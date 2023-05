Camilla Parker-Bowles : pourquoi est-elle couronnée ? Un parallèle avec Elizabeth II et Lady Di

CAMILLA. L'épouse du roi Charles III est également couronnée ce samedi 6 mai 2023. Camilla accède au titre de reine et pourrait être comparée dans ses fonctions et son apparence à Elizabeth II, voire à la première femme de Charles, Lay Diana.

Si Charles III est couronné et entame officiellement son règne ce samedi 6 mai, Camilla Parker-Bowles est elle aussi mise à l'honneur. L'épouse du souverain va être sacrée reine et devenir Queen Camilla. L'obtention de ce titre est signe du chemin parcouru par la septuagénaire depuis le triangle amoureux qui l'a placée, malgré elle, sur le devant de la scène. Celle qui a longtemps porté l'étiquette de la maîtresse de Charles III dans l'opinion publique a mis des années à s'intégrer progressivement au sein de la famille royale britannique. Et si son couronnement en tant que reine est le sacre ultime, Camilla sait qu'elle devra continuer à être discrète tout en œuvrant pour la Couronne pour prouver sa place dans la Firme.

Cette discrétion, la reine Camilla s'y plie ce samedi à l'abbaye de Westminster. Malgré le faste de la cérémonie - qui est bien plus sobre que le couronnement d'Elizabeth II en 1953, crise économique oblige - l'épouse du roi reste dans l'ombre de Charles III et a décidé de porter les toilettes et bijoux des précédentes reines pour leur rendre hommage, en particulier à la reine Elizabeth II. Reste que Camilla n'est pas à l'abri d'une comparaison avec Lady Diana...

Pourquoi la reine Camilla est-elle couronnée ?

Mariée au roi Charles III, Camilla devient logiquement reine à l'occasion du couronnement de son époux et est donc elle-même couronnée. La tradition et le protocole auxquels la famille royale est très attachée prévoient ce changement de rang pour toutes les épouses du monarque. Ce n'est pas donc une faveur exceptionnelle accordée à Camilla, mais la nouvelle peut étonner puisque le mari d'Elizabeth II n'a jamais été nommé roi durant les 70 ans de règne de sa femme. Là aussi, tout s'explique par le protocole, car comme le précise le site de la Royal Family : "Le mari d'une reine régnante, contrairement à une reine consort, n'est ni couronné ni oint lors de la cérémonie de couronnement".

Camilla a toutefois failli ne jamais être couronnée reine. En 2005, alors qu'elle se mariait avec le roi Charles III, la reine Elizabeth II avait conditionné l'union du couple au fait que jamais la seconde épouse de son fils ne devienne reine et qu'elle accède au plus au titre de "princesse consort" lors du couronnement de Charles III. Cet accord était valable jusqu'en février 2022, lorsque lors de son Jubilé de platine, la reine Elizabeth II avait accordé à Camilla l'accès au titre de reine consort.

Quelle différence entre reine consort et reine ?

Au décès d'Elizabeth II, Charles III est devenu roi et sa femme Camilla a reçu le titre du reine consort, mais après son couronnement, le 6 mai 2023, Camille utilisera le titre de "reine". Il était normal que l'épouse du roi respecte un délai avant de prétendre au plus haut titre royal, mais près de neuf mois après le décès de la reine Elizabeth II le titre lui revient. Si le consort disparaît de son titre honorifique, le rôle de Camilla lui ne change pas. Elle est élevée au même rang et bénéfice du même statut que le roi, mais reste privée de tous les pouvoirs dont dispose le souverain.

Quel rôle pour Camilla en tant de reine d'Angleterre ?

