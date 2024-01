Le prochain Conseil des ministres annulé : le signe d'un remaniement imminent ?

Le Conseil des ministres, prévu demain mercredi, a été annulé selon Franceinfo, qui a reçu une confirmation de l'Elysée, mais pas d'explication...

Le Conseil des ministres de rentrée prévu pour ce mercredi 3 janvier a été annulé par l'Elysée a annoncé Franceinfo dans la soirée de dimanche. Cette annulation inattendue, confirmée par l'entourage du président Emmanuel Macron, soulève des interrogations et relance les spéculations, dans un contexte de rumeurs persistantes sur un prochain remaniement gouvernemental. Le prochain Conseil des ministres est désormais programmé pour le mercredi 10 janvier.

L'information n'a pas été accompagnée d'explications officielles, laissant planer un mystère autour des raisons de cette décision. Cette annulation intervient alors qu'Emmanuel Macron a adressé un hommage appuyé à la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne et à son équipe ministérielle lors de ses voeux, saluant leur travail, notamment pour l'adoption de réformes difficiles telles que celle des retraites et de la loi sur l'immigration. Un passage interprété comme le signe d'une page qui se tourne.

Un événement assez rare pour être remarqué

Sans mentionner explicitement un potentiel remaniement, le chef de l'Etat n'a pas manqué de soulever des questions, notamment en omettant de clarifier les détails du "rendez-vous avec la Nation" annoncé pour janvier. Cette absence de clarification lors de la traditionnelle allocution télévisée de la Saint-Sylvestre a été suivie par plusieurs déclarations en coulisses, annonçant un changement de gouvernement pour la mi-janvier.

L'annulation du Conseil des ministres, un événement rare, ne fait qu'ajouter à cette atmosphère de suspense et d'expectative. Le silence du président et de son entourage sur ce sujet est d'autant plus intrigant que le début de l'année 2024 pourrait marquer un tournant dans la politique française. Si un remaniement est en effet à l'horizon, il pourrait refléter une volonté d'insuffler un nouvel élan au gouvernement, réclamé par plusieurs cadres de la majorité, ou de répondre à des défis politiques internes ou internationaux non encore explicités.