Depuis la Guyane, Élisabeth Borne entretient le flou sur son avenir politique

La Première ministre Élisabeth Borne est présente en Guyane depuis deux jours. Destination depuis laquelle elle n'a pas souhaité en dire davantage sur son avenir, à quelques jours d'un conseil des ministres déterminant.

Élisabeth Borne loin du tumulte parisien. En effet, après avoir attentivement écouté l'allocution du président de la République Emmanuel Macron lors de la Saint-Sylvestre, la Première ministre n'a pas pu passer à côté des questions concernant son avenir lors de son passage en Guyane. "Vous savez, moi je dirige un gouvernement sous l'autorité du président de la République. C'est évidemment très important pour moi de me rendre partout sur le territoire" a-t-elle déclaré.

Interrogée au sujet des projets qu'elle souhaite porter en tant que Première ministre, la principale intéressée a répondu à côté au micro de France Info : "Je vous remercie de votre question mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir prochainement". Une manière de balayer sous le tapis les questions qui fâchent, et les prochains jours qui s'annoncent assez animés à son retour dans la capitale française. Car depuis deux jours et malgré la rumeur d'un remaniement d'ampleur et d'un avenir incertain pour elle, Élisabeth Borne est présente en Guyane pour évoquer les grandes problématiques de la région. Accueillie dans un village amérindien où des danseuses en tenue traditionnelle l'attendaient avant de la prendre par les épaules, la numéro 2 du gouvernement s'est laissée prendre au jeu malgré le climat tendu qui devrait entourer son retour en métropole.

Pour rappel, le palais de l'Élysée a décidé de reporter le conseil des ministres prévu ce mercredi 3 janvier au mercredi suivant. Dans son allocution du 31 décembre, Emmanuel Macron se disait satisfait des douze mois écoulés, et remerciait "tout particulièrement" la Première ministre pour le travail accompli depuis sa prise de fonctions.