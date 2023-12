Un remaniement ministériel en janvier ? La machine à spéculations est relancée

Emmanuel Macron peut-il continuer avec la même équipe gouvernementale ? Un remaniement apparaît comme une bonne option pour relancer son quinquennat.

Il l'a bien fait comprendre hier soir lors de sa longue interview sur France 5, Emmanuel Macron veut donc penser à l'avenir. Le chef de l'Etat souhaite que le pays "avance" et tourne la page de la loi Immigration, une fois celle-ci retouchée par le Conseil constitutionnel et une fois promulguée par ses soins. Il faut dire que l'année 2023 aura été très agitée pour le président de la République, l'exécutif ayant composé avec une dure réalité politique : celle afférente à l'inconfort d'une majorité relative à l'Assemblée. Le gouvernement a donc passé son temps à négocier avec la droite, à convaincre de potentiels alliés de circonstances sur la plupart des textes de loi ou à imposer des mesures via l'article 49.3.

Il en ressort une indéniable impression d'épuisement politique, que le gouvernement navigue dans un brouillard au gré des circonstances. Ce genre de climat peut rapidement prendre des allures de fin de règne. Emmanuel Macron, qui lit les éditos et les journaux, sait bien que les critiques désobligeantes fusent et que l'opposition s'indigne toutes les semaines. Surtout, le chef de l'Etat ne peut continuer son mandat comme s'il n'y avait aucun malaise dans sa majorité - atteinte par la tournure prise par la loi immigration. Manifestement, il ne peut pas non plus poursuivre avec ce gouvernement qui a semblé subir, composer en permanence ou bien multiplier, à l'inverse, les coups de force devant le Parlement. Comment réenthousiasmer son action politique ?

Le président n'a sans doute pas l'ambition - démesurée - d'enthousiasmer les Français, mais il veut certainement s'offrir un nouveau souffle, insuffler un nouveau cap, et cela passe par un changement d'équipe. Un remaniement ministériel serait même déjà dans les cartons, si l'on en croit Europe 1, qui est catégorique sur le sujet : "Un remaniement d'ampleur aura lieu autour du 15 janvier", annonce dans le média un proche du président. Le site de la radio privée assure même qu'il y aura "des changements de têtes à tous les niveaux : de Matignon, aux ministères, en passant par un certain nombre d'administrations centrales". Et "le président compte aussi remanier une partie du premier cercle de son cabinet à l'Élysée". De quoi envoyer un nouveau message et construire un nouveau narratif à quelques mois des élections européennes.

Selon un témoin de premier plan de la relation Borne-Macron qui se confiait dimanche dans les colonnes du JDD, le couple exécutif ne serait plus vraiment sur la même longueur d'ondes, et seul un "changement à Matignon, avec une sorte de new deal qui bouleverse la donne" pourrait préserver la fin du quinquennat. Mais qui pour remplacer Élisabeth Borne si l'actuelle Première ministre ?

Pour le Journal du dimanche, après les retraites et l'immigration, l'objectif du plein emploi pourrait être l'horizon politique envisagé par Emmanuel Macron pour rebondir. Et qui de mieux qu'un homme loyal et au profil très politique pour reprendre les rênes de Matignon ? Si le nom de Bruno Le Maire est évoqué par certains observateurs, dont se fait l'écho le JDD, pour l'heure, tout ne reste toutefois que supputations.