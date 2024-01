Remaniement : Attal officiellement Premier ministre, deux discours très attendus

Gabriel Attal est nommé Premier ministre et succède Elisabeth Borne à Matignon. La passation de pouvoir est attendue avec deux discours qui seront scrutés : les aurevoirs de Borne et l'entrée du politique de 34 ans qui doit désormais composer son gouvernement.

En direct

13:27 - "Chronique d’un désastre annoncé" : Cyrielle Chatelain réagit à la nomination d'Attal Pour la présidente des députés écologistes, la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre est un "changement de casting, mais pas de politique" pour le gouvernement. "Chronique d’un désastre annoncé", commente encore amèrement Cyrielle Chatelain sur X.

13:23 - Une passation de pouvoir prévue pour 14H30 à Matignon Elisabeth Borne passera le flambeau de cheffe du gouvernement à Gabriel Attal ce mardi après-midi aux alentours de 14h30, selon les informations de BFMTV. L'ex Première ministre et son successeur devraient tous deux prononcer un discours dans la cour de l'hôtel de Matignon.

13:21 - Gabriel Attal en déplacement dans le Pas-de-Calais aujourd'hui ou demain Aussitôt nommé, aussitôt sur le terrain ? Gabriel Attal fera un premier déplacement en tant que Premier ministre entre aujourd'hui et demain selon les informations de BFMTV. Le chef du gouvernement va se rendre dans le Pas-de-Calais, département sinistré où devait se rendre ce mardi Elisabeth Borne. Gabriel Attal ira donc pour les mêmes raisons que celles qui justifiaient le déplacement de sa prédécesseur, à savoir évoquer "les solutions" après de nouvelles inondations.

13:19 - Macron risque "d’emporter dans sa chute" Gabriel Attal, estime Jordan Bardella "En nommant Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron veut se raccrocher à sa popularité sondagière pour atténuer la douleur d’une interminable fin de règne. Il risque plutôt d’emporter dans sa chute l’éphémère ministre de l’Éducation nationale", a écrit le président du Rassemblement national sur X.

13:11 - Pour Manuel Bompard, "la macronie se replie sur elle-même" avec la nomination de Gabriel Attal Comme ses collègues de La France insoumise, Manuel Bompard a réagi à la nomination du nouveau Premier ministre en appelant à un vote de confiance à l'Assemblée. "Déjà minoritaire, la macronie se replie sur elle-même", a estimé le coordinateur de LFI. Pour ce dernier, avec Gabriel Attal, Emmanuel Macron promeut le "responsable du fiasco « parcoursup », camoufleur de l’affaire Benalla et ministre de l’austérité budgétaire."

13:04 - Un petit-déjeuner entre Macron et Attal ce matin Gabriel Attal s'est entretenu avec Emmanuel Macron ce mardi matin, pour un petit-déjeuner qui a duré deux heures selon les informations de BFMTV. Durant cette réunion, le chef de l'Etat aurait évoqué les sujets chauds du moments et ceux à venir face à son nouveau chef de gouvernement. Les deux hommes auraient également échangé sur les grandes lignes de la politique à mener ces prochains mois alors que d'importants défis attendent l'exécutif, à commencer par les élections européennes et l'organisation des Jeux olympiques.

12:59 - François Ruffin redoute une action "au profit des puissants" "Une vingtaine de 49.3, une réforme des retraites à marche forcée contre les citoyens, contre les syndicats, contre l’Assemblée : Elisabeth Borne a bien rempli sa fonction. À Gabriel Attal de poursuivre l’œuvre Macroniste, toujours au profit des puissants, contre la vie des gens. Mais rappelons nous : tous les supplices, mêmes les plus longs, ont toujours une fin" a réagi le député de la France Insoumise dans un tweet.

12:56 - Premier ministre à 34 ans, un record sous la Vème République Alors qu'il était déjà le benjamin du gouvernement; Gabriel Attal arrive à Matignon à seulement 34 ans. Il devient ainsi le plus jeune Premier ministre de la Vème République et fait tombe le record que détenait Laurent Fabius entré à Matignon à 37 ans en 1984 sous François Mitterrand.

12:50 - Eric Ciotti demande à Gabriel Attal de mettre un terme au "en même temps" Le patron des Républicains a félicité Gabriel Attal après sa nomination à Matignon mais il souhaite assister à un changement de politique avec ce nouveau gouvernement qui, selon lui, doit marquer "la fin du en même temps". "La France a un besoin urgent d’action : elle a besoin d’une autre méthode. La communication permanente doit laisser place à une politique de clarté et de fermeté" a-t-il ajouté sur X.

12:47 - Pour le RN, Attal est nommé à Matignon "grâce à Bardella" "Nommé Premier-ministre parce que, et grâce à, Jordan Bardella. Le gouvernement Attal est le dernier chapitre, l’épilogue d’un double quinquennat qui restera comme une perte de temps cruciale pour la France et les Français. L’après-Macron a commencé", vient de poster sur X la porte-parole du Rassemblement national Laure Lavalette.

12:44 - Le message de Macron à son nouveau Premier ministre Alors que la nomination de Gabriel Attal a été faite par communiqué, Emmanuel Macron a officialisé l'événement sur X en adressant un message à son Premier ministre.

12:40 - Renaissance se réjouit de la nomination de Gabriel Attal Joie chez Renaissance. Sylvain Maillard, le président du groupe du parti présidentiel à l'Assemblée national se réjouit de la nomination de Gabriel Attal à Matignon. "Je suis sûr que tu sauras porter fidèlement notre projet et incarner les valeurs qui sont les nôtres", a-t-il écrit sur X. Et l'élu d'ajouter : "Les députés Renaissance seront des alliés loyaux et exigeants pour répondre aux défis de notre pays et continuer à réformer, pour les Français".

12:37 - Attal signe la fin des nominations de haut-fonctionnaires à Matignon Après Edouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne, Gabriel Attal est le premier locataire de Matignon de l'air Macron à ne pas avoir une carrière de haut-fonctionnaire derrière lui. Il tranche ainsi avec le profil très technique qu'avait ses précédents chefs du gouvernement et est le signe que le chef de l'Etat a opté pour un profil plus politique. Le trentenaire a effectivement gravi les échelons au fil des élections en devant conseiller municipal et député avant d'intégrer le gouvernement à différents postes et en passant de secrétaire d'Etat à ministre et désormais Premier ministre.

12:33 - Jean-Luc Mélenchon cible le jeune âge du Premier ministe Jean-Luc Mélenchon a réagi à la nomination de Gabriel Attal ce mardi, sur le réseau social X : "Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur aux peuples dont les princes sont des enfants", a écrit le leader de la France Insoumise, après l'officialisation de Gabriel Attal comme Premier ministre.