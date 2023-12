Loi immigration : la majorité obtiendra-t-elle un accord ?

La commission mixte paritaire, qui doit trouver un accord sur le projet de loi immigration, se réunit lundi 18 décembre. Les tractations se poursuivent depuis qu'une motion de rejet a été votée à l'Assemblée nationale, le 11 décembre 2023.

L'essentiel Le projet de loi immigration, porté par le gouvernement, n'a pas été examiné. Une motion de rejet a été votée à 270 contre 265 à l'Assemblée nationale, lundi 11 décembre 2023.

Une commission mixte paritaire (CMP) est convoquée à 17 heures à l'Assemblée nationale, lundi 18 décembre. Elle sera composée de sept députés et de sept sénateurs et pourrait pencher vers la droite. Dans ce cas, la CMP pourrait donner l'avantage aux LR défenseurs d'un texte plus droitier.

Un accord pourrait être voté par une majorité à l'Assemblée mais il faut concilier des visions opposées. D'un côté, les Républicains souhaitent un texte proche de celui voté par le Sénat. De l'autre, l'aile gauche de Renaissance veut le retrait de la réforme de l'AME, le retrait de la restriction à l'accès à la nationalité pour les mineurs né en France, le retrait de l'article limitant l'accès aux prestations sociales aux seuls étrangers vivant depuis cinq années de résidence régulière en France.

10:20 - Éric Dupond-Moretti n'attend rien du RN et de LFI Invité de l'émission Quelle époque !, samedi 16 décembre, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a assuré à propos de la loi immigration : "RN, LFI, on n'a rien à attendre d'eux". "Il y en a qui veulent en réalité, qu'on durcisse [...] quant aux autres, ils veulent qu'on accueille toute la misère du monde, sans discernement", a indiqué le garde des Sceaux. Pour lui, les seuls perdants de cette motion de rejet sont les Français.

Cheval de bataille de Gérald Darmanin, le projet de loi immigration fait couler beaucoup d'encre. Annoncé, repensé, puis repoussé, il a finalement entamé le parcours législatif à l'automne 2023. Et là encore, le projet de loi suit un chemin mouvementé. Après une semaine de débats au Sénat, le texte du ministre de l'Intérieur - présenté comme un compromis entre une politique d'immigration plus ferme et de meilleures mesures d'intégration - a été adopté dans une version nettement durcie sous l'impulsion de la droite qui jugeait le projet initial trop laxiste.

La droite satisfaite du projet de loi modifié, c'est la gauche et l'aide gauche de la majorité qui ont œuvré en commission des Lois à l'assouplissement du texte et la suppression de nombreuses décisions du Sénat. Résultat des courses : le projet de loi est arrivé dans une version à peine plus dure qu'au départ, qui ne satisfait ni la droite, ni la gauche et dont l'adoption par l'Assemblée nationale était loin d'être garantie. Résultat des courses, la motion de rejet à l'initiative des écologistes a été adoptée par l'Assemblée nationale le lundi 11 décembre. Le projet de loi immigration a donc été rejeté à 270 voix contre 265, un camouflet pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le gouvernement. Désormais, le texte sera réexaminé en commission mixte paritaire (CMP), la réunion de 7 députés et 7 sénateurs. Cette CMP se réunira le lundi 18 décembre 2023 à 17h à l'Assemblée nationale.

A la genèse du projet de loi immigration se trouve la volonté d'avoir "une immigration choisie" selon les mots du ministre de l'Intérieur lorsqu'il a défendu son projet pour la première fois en février 2023. L'idée est de procéder plus facilement à des exclusions, à délivrer moins mais mieux les titres de séjour et mieux accueillir les étrangers en situation régulière. Concrètement, où en est le texte et que prévoit-il ?

Que retenir du projet de loi ?

Des règles pour faciliter les expulsions de certains étrangers

C'est le sujet phare du projet de loi immigration : mieux contrôler la présence des étrangers sur le territoire, notamment les étrangers délinquants. A son arrivée à l'Assemblée nationale, le texte prévoit la possibilité d'expulser les étrangers condamnés pour des crimes punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et les individus constituant des "menaces graves à l'ordre public". Dans ces cas, les expulsions seront même possibles pour les personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans. Le Sénat a abaissé le curseur aux étrangers condamnés à 3 ans de prison, mais la mesure a été supprimée en commission des Lois. En revanche, les sénateurs sont parvenus à ajouter au projet de loi la légalisation des expulsions des étrangers condamnés pour des violences intrafamiliales ou commises à l'encontre d'un élu.

