de l'ensemble des mesures de lutte contre l'épidémie (mesures de freinage, outils statistiques comme les bases de donnée des tests, etc. qui arrivent à échéance le 31 juillet) devrait passer au Palais Bourbon la semaine du 18 juillet.

D'autres textes devraient arriver dans ce début de quinquennat, comme celui sur les énergies renouvelables (visant à simplifier les procédures notamment sur l'éolien offshore) ou la Lopmi, le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Leur examen aura lieu soit en juillet, avant la trêve estivale, soit en septembre. D'ici là, une autre date devrait occuper les candidats de ces législatives : le 19 août date butoir de dépôt de leurs comptes de campagne à la commission chargée de les contrôler.

Voici la liste complète des 577 députés élus à l'Assemblée nationale lors des élections législatives 2022. Il est possible de faire défiler les lignes du tableau pour découvrir l'ensemble les noms des élus et leur score au deuxième tour du scrutin.

Quelle est la nouvelle composition de l'Assemblée nationale ?

A l'issue des législatives, la composition de l'Assemblée nationale est inédite : privée de majorité absolue, la confédération présidentielle Ensemble! va devoir composer avec les partis d'opposition pour espérer faire voter ses textes de loi. Alors que la majorité absolue est située à 289 députés, Ensemble! n'en compte que 245. La Nupes n'obtient pas elle non plus la majorité avec un peu plus de 130 députés. Le Rassemblement national réalise le plus haut score de l'histoire du parti avec 89 sièges à l'Assemblée nationale. Voici une représentation des équilibres de cette nouvelle Assemblée :

La République en Marche et ses alliés perdent donc une centaine des 346 députés LREM placés à l'Assemblée nationale en 2017. De quoi secouer la majorité et qui doit négocier désormais, notamment avec les élus LR-UDI, qui comptent désormais 64 députés.