La Couronne d'Angleterre joue aujourd'hui un rôle surtout cérémoniel et n'intervient plus dans les affaires publiques, mais conserve quelques pouvoirs institutionnels : elle siège au Parlement, elle officialise la nomination du gouvernement et peut aussi ouvrir ou dissoudre le gouvernement. Le seul cas où Charles III peut jouer de sa prérogative royale est "en cas de crise constitutionnelle grave", mais ce scénario ne s'est jamais présenté sous le règne d'Elizabeth II. Camilla, en tant que reine consort, n'a aucun pouvoir. En revanche, elle est l'une des premières représentantes de la Couronne d'Angleterre. Un rôle qu'elle assurait déjà en tant que duchesse de Cornouailles, lorsque Charles III n'était que prince, avec de nombreux engagements de la domaine associatif. Elle est notamment marraine d'une dizaine d'associations.

Pourquoi Camilla porte-t-elle la tenue d'Elizabeth II à son couronnement ?

De nombreux détails du couronnement ont été dévoilés à quelques jours de la cérémonie et il n'y a plus (trop) de suspense sur la tenue portée par Camilla. Comme le veut la tradition, le roi Charles III et son épouse doivent porter deux tenues durant la cérémonie : une pour entrer dans l'abbaye de Westminster, la robe d'Etat, et une autre pour quitter les lieux une fois sacrés, la robe d'apparat ou de succession. Et pour rentrer dans l'abbaye a choisi de vêtir la robe confectionnée spécialement pour le couronnement d'Elizabeth II en 1953. Une sorte d'hommage rendu à la défunte reine plus qu'une tentative de comparaison qui serait mal venue de la part de l'épouse du roi. La décision s'explique aussi par la volonté de la Couronne de réduire les coûts de la cérémonie. La robe d'Etat de Camilla est donc une robe en velours cramoisi à peine modifiée et ajustée.

La reine Camilla a toutefois décidé de porter une création originale pour quitter l'abbaye de Westminster. Reste que cette robe, imaginée et brodée par la Royal School of Needlework - établissement parrainé par la reine - et fabriquée par la plus ancienne maison de tailleurs londonienne Ede et Ravenscroft, est truffée de symboles, dont certains en mémoire d'Elizabeth II. Les motifs brodés font écho à l'amour du couple royal pour la nature avec des insectes, mais aussi des fleurs parmi lesquelles la préférée de la reine : des brins de muguet. Du myrte, de la Maidenhair Fern et des bleuets sont aussi représentés sur la robe, respectivement signes d'espoir, de pureté et d'amour tendre.

Camilla comparée à Lady Diana lors de son couronnement ?

Les deux femmes ont toujours été comparées et Camilla a longtemps eu le mauvais rôle en tant que maîtresse du roi Charles III quand celui-ci était marié à Lady Diana. La relation extraconjugale entre les deux amants, qui se présentent aujourd'hui comme les véritables amours l'un de l'autre, est une des raisons de l'impopularité de Camilla auprès des Britanniques. Si la reine a réussi à s'intégrer et à se faire accepter des sujets de la Couronne ces dernières années, elle reste l'une des personnalités royales les moins appréciées. Seulement 38% des personnes disent avoir une opinion positive d'elle, selon le sondage YouGov du premier trimestre 2023.

En comparaison, Lady Diana conserve une place importante dans le cœur d'une grande partie de l'opinion publique britannique même 25 ans après sa mort. Un parallèle entre les deux femmes ne serait donc pas avantageux pour Camilla et pourtant, il risque d'y en avoir un lors du couronnement à cause de la tenue de Camilla sous ses robes officielles. D'après The Guardian la reine a fait appel au couturier Bruce Oldfield pour l'habiller ce samedi 6 mai. Or, l'homme était l'un des créateurs favoris de Lady Diana comme le rappelle Gala. Ce n'est toutefois pas la première fois que la seconde femme du roi travaille avec le styliste, elle a déjà fait appel à ses talents pour l'habiller lors de diverses cérémonies. "Camilla entretient une amitié très étroite avec Bruce depuis de nombreuses années, c'est donc un choix naturel et évident à bien des égards", a indiqué une source au fait du dossier dans le tabloïd britannique The Sun. Ni le couturier, ni la Couronne ne se sont exprimés sur le sujet, mais Bruce Oldfield aurait confié en 2014 avoir "donné à Diana son glamour et à Camilla sa confiance".

Quelle est la couronne de Camilla ?

