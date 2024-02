Que devient l'aile gauche du gouvernement après ce remaniement ?

La seconde partie du remaniement a-t-elle rétabli l'équilibre entre gauche et droite au gouvernement ? On fait les comptes.

Le début du remaniement avait acté un sérieux virage à droite de l'exécutif, avec l'entrée au gouvernement de personnalités comme Rachida Dati et Catherine Vautrin, deux anciennes ministres de Nicolas Sarkozy. Pour ceux qui espéraient un rééquilibrage avec l'annonce de l'équipe complète jeudi 8 février, la douche est froide. Loin de rééquilibrer les tendances, cette seconde partie de remaniement confirme le départ de plusieurs ministres issus de la gauche, dont Clément Beaune, Olivier Véran ou encore Olivier Dussopt.

Gros déséquilibre chez les ministres délégués

Résultat : si l'on fait les comptes, la balance penche désormais sérieusement à droite. Certes, Emmanuel Macron est parvenu à conserver un semblant d'équilibre chez les 14 ministres de plein exercice : six sont issus de la droite, un du MoDem, cinq de la gauche (dont Gabriel Attal) et deux n'ont pas eu d'engagement politique étiqueté avant leur arrivée au gouvernement.

En revanche, chez les ministres délégués, la gauche devient marginale. Sur 16 nominations, neuf personnalités sont passées par des partis de droite ou du centre. On retrouve seulement trois anciens socialistes : Patrice Vergriete aux Transports, Fadila Khattabi aux Personnes âgées et handicapées et Roland Lescure à l'Industrie et à l'Energie.

Une secrétaire d'Etat venue de la gauche

Du côté des cinq secrétaires d'Etat, la tendance est moins marquée : Patricia Mirallès, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, est la seule figure issue de la gauche. Outre la MoDem Marina Ferrari, chargée du Numérique, les trois autres postes sont occupés par des personnes ayant entamé leur carrière politique avec Emmