Un nouveau Premier ministre de droite ? L'hypothèse explosive

Un remaniement d'ampleur est pressenti dans les prochaines semaines. La Première ministre Élisabeth Borne reste sur un siège éjectable et pourrait être remplacée par un membre de l'aile droite de la Macronie.

Un remaniement d'ampleur. Les rumeurs vont bon train depuis l'annonce du report du Conseil des ministres de ce mercredi 3 janvier, reprogrammé le 10 janvier prochain. Le voyage d'Élisabeth Borne en Guyane et la décision de justice concernant les accusations de favoritisme visant le ministre du travail Olivier Dussopt rendue le 17 janvier prochain ne permettent pas, pour l'instant, à Emmanuel Macron de trancher aussi vite que souhaité.

Pourtant, tout pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines, et le poste de Premier ministre occupé par Élisabeth Borne est particulièrement menacé. Alors, sur qui se portera le choix du chef de l'État ? La possibilité d'un numéro 2 du gouvernement étiqueté à droite est une option même si elle ne ravit pas tous les pans de la majorité. "S'il nous colle un Premier ministre de droite, je ne vois pas comment rester au sein de la majorité" lance une députée de l'aile gauche chez nos confrères de France Info.

Un Premier ministre de droite ? La majorité divisée

La fin d'année 2023 a été éprouvante, semée d'embuche pour le gouvernement et notamment marquée par l'adoption de la loi immigration non sans mal. Alors, cette nouvelle "année de détermination" comme l'a affirmé le président de la République lors de son allocution de la Saint-Sylvestre pourrait-elle faire émerger un nouvel homme fort à la tête du gouvernement ? Le nom du ministre des armées Sébastien Lecornu revient avec insistance ces derniers jours pour remplacer Élisabeth Borne à Matignon. Proche d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre des Outre-mer dans le gouvernement Castex pourrait être être le chef de file du "gros ménage" dans les rangs la majorité souhaité par un député Renaissance comme indiqué par France Info. Le nom du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu est également évoqué même si l'hypothèse n'est pas encore prise au sérieux en Macronie. Cet homme de droite, pilier du parti Horizons d'Edouard Philippe, serait séduit par l'idée. Autre hypothèse de droite : la nomination de Bruno Le Maire à Matignon. Le profil le plus politique, mais qui pourrait diviser les macronistes.

La majorité apparaît fracturée comme jamais notamment après l'épisode de la loi immigration. Certains d'entre eux avaient voté contre le texte, notamment le président de la commission des Lois et figure de l'aile gauche de la Macronie, Sacha Houlié à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, lui, hostile au durcissement du texte adopté par le Parlement avait tout simplement démissionné. Toujours est-il que les fenêtres de tir pour recomposer un gouvernement risquent de s'amenuiser pour le chef de l'État entre les élections européennes en juin prochain et l'arrivée imminente des Jeux olympiques quelques semaines plus tard. La rumeur d'un remaniement prend donc de l'épaisseur et l'hypothèse d'apercevoir un Premier ministre de droite en 2024 tout autant. Un cocktail qui s'annonce explosif.