La reine Camilla va bien être couronnée et ce n'est pas n'importe quelle couronne qui va lui être remise. Si beaucoup ont cru que l'épouse du roi Charles III choisirait d'adopter la couronne de la reine Elizabeth datant de 1937, c'est finalement le couvre-chef porté par la reine Mary en 1911 qui a eu ses faveurs. L'objet qui figure parmi les Joyaux de la Couronne a été sorti de son écrin en février pour subir quelques modifications, car si elle déjà servie la couronne peut être personnalisée. Camilla portera ainsi le bijou avec seulement quatre arches sur les huit initialement présentes selon Histoires royales.

La couronne de Camilla devrait toutefois être moins prestigieuse qu'en 1911, lorsque la reine Mary avait porté bijou, et pour cause un diamant devrait manquer à l'appel : le diamant Koh-i-Noor. Cette pierre précieuse est depuis des siècles l'objet d'un conflit entre la Couronne, l'Inde et le Pakistan : les deux pays d'Asie accusent l'ancien empire britannique d'avoir volé le diamant et exigent qu'il leur soit rendu. Pour éviter de relancer ce conflit vieux de plusieurs siècles, la couronne de Camilla pourrait donc être ornée d'une copie de la pierre plutôt que l'original croit savoir Au féminin.

Biographie

Camilla Shand est née le 17 juillet 1947 à Londres, au sein de la bourgeoisie anglaise. Son père est le major Bruce Shand, un officier de l'armée britannique reconverti dans le négoce du vin, tandis que sa mère, Rosalind Cubitt, est issue de la famille des barons Ashcombe. Camilla suit un parcours brillant dans les meilleurs établissements privés de Londres et de Suisse, et évolue dans les mêmes cercles que le prince Charles. Les deux amants se rencontrent pour la première fois à l'occasion d'un match de polo à Windsor en 1971. Ils entament alors une idylle avant que le prince ne s'engage dans la Royal Navy la même année.

Camilla tombe ensuite sous le charme et se marie ainsi avec le major Andrew Parker-Bowles, avec qui elle a deux enfants. C'est elle aussi qui pousse le prince Charles à épouser Lady Diana en 1981. Même si Camilla et Charles sont tous les deux mariés, ils reprennent leur liaison, qui éclate au grand jour et conduit au divorce du prince Charles et de Lady Diana en 1996. Peu de temps après, le couple officialise sa relation sans obtenir la bénédiction de la reine Elizabeth II. Camilla entame alors un long processus de séduction pour trouver sa place au sein de la famille royale, auprès des enfants de Charles et de Lady Di, William et Harry, mais aussi de la souveraine.

Après des années d'efforts, la duchesse de Cornouailles semble y être parvenu. Elle est désormais considérée comme un atout pour la couronne d'Angleterre. Dotée d'une empathie naturelle, elle est engagée dans de nombreuses actions caritatives. Ainsi, elle est marraine d'Emmaüs Royaume-Uni et de l'association Barnardo's, impliquée dans l'aide aux enfants en grande difficulté. Par ailleurs, elle est présidente de la Société nationale de lutte contre l'ostéoporose, une maladie qui touche le squelette humain. Camilla Parker-Bowles est particulièrement impliquée dans la lutte contre cette maladie puisqu'elle a emporté sa grand-mère et sa mère...

Camilla s'est donc totalement intégrée, au fil du temps, à la famille royale. C'est pourquoi, lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, le 6 février 2022, la souveraine a fait savoir qu'elle se prononçait en faveur du fait que la compagne de son fils, le prince Charles, devienne reine consort à sa mort. C'est désormais chose faite puisque son époux est devenu roi d'Angleterre.

Si le triangle amoureux le plus illustre de la couronne britannique reste incontestablement celui de Camilla, Charles et Diana, la nouvelle reine consort a également été au cœur d'un autre conflit amoureux. Ainsi, lorsque Camilla rencontre Andrew Parker-Bowles, officier de l'armée britannique, celui-ci entretient une relation avec la princesse Anne, fille d'Elizabeth II. Mais le mariage entre les deux amants de l'époque est impossible, l'officier étant catholique. Andrew Parker-Bowles décide alors de demander en mariage Camilla Shand. Ils se disent "oui" en 1973. De cette union, naissent deux enfants : Laura Lopes et Tony Parker-Bowles. Le mariage durera 22 ans. En 1995, les deux époux décident de divorcer.

