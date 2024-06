Résultat de LR et Bellamy aux européennes : encore un échec pour la droite ?

A nouveau candidat des Républicains pour les élections européennes, François-Xavier Bellamy espère être élu au Parlement européen avec d'autres députés de droite. Son score sera-t-il suffisant ?

Dernières mises à jour

19:21 - Pour François-Xavier Bellamy, Emmanuel Macron "ment aux Français" La tête de liste LR a dénoncé vendredi le discours alarmiste du président de la République sur la montée du Rassemblement national : "Emmanuel Macron, je crois, à travers cette intervention hier, ne comptait pas particulièrement faire baisser le Rassemblement national, au contraire. Il veut le présenter comme son unique opposant", affirme François-Xavier Bellamy. Or "au Parlement européen, le Rassemblement national fait partie d'un petit groupe, minoritaire, qui va composer, dans le meilleur des cas pour lui, 10% des parlementaires. Quand Emmanuel Macron dit que l'Europe peut mourir parce que le Rassemblement national et ses alliés pourraient bloquer le travail européen, il ment aux Français, il les prend pour des idiots."

Pour l'eurodéputé de droite, "le vrai clivage européen, il oppose la droite et la gauche. Et ce qui fait que l'Europe est fragile aujourd'hui, ce sont les politiques menées par la gauche au cours des dernières années avec le soutien d'Emmanuel Macron et des élus macronistes."

19:03 - Quel avenir pour François-Xavier Bellamy et les LR après le scrutin ? Les questionnements fusent à l'approche du scrutin sur l'avenir des LR. Cela dépendra du score obtenu ce 9 juin. Les LR feront-ils mieux qu'en 2019 ? Guilhem Carayon, président des Jeunes LR assure auprès du Figaro que "si on fait le même score qu’en 2019, alors que les macronistes sont autour de 15-16, on revient dans le match". Les craintes se tournent davantage vers 2027 et l'élection présidentielle : "En 2027, le ticket d’accès au second tour va être très bas, Marine Le Pen sera largement en tête et la gauche, fracturée… Si on est entre 9 % et 10 % en juin, tout est possible".

18:40 - Une alliance avec Renaissance après le scrutin ? En pleine campagne, LR a fait l'objet de rumeurs et spéculations concernant une possible alliance avec Renaissance après les élections européennes. François-Xavier Bellamy a alors décidé de se défendre en niant totalement : "cette crise politique ne se résoudra pas par une coalition entre la droite et Emmanuel Macron, jamais !", a-t-il déclaré sur BFM. Il a réaffirmé sa position auprès du Figaro : "Ces rumeurs ne se fondent sur rien et n’ont pour but que de nous déstabiliser dans ces derniers jours de campagne".

18:19 - La Défense, l'immigration et l'agriculture comme nerfs de guerre François-Xavier Bellamy fait de la défense l'une de ses priorités. Il assure vouloir incarner une position médiane concernant l'Ukraine avec certes un soutien massif, mais sans envisager une entrée dans l'UE du pays. Par ailleurs, il souhaite augmenter le budget de défense des Etats membres et tripler le financement du Fonds européen de défense. Autre thème qui prime chez les LR : l'immigration. Le parti souhaite une meilleure maitrise des frontières de l'UE en passant notamment par l'augmentation des moyens alloués à Frontex mais aussi par une hausse du nombre d'expulsions de migrants illégaux, ainsi que par une réforme pour restreindre les possibilités de regroupement familial. François-Xavier Bellamy fait partie des candidats qui insistent le plus sur l'Agriculture. En plus d'une augmentation du budget de la politique agricole commune, il défend une politique d'aide alimentaire, passant par l'adaptation des taux de TVA pour favoriser l'agriculture locale et les circuits courts.

18:04 - François-Xavier Bellamy joue ses dernières cartes C'est au Cannet, dans les Alpes-Maritimes, mercredi 5 juin, que la tête de liste LR a tenu son dernier rendez-vous de campagne. "Cette campagne n’aura pas été facile", a admis la tête de liste LR. Il a ensuite attaqué le Rassemblement national : "Cela fait dix ans que les Français ont accordé le plus grand nombre de députés européens au RN. Ils n’en ont rien fait. Ils n’ont pas voulu mener un seul combat". Il s'est également projeté après le 9 juin : "Dès lundi, nous irons nous battre au Parlement européen pour demander ces changements dont la France a tellement besoin".