Interrogés sur le remaniement, les ministres s'agacent

Les membres du gouvernement sont à la peine pour répondre aux rumeurs sur un prochain remaniement et affirment n'en rien savoir.

C'est la question politique de cette rentrée : Y aura-t-il un remaniement ministériel ? Fractures dans la majorité, recherche d'un nouvel élan, conseil des ministres reporté... Les arguments sont nombreux pour soutenir l'hypothèse d'un changement d'équipe au sommet de l'Etat. Mais alors qu'Emmanuel Macron garde le mystère, ses ministres sont sommés de répondre aux interrogations des journalistes dès qu'ils visitent un plateau. Si bien qu'il leur faut rivaliser d'agilité pour éviter de trop en dire.

"Je ne vais pas nier ce qu'il y a dans l'air, puisque vous en parlez, mais je ne sais pas si c'est une réalité ou non", déclare Olivier Véran sur BFMTV. "J'ai déjà connu des périodes pendant lesquelles on parle de remaniement", se rappelle cependant le porte-parole du gouvernement. "On pouvait avoir un peu de tension et de relâchement. Ce n'est pas du tout ce que je perçois chez mes collègues."

"Ceux qui savent ne parlent pas..."

"C'est le président de la République qui prend ces décisions, je ne parle jamais à sa place", se contente de réagir Sabrina Agresti-Roubache sur Franceinfo. La secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville assure voir de "la fébrilité" sur le sujet "chez les journalistes" mais "pas dans le gouvernement".

Et le ministre délégué à l'Industrie de dégainer une maxime : "Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas", affirme-t-il sur France Inter. "Il y en a beaucoup qui parlent, qui, je pense, ne savent pas grand chose. Et puis il y en a sans doute un ou deux qui savent. Le président de la République, vous le savez, c'est sa prérogative de nommer un ou une Première ministre et, avec elle ou avec lui, de nommer un gouvernement. Et lui, évidemment, il ne parle pas."