Camilla Shand et le prince Charles se rencontrent pour la première fois au cours d'une partie de polo organisée à Windsor en 1971. Tout comme la reine Elizabeth II, elle est éprise d'équitation et s'éprend rapidement du fils de la souveraine. Les deux amants entretiennent alors une brève liaison avant que Charles ne s'engage dans la Royal Navy. Leurs chemins se séparent. Camilla épouse Andrew Parker-Bowles. Restée en contact avec le prince de Galles, elle l'encourage en 1981 à se marier avec Diana.

Tandis qu'ils sont chacun mariés, Camilla et Charles reprennent leur liaison. Il faudra attendre leurs divorces respectifs en 1995 (Andrew et Camilla Parker-Bowles) et 1996 (Charles et Diana) pour voir les deux amoureux s'afficher en public. Toutefois, la côte de popularité de Camilla est entachée, d'autant plus avec la mort de Diana en 1997. Le mariage civil de Charles et Camilla, en 2005, n'y change rien. Encore aujourd'hui, les Britanniques sont partagés à propos de la nouvelle Reine consort. Elle reste l'un des membres de la famille royale les moins aimés. Un sondage de YouGov en 2022 la créditait de 40% d'opinions favorables. En outre, moins de la moitié des Anglais souhaitaient qu'elle devienne reine consort. Mais selon le commentateur royal Richard Fitzwilliams, "les gens se rendent compte que Camilla est idéale pour Charles et qu'ils travaillent merveilleusement bien en équipe", a-t-il expliqué à l'AFP.

Lorsque l'on connaît l'histoire de la rivalité entre Diana et Camilla, difficile d'imaginer que c'est la nouvelle reine consort du Royaume d'Angleterre qui a insisté auprès de Charles pour qu'il épouse "Lady Di". Après le mariage du prince de Galles, en 1981, le couple princier voit régulièrement Camilla et Andrew Parker-Bowles, et partent en week-end à la campagne, tous les quatre. Difficile de dire si c'est durant cette période que Camilla et Charles sont redevenus amants. Selon le prince, ce serait en 1986, une fois qu'il aurait eu vent de l'histoire adultérine de sa femme. Diana niera et prétendra le contraire.

Dans son livre intitulé Un secret bien gardé, l'ancien garde du corps de la princesse Diana, Ken Wharfe, racontera une scène qui résume assez bien la rivalité amoureuse ayant existé à l'époque entre les trois protagonistes. En 1989, Diana se rend à l'anniversaire d'Annabel Elliott, la sœur de Camilla. Alors que le dîner se termine, elle constate que Charles, qui a eu la mauvaise surprise de voir sa femme se présenter à la soirée d'anniversaire, s'est isolé avec Camilla et un autre invité dans un salon. L'intrépide princesse décide de les confronter : "Ne me prenez pas pour une idiote, je sais ce qui se passe", leur aurait elle asséné. Camilla aurait alors répondu : "Mais tu as tout pour toi, tu peux avoir tous les hommes que tu veux !" Une réponse pas au goût de la princesse, cette dernière lançant : "Eh bien, c'est mon mari que je veux."

Isabelle Rivère, spécialiste hexagonale des royautés, a estimé, dans Elle, qu'il y a un vrai point qui différencie les deux femmes : "Diana et Camilla se ressemblent en beaucoup de points, mais il y en a un qui les distinguera à jamais. Diana, enfant, a souffert d'un manque d'amour, de reconnaissance, et elle a vu sa mère quitter le foyer lorsqu'elle n'avait que sept ans. C'est une de ces blessures affectives et narcissiques dont on ne se remet jamais. Camilla, elle, adorée par sa famille, a toujours eu une confiance inébranlable en elle-même."