Macron et Dati en Seine-Saint-Denis : un déplacement très politique

Le président se rend avec sa nouvelle ministre de la Culture aux Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil ce jeudi. L'occasion d'apporter son soutien à cette nouvelle transfuge de la droite.

Entre Rachida Dati et Emmanuel Macron, ça n'a pas toujours été la folle entente aux yeux du grand public. La maire du 7e arrondissement de Paris n'a pas mâché ses mots à l'égard du président par le passé. Mais tout cela, c'était avant qu'elle intègre son gouvernement. A présent que Macron l'a nommée à la Culture, il s'agit de montrer un front uni. Le président et sa ministre se rendent donc ensemble en Seine-Saint-Denis jeudi 18 janvier.

Pour ce premier déplacement public ensemble, Emmanuel Macron et Rachida Dati son attendus aux Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil. Ces ateliers "accueillent en résidence des artistes de toutes les disciplines et soutiennent la création d'œuvres pensées en lien avec les territoires" afin de "faire émerger des voix artistiques nouvelles, diverses, et à accompagner des artistes aux langages singuliers et contemporains", précise leur site.

"Mettre fin à cette France du 'c'est pas fait pour moi'"

"Lors de ce déplacement, le chef de l'État échangera avec des jeunes des communes de Clichy et Montfermeil sur l'émancipation par la culture" et "réaffirmera sa volonté de continuer à œuvrer pour donner un meilleur accès à la culture et d'en faire un levier d'égalité des chances, dans les quartiers populaires, en zones rurale et urbaine", a indiqué l'Elysée.

Une mission pour laquelle le chef de l'Etat a déjà dit toute sa confiance en sa nouvelle ministre : lors de sa conférence de presse du 16 janvier, il a chargé Rachida Dati de "mettre fin à cette France du "c'est pas fait pour moi"". Dès le lendemain, la ministre réaffirmait cet objectif devant les députés : "Dans notre pays, trop de jeunes se disent encore : 'Le théâtre, les musées, la lecture, ce n'est pas pour moi'", déplorait-elle, objectant que "la lecture, la culture, c'est ce qui permet à chacun de se construire, de devenir un citoyen éclairé."

Emmanuel Macron et Rachida Dati auront donc l'occasion ce jeudi d'afficher la convergence de leurs idées sur la culture. Et d'oublier, au moins le temps de la visite, toutes leurs divergences passées sur d'autres sujets.