Plan de sobriété énergétique : chauffage, télétravail... Ce qu'il faut retenir des annonces

PLAN DE SOBRIETE. Ce jeudi 6 octobre, les ministres et les représentants des secteurs concernés ont détaillé pendant 3 heures les mesures du plan de sobriété énergétique. Une campagne publicitaire sur les écogestes à aussi été révélée. Tout ce qu'il faut retenir. Sommaire Plan de sobriété en direct

Plan de sobriété dans l'administration

Plan de sobriété dans les entreprises

Plan de sobriété pour les collectivités

Plan de sobriété pour les particuliers L'essentiel Le plan de sobriété énergétique a été présenté en détails ce jeudi 6 octobre 2022 par les acteurs des secteurs concernés et pas moins de neuf ministres : Agnès Pannier-Runacher (Transition énergétique), Olivier Dussopt (Travail), Stanislas Guérini (Travail), Olivia Grégoire (PME), Olivier Klein (Logement), Clément Beaune (Transport), Christophe Béchu (Collectivités territoriales) et Amélie Oudéa-Castera (Sport).

Après ce long exposé des mesures détaillées du plan de sobriété énergétique, la Première ministre Elisabeth Borne a prononcé un discours de quelques minutes pour conclure la conférence. Elle a rappelé l'objectif de réduire de 10% la consommation d'énergie et présenté la sobriété énergétique comme un projet à long terme.

Les principales mesures du plan de sobriété énergétique étaient déjà connues et ont été adaptées dans tous les secteurs : la baisse du chauffage à 19 degrés et l'extinction des éclairages nocturnes. D'autres mesures ont attiré l'attention et sont encore à l'étude comme le recours au télétravail dans les administrations et les entreprises.

Lors de la présentation du plan de sobriété énergétique, la ministre Agnès Pannier-Runacher a révélé la campagne publicitaire "chaque geste compte" pensée à destination des ménages. Les spots montrent les "écogestes" à adopter et seront diffusés du 10 octobre 2022 jusqu'en février 2023.

Discours d'Elisabeth Borne et des ministres

Tout le gouvernement, ou presque, a été mobilisé pour établir le plan de sobriété énergétique et ce jeudi 6 octobre, ils sont neuf à exposer les mesures censées diminuer d'au moins 10% la consommation d'énergie cet hiver. Sans surprise, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, première concernée par le sujet, sera présente et ouvrira la conférence de presse à 13h45. La ministre s'est déjà exprimée sur le sujet aux côtés d'Elisabeth Borne à la mi-septembre. La Première ministre, elle, conclura la séance avec un discours prononcé vers 17 heures selon le programme.

Entre temps, plusieurs membres du gouvernement prendront la parole pour détailler les mesures propres à leur domaine de compétence. La liste complète des ministres présents n'est pas connue mais selon Franceinfo Stanislas Guérini (Fonction publique), Olivier Dussopt (Travail), Olivier Klein (Logement) ou encore Clément Beaune (Transports) prendront la parole.

C'est depuis le parc des Expositions de Paris, au sud-ouest de la capitale que plusieurs ministres présenteront les diverses mesures, avant un discours de conclusion d'Elisabeth. Selon Le Parisien, ce plan devrait principalement demander des efforts à l'administration publique, qui fera l'objet de plusieurs mesures :

La fin de l'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments de l'administration, hors douches

Le recours au télétravail dans l'administration, trois ou quatre jours par semaine

La consigne, pour les agents administratifs, de rouler à 110 et non 130km/h sur l'autoroute et à 100km/h sur les voies rapides

Des travaux "à gain rapide" de rénovation des bâtiments publics

Pour les particuliers, des aides pour favoriser le covoiturage et pour mieux régler sa chaudière seront proposées. Côté collectivités locales, les chauffages dans les gymnases et piscines devront baisser, tout comme le temps d'éclairage dans les stades. Elles seront également en mesure de décréter l'extinction des enseignes publicitaires dans la nuit. Quant aux entreprises, seule une charte d'"actions concrètes" a été établie.

L'objectif ambitionné par ce plan : faire baisser en deux ans la consommation totale d'énergie de 10% par rapport à celle de 2019, rapporte Le Monde. A ce stade, il ne s'agit aucunement de contraindre la population à quoi que ce soit, mais à l'inciter fortement à changer ses habitudes.

Pour les entreprises sur qui une grande partie du plan de sobriété pèse, une charte a été rédigée par les principaux syndicats et remise au gouvernement. Le texte prévoit seize actions concrètes réparties sur quatre axes majeurs :

La lutte contre le gaspillage énergétique

L'automatisation du chauffage

La mobilité des employés

L'optimisation de l'organisation du travail

Dans ces quatre points se trouvent des mesures déjà évoquées pour réduire l'éclairage, la baisse du chauffage ou encore le recours aux transports en communs ou aux transports doux quand cela est possible. La charte mentionne aussi la nomination d'un ambassadeur de la sobriété énergétique dans toutes les entreprises pour veiller au respect des mesures. Si les principaux acteurs syndicaux ont été consultés lors de la mise au point de la charte, ils acceptent de se soumettre aux mesures si elles passent par les "discussions dans le cadre de la négociation et du dialogue social de proximité" note Le Monde reprenant les propos des syndicats de salariés.

Des efforts sont aussi demandés aux collectivités territoriales dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Dans la même logique que ce qui est demandé aux administrations qui doivent donner l'exemple il va être demandé aux collectivité de diminuer le recours en chauffage en baissant la température de 2°C dans les gymnases et de 1°C dans les piscines municipales "dont le chauffage peut représenter jusqu'à 10 % de la consommation énergétique d'une commune" selon le document gouvernemental consulté par Le Parisien. Dans les stades en revanche il n'est pas question de températures mais du durée d'éclairage, celle-ci devra être réduite "de 50% avant et après les matchs en journée, et de 30% en soirée".

Au sujet de l'éclairage, la question des enseignes lumineuses a beaucoup fait débat mais leur extinction doit être annoncée par les ministres ce jeudi. D'ailleurs un décret a été publié en amont des annonces sur le plan de sobriété pour officialiser "l'extinction des enseignes et publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures". Elles seront aussi éteintes dès que Ecowatt estimera la consommation d'énergie en temps réels trop importante.

S'ils ne sont pas le premiers concernés par le plan de sobriété, les ménages sont aussi appelés à faire des efforts pour réduire la consommation d'énergie. Le gouvernement a prévu une campagne de communication de toute une série d'écogestes à adopter cet hiver pour consommer mieux et moins à destination des entreprises mais aussi des particuliers.

Reste que les ménages subissent déjà les conséquences de l'inflation notamment sur le prix de l'énergie, aussi imposer des restrictions serait une double punition. L'exécutif a donc joué finement en misant sur l'incitation par des aides financières. Deux aides doivent voir le jour : un bonus de 100 euros délivré à tous les nouveaux covoitureurs prévu pour le 1er janvier 2023 et une aide de 65 euros pour permettre aux particuliers d'installer des programmateurs sur les chaudières et ainsi ajuster au mieux la température de l'eau et éviter les pertes d'énergie.