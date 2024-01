Ces jeunes loups de la politique sont (presque) certains d'être eurodéputés

Plusieurs formations politiques font le choix d'aligner de très jeunes candidats pour les élections européennes, quand ils ne sont pas tête de liste.

Le dernier scrutin européen de 2019 avait déjà marqué la montée de plusieurs jeunes figures politiques. Le Rassemblement national confiait sa tête de liste à Jordan Bardella, alors âgé de 23 ans, tandis que La France insoumise désignait Manon Aubry, 29 ans. Du côté des LR, c'était François-Xavier Bellamy, 33 ans, qui était nommé pour mener la liste. Cinq ans plus tard, la tendance s'affirme encore un peu plus et de nouvelles personnalités émergent.

Au parti communiste, c'est Léon Deffontaines qui sera la tête de liste du scrutin du 9 juin prochain. Le jeune homme de 28 ans a été secrétaire général des Jeunes communistes de 2019 à 2023. Pour lui, l'arrivée de la jeunesse aux postes d'élus est une excellente nouvelle : "L'Europe à laquelle nous aspirons se construit sur le temps long. C'est pour cette raison qu'il faut des jeunes pour porter cette vision", confie-t-il au Figaro.

Le plus jeune candidat a 20 ans

Le futur benjamin du Parlement européen pourrait bien se trouver dans le camp des écologistes français. Amine Kessaci, 20 ans, figure au dixième rang de la liste de Marie Toussaint, une place qui le rend éligible. Autre probable candidat aux européennes, le patron des Jeunes avec Macron Ambroise Méjean, âgé de 28 ans. Ajoutons, pour LR, le chef des Jeunes Républicains Guilhem Carayon, 24 ans.

Du côté de Reconquête, Stanislas Rigault, 24 ans, figurera probablement en bonne position sur la liste menée par Marion Maréchal, elle-même âgée de 34 ans. Sans oublier Jordan Bardella, qui reprend à 28 ans la tête de la liste du Rassemblement national, donnée grande favorite dans ces élections.