En plus des expulsions, ce sont les conditions pour prononcer des obligations de quitter le territoire français (OQTF) qui ont été assouplies. Le texte initial prévoyait de lever toutes les protections empêchant le recours à une OQTF à l'encontre des étrangers considérés comme "une menace grave pour l'ordre public". Mais le Sénat a levé cette dernière condition sur la menace à l'ordre public, supprimant ainsi toutes les protections contre une OQTF. Seuls les mineurs peuvent encore être protégés contre cette procédure d'expulsion selon le texte actuel. Au sujet des mineurs, le projet de loi prévoit également l'interdiction de placer des étrangers mineurs de moins de 18 ans dans des centres de rétention.

Le Sénat voulait aller jusqu'à délivrer des OQTF aux demandeurs d'asile déboutés, mais la mesure a été supprimée par les députés. A noter que ces OQTF, une fois délivrées, obligent l'individu à quitter la France par ses propres moyens sous un délai de 30 jours avant que l'expulsion ne soit, théoriquement, exécutée. Quant aux recours contre ces décisions, ils sont limités à quatre par le nouveau projet de loi, contre douze aujourd'hui.

Régularisation par le travail et obtention de titres de séjour

Une "immigration choisie" passe par une délivrance sélective des titres de séjour. Sur ce point, le projet de loi prévoit plusieurs mesures dont certaines censées faciliter la régularisation de certains étrangers, à commencer par ceux qui travaillent dans les métiers dits "en tension" : un point clivant du texte. Cette mesure est toujours prévue bien que durcie par le Sénat. Elle permet des régularisations "exceptionnelles" - et non automatiques - après vérification par le préfet pour des étrangers ayant travaillé huit mois sur les 24 derniers dans des métiers "en tension". En plus de ces métiers, d'autres professions pourraient permettre aux étrangers hautement diplômés dans certaines disciplines d'obtenir un titre de séjour "talent" valable quatre ans, notamment dans le domaine médical.

Le texte prévoit également l'attribution de titres de séjour aux étrangers victimes de "marchand de sommeil" qui ont déposé plainte ainsi qu'aux sans-papiers victimes de conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine. Toutefois, dans certains cas l'accès au titre de séjour a été durci, notamment pour les étudiants étrangers qui devront, si le texte est voté en l'état, justifier le "sérieux de leur étude" pour renouveler leur titre chaque année.

Pour délivrer mieux et plus rapidement ces titres de séjour, le projet de loi prévoit une réforme et une décentralisation de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), la juridiction administrative qui examine les recours des demandeurs d'asile déboutés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), avec l'ouverture d'antennes en région. Et les décisions doivent être prises par un juge unique et non plus un collège de trois juges. Selon le texte, les demandes d'asile doivent également être facilitées par un accompagnement entre les différentes administrations grâce aux pôles territoriaux "France asile".

Un accès plus difficile aux aides sociales et au regroupement familial ?

Les mesures d'accès aux aides sociales pour les étrangers se sont nettement durcies après le passage du texte devant le Sénat, mais nombre des modifications sénatoriales ont été supprimées en commission des Lois :

La suppression de l'aide médicale d'Etat (AME) et son remplacement par l'aide médicale d'urgence (AMU) donnant accès à une liste réduite de soins et contre le paiement d'un forfait annuel ;

L'allongement de la durée de séjour régulier en France à cinq ans contre six mois pour pouvoir être éligible à certaines aides sociales ;

La suppression de l'accès à un hébergement d'urgence pour les étrangers visés par une OQTF ;

L'allongement de la durée de séjour régulier en France, l'ajout de conditions de revenus réguliers et à un certain niveau, l'obligation d'avoir une assurance maladie et celle de maitriser la langue française pour pouvoir demander un regroupement familial. Sur ce point seuls l'allongement de la durée de séjour et les conditions de revenus ont été supprimées, mais l'obligation de présenter des casiers judiciaires vierges a été ajoutée.

Un accès durci à la nationalité française

Le Sénat dans la même logique a voulu compliquer la naturalisation des étrangers et il a conditionné l'obtention de la nationalité française à un allongement de la durée de mariage requise (5 ans au lieu de 4) ou un allongement de la durée de résidence (10 ans contre 5). Il a aussi décidé la suppression du droit du sol pour les enfants nés en France de deux parents étrangers. Mais toutes ces mesures ont été supprimées en commissions des Lois.

Reste que sénateurs et députés ont été d'accord pour durcir l'obtention de la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte : les deux parents étrangers d'un enfant né à Mayotte doivent prouver une durée de résidence en France plus longue pour que leur progéniture soit naturalisée. Le texte prévoit aussi la limitation du regroupement familial à la seule famille nucléaire, c'est-à-dire les parents et les enfants mineurs.