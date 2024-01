Claire Chazal ministre de la Culture ? Pourquoi c'est sur la table

Le nom de la journaliste Claire Chazal est évoqué pour remplacer l'actuelle ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, sur la sellette depuis l'épisode de la loi immigration.

Après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, c'est désormais la question de la recomposition du gouvernement qui se pose avec acuité. D'après les informations du service politique de France Info, le nouveau locataire de Matignon recevra dès aujourd'hui certains ministres actuels et de potentiels entrants avec l'objectif de définir les contours d'un futur gouvernement d'ici ce jeudi ou vendredi. Certains sont déjà sur la sellette et pourraient faire leurs valises avant la fin de la semaine.

Une grosse surprise pourrait bien venir se glisser dans le nouvel organigramme, après celle de Gabriel Attal qui ne partait pas favori face aux très appréciés Lecornu et Denormandie en macronie. D'après les informations du Figaro, Emmanuel Macron songerait à des choix plus "people" pour diversifier sa nouvelle équipe et apporter au gouvernement des visages identifiés et des personnalités populaires. C'est pourquoi le nom de Claire Chazal, journaliste bien connue du grand public notamment pour la présentation des journaux télévisés sur TF1 pendant de nombreuses années, revient avec insistance pour prendre le ministère de la Culture. Âgée de 67 ans, elle présente aujourd'hui Passage de arts depuis 2019, une émission diffusée tous les dimanche soirs sur France 2.

Actuellement dirigé par Rima Abdul-Malak, le ministère de la Culture pourrait donc changer de mains. Effectivement, l'actuelle ministre de la Culture fait partie des "frondeurs" de l'aile gauche, cinq ministres qui sont aujourd'hui sur la sellette pour s'être opposés à la loi immigration : Clément Beaune (Transports), Patrice Vergriete (Logement), Sylvie Retailleau(Enseignement supérieur), Roland Lescure (Industrie) et donc, Rima Abdul-Malak (Culture).

Cette dernière pourrait être remerciée dans les prochains jours pour servir d'exemple et laisser place à une nouvelle venue en politique, Claire Chazal. Mais tout est encore de l'ordre des suppositions. Rappelons que Claire Chazal a déjà été approchée par le passé pour un précédent remaniement, sans que la piste la conduisant au gouvernement ne se concrétise.