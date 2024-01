Élections européennes : qui est ce jeune qui va faire campagne pour le PCF ?

Méconnu du grand public, l'Amiénois de 28 ans Léon Deffontaines a été désigné tête de liste du Parti communiste français pour les élections européennes de 2024.

À 28 ans, Léon Deffontaines est la tête de liste du Parti communiste français (PCF) pour les prochaines élections européennes. Né à Amiens (Somme), fils d'un fleuriste et d'une psychologue, il adhère en 2013 au Mouvement jeunes communistes de France. En 2014, il est candidat en 17e position aux élections municipales à Amiens sur la liste Lutte ouvrière. Après des études en droit et sciences politiques, ainsi qu'en sciences de l'éducation, sa carrière politique décolle en 2019 lorsqu'il est élu secrétaire général du Mouvement des jeunes communistes de France. Lors de l'élection présidentielle de 2022, il est nommé porte-parole de Fabien Roussel, le candidat communiste. Le 1er juillet 2023, Léon Deffontaines est désigné chef de file des communistes pour les élections européennes de 2024.

Le poulain de Fabien Roussel

D'un tempérament plutôt discret, Léon Deffontaines est présenté comme un "bébé Roussel". Et il compte bien "coller aux basques" du leader communiste jusqu'au scrutin, sans pour autant rester dans l'ombre. Qualifié de "bosseur, méthodique et énergique", l'Amiénois s'apprête désormais à tenter de remplir les salles des réunions publiques. Encore peu connu du grand public, il aura pour objectif d'obtenir à minima 5 % des votes aux élections européennes, seuil requis pour avoir des élus au Parlement. Il dit vouloir "profiter de la notoriété de Fabien Roussel", un soutien qui ne devrait pas être de trop face aux quatre listes séparées présentées par la Nupes.

"Pouvoir d'achat, paix, environnement"

"On a la volonté de donner un souffle nouveau" indiquait de son côté Ian Brossart, porte-parole du PCF en septembre dernier. Une manière pour la direction du parti de rafraîchir l'image d'une famille politique plutôt vieillissante. Un souffle nouveau donc, pour porter une ligne claire : défendre le progrès social et les services publics, promouvoir l'emploi, la formation, l'écologie, le féminisme et lutter contre toutes les formes de discriminations.

"Pouvoir d'achat, paix, environnement" indique le jeune communiste, bien décidé à se faire une place en politique. "Je veux parler à la gauche du travail, à une partie de la population à qui la gauche ne s'adressait plus" explique-t-il. Pas de doute, Léon Deffontaines marche bien sur les traces de son mentor, Fabien Roussel qui connaît bien son poulain : "comme moi, il a eu une enfance bercée par le social" dit-il, en référence à la lutte des salariés de l'entreprise Goodyear qui a imprégné le jeune Léon Deffontaines et l'histoire de sa ville natale, Amiens.

Faire barrage au Rassemblement national

Un de ses principaux objectifs reste de faire campagne contre le Rassemblement national et faire barrage à Jordan Bardella, tête de liste RN aux élections européennes. "L'extrême droite est une priorité. Je veux montrer toutes leurs contradictions et déconstruire ce mythe du RN qui parle aux classes populaires" indiquait-il l'an passé.

Une chose est sûre, il aura fort à faire face au président du RN qui progresse semaine après semaine dans les sondages d'opinion auprès des sympathisants du Rassemblement national, mais pas que. À l'approche du scrutin, selon le dernier sondage Ifop, la liste du Rassemblement National conduite par Jordan Bardella arrive en tête des intentions de vote (28% à 30%), avec plus de 10 points d'avance sur la majorité présidentielle. Léon Deffontaines, lui, est crédité de 3 % à 5 % des suffrages.