Macron et Dati en Seine-Saint-Denis : un déplacement pour faire oublier les divergences

Le président et la ministre de la Culture se sont rendus ensemble aux Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil ce jeudi. Ils y ont défendu l'accès à la culture pour tous.

Premier déplacement public conjoint pour Emmanuel Macron et Rachida Dati depuis la retentissante nomination de cette dernière au gouvernement. Le président et la ministre de la Culture se sont rendus jeudi 18 janvier en Seine-Saint-Denis, pour y visiter les Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil. Une visite placée sous le mot d'ordre de l'accès à la culture pour tous, pour mettre fin au "ce n'est pas fait pour moi", selon l'expression du chef de l'Etat. L'occasion aussi d'apaiser les émotions autour de la nomination de Rachida Dati, de son départ de LR et de sa candidature à la mairie de Paris.

"D'abord, elle n'a pas besoin de qui que ce soit pour l'assoir et ensuite, je ne lui demande pas de rester assise mais d'œuvrer, de travailler", a ironisé Emmanuel Macron, interrogé sur le sens de ce déplacement aux côtés de sa ministre. "On va continuer de se battre pour que la culture soit accessible partout", a-t-il déclaré à son arrivée à la résidence d'artistes de Seine-Saint-Denis.

"Mettre fin à cette France du 'ce n'est pas fait pour moi'"

Le président de la République a fait de l'accès à la culture une des grandes thématiques de la rentrée : lors de sa conférence de presse du 16 janvier, il a chargé Rachida Dati de "mettre fin à cette France du "ce n'est pas fait pour moi"". Dès le lendemain, la ministre réaffirmait cet objectif devant les députés : "Dans notre pays, trop de jeunes se disent encore : 'Le théâtre, les musées, la lecture, ce n'est pas pour moi'", déplorait-elle, objectant que "la lecture, la culture, c'est ce qui permet à chacun de se construire, de devenir un citoyen éclairé."

Pour le chef de l'Etat et sa ministre, ce déplacement conjoint en Seine-Saint-Denis était donc la parfaite opportunité d'afficher la convergence de leurs projets sur la culture. Et d'oublier, au moins le temps de la visite, toutes leurs divergences passées sur d'autres sujets.