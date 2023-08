Visite de Charles III : le roi viendra à Paris et à Bordeaux fin septembre

La visite d'Etat du roi Charles III en France aura lieu du mercredi 20 au vendredi 22 septembre 2023. Reportée de six mois, la venue de monarque suivra-t-elle le même programme que celui initialement prévu ?

Mieux vaut tard que jamais. La première visite du roi Charles III en France aura finalement lieu en septembre, six mois après la date initialement prévue. "Leurs Majestés le Roi Charles III et la Reine Camilla effectueront une visite d'État en France - à Paris et à Bordeaux - du mercredi 20 au vendredi 22 septembre 2023" a indiqué l'Elysée dans un communiqué publié le 24 août 2023.

Sur le trône d'Angleterre depuis septembre 2022, le monarque anglais a choisi la France pour sa première visite d'Etat, mais le voyage programmé pour mars avait été annulé en raison des grèves contre la réforme des retraites qui paralysaient le pays. La décision avait été prise d'un commun accord entre les deux nations et la Couronne avait fait part de son souhait de venir dans l'Hexagone "dès que des dates pourront être trouvées". Ces dernières ont enfin été arrêtées.

Une visite en l'honneur des liens entre la France et l'Angleterre

"Cette visite célébrera l'histoire, la culture et les valeurs communes du Royaume-Uni et de la France" se réjouit le palais présidentiel dans l'annonce de la venue du couple royal. Des thématiques déjà évoquées en début d'année, avant que le voyage de Charles III ne soit reporté. Une décision prise pour le meilleur ? Hasard du calendrier, la France accueillera également la Coupe du monde de Rugby pendant la visite du roi et de la reine, sport dans lequel France et Angleterre s'illustrent avec brio. De quoi mettre en avant "la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays et nos deux peuples".

Citant d'autres valeurs partagées par les deux pays, l'Elysée ajoute que cette visite sera l'occasion pour les chefs d'Etat "de poursuivre leur engagement commun en faveur de la préservation de la nature, sujet sur lequel ils ont étroitement coopéré ces dernières années".

Paris, Versailles, Bordeaux... Quel programme pour le visite de Charles III ?

La venue de Charles et Camilla devait être un geste fort, rappelant celui d'Elizabeth II. En 1948, la défunte reine consacrait sa première visite hors du Royaume-Uni à Paris. Pour l'occasion un programme sur mesure avait été préparé pour la visite du roi Charles III, mais l'agenda prévu entre le 20 et le 22 septembre sera-t-il le même que celui qui avait été annoncé pour mars ? Très sensiblement.

Initialement, le monarque devait être accueilli à Orly par Elisabeth Borne, avant de retrouver Emmanuel Macron à l'Arc de Triomphe pour une cérémonie de commémoration et un dépôt de gerbe. Une descente des Champs-Elysées jusqu'à l'Elysée devait ensuite avoir lieu, suivie d'une prise de parole du roi III face aux sénateurs et aux députés, au Sénat. Deux étapes culturelles étaient ensuite au programme : d'abord au 19M, une galerie dédiée aux métiers de la mode, puis au centre culturel CentQuatre pour rencontrer Anne Hidalgo, ainsi qu'au moins deux grands patrons : Sébastien Bazin du groupe Accor Hôtel et Alexandre Bompard de Carrefour. Un diner d'Etat à l'Elysée et un banquet organisé dans le luxueux château de Versailles d'Etat devaient avoir lieu. Si les rencontre culturelles et économiques pourraient être ajustées, le passage du roi à l'Elysée, sur l'avenue des Champs-Elysées et au château de Versailles devrait être maintenu.

Quant à la visite du couple royal dans la préfecture girondine, elle figure toujours au programme. Cette étape à Bordeaux devrait être centrée sur l'environnement après les dégâts causés par les incendies de forêt de l'été dernier. Le couple royal devait assister à l'ouverture du consulat britannique à Bordeaux et rencontrer des membres des communautés françaises et britanniques avant de visiter un vignoble biologique, des points du programme qui pourraient être modifiés.