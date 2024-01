Loi immigration : des milliers de manifestants sur l'ensemble du territoire dimanche 21 janvier

Sur l'ensemble du territoire, quatre jours avant une décision très attendue du Conseil constitutionnel, des milliers de personnes ont manifesté contre la promulgation de la loi immigration qui consacre, selon les protestataires, la victoire idéologique "de l'extrême droite".

Ils étaient des milliers ce dimanche 21 janvier a manifesté contre la promulgation de la loi immigration dans plus de 150 communes en France. Malgré le froid hivernal, les rédactions locales de France Bleue ont compté environ 3 000 manifestant à Bordeaux, 2 000 à Marseille et des centaines à Bayonne, Limoge ou encore Niort. Franceinfo, de son côté, fait l'état d'environ 2 000 personnes à Lille et à Caen. Jusqu'à 4 000 Français seraient descendus dans la rue à Toulouse, selon les organisateurs.

Qualifié de "contraire à nos principes constitutionnels" par l'ancien défenseur des droits de l'homme, Jacques Toubon, sur Franceinfo, le texte a suscité l'émoi de 200 personnalités, qui avaient appelé à la mobilisation dans une tribune. Appel auquel se sont ralliés 300 élus de gauche. "On a voulu rassembler très large pour montrer que l'indignation dépassait les cercles militants (...) Cette loi c'est une rupture avec les principes français depuis 1789 pour le droit du sol et depuis 1945 pour l'universalité de la protection sociale", a déclaré la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Jeudi 25 janvier, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur le texte controversé adopté par le Parlement il y a un mois.

La gauche et la droite suspendues à la décision du Conseil constitutionnel

Les défenseurs de la loi immigration comme ses détracteurs sont suspendus à la décision du Conseil constitutionnel qui tombera le 25 janvier. À droite, on tremble que des articles clés du texte soient retoqués car jugés anticonstitutionnels. À gauche, on espère au contraire un maximum de censure. En attendant, personne ne reste les bras croisés. Selon Le Parisien, le parti Les Républicains a fait parvenir jeudi 18 janvier aux Sages un mémoire de 36 pages se proposant de démontrer que le texte va "aussi loin qu'il soit possible d'aller dans le cadre constitutionnel existant". La gauche n'est pas en reste. Une délégation de députés de la Nupes a été auditionnée par le Conseil constitutionnel mardi 16 janvier pour livrer son point de vue sur la loi immigration. La bataille se poursuivra dans la rue ce dimanche.