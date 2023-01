Raphaël Dupond-Moretti : que sait-on des soupçons de violences conjugales ?

Raphael Dupond-Moretti, le fils du ministre de la Justice, est en garde à vue ce vendredi 27 janvier car soupçonné de violences conjugales. Sa compagne a indiqué avoir reçu des coups de poing et de pied.

Coup de tonnerre chez les Dupond-Moretti. Raphaël Dupond-Moretti, le fils du ministre de la Justice a été placé en garde à vue pour des soupçons de violences conjugales dans la soirée du jeudi 26 janvier. C'est à Courchevel, en Savoie, que l'homme a été interpellé, d'après les informations de TF1 Info. Les faits ont d'abord été signalés aux gendarmes par une voisine du couple avant que l'homme se présente de lui-même aux autorités. Relâché, il a été convoqué plus tard dans la soirée avant d'être placé en garde à vue. Raphaël Dupond-Moretti est encore entendu par les autorités ce vendredi 27 janvier.

Quelles sont les violences reprochées à Raphaël Dupond-Moretti ?

Le signalement fait à la gendarmerie reposait sur des cris et des éclats de voix entendus par la voisine et qui, selon elle, faisait craindre des violences. Les faits concerneraient une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années selon les informations de France Info. Elle se serait réfugiée chez la voisine tandis que Raphaël Dupond-Moretti n'aurait pas été présent sur les lieux lors de l'intervention des forces de l'ordre. Raphaël Dupond-Moretti se serait ensuite présenté de lui-même à la gendarmerie de Courchevel avant d'être convoqué et placé en garde à vue vendredi matin. D'après les précisions de BFMTV, la jeune femme aurait dit aux gendarmes avoir reçu des coups de poing, de pied et de sac et aurait déposé plainte. Pour faire constater les coups, la plaignante s'est rendue dans un cabinet médical.

Après l'audition du mis en cause, d'autres personnes devraient être entendues par les gendarmes d'après France Info, notamment des témoins des tensions qui existeraient au sein du couple depuis plusieurs mois. Raphaël Dupond-Moretti et sa compagne seraient en pleine séparation.

Une garde à vue mais pas d'enquête à ce stade

Si Raphaël Dupond-Moretti est soupçonné de violences à l'égard de sa compagne, aucune enquête ne semble avoir été ouverte ou du moins pas publiquement. Le parquet d'Albertville n'a pas souhaité communiquer sur l'affaire auprès de nos confères de TF1. Il décidera à l'issue de la garde à vue de Raphaël Dupond-Moretti de la suite à donné à l'affaire. La nouvelle fait pourtant beaucoup de bruit et Eric Dupond-Moretti a réagi à l'annonce de la garde à vue de son fils, à la fois en tant que père et en tant que ministre.

Qui est Raphaël Dupond-Moretti ?

Comme son père, Raphaël Dupond-Moretti semble vouloir garder sa vie privée. Agé d'une trentaine d'années, l'aîné des deux enfants d'Eric Dupond-Moretti ne se dévoile pas dans les médias. S'il est entendu par les gendarmes sur les soupçons de violences conjugales qui pèsent sur lui, il ne s'est pas exprimé publiquement sur l'affaire. Il pourrait, comme à son habitude, rester discret à l'instar du ministre de la Justice qui a demandé à ce "qu'on respecte [sa] vie familiale. Il appartient désormais à la Justice de faire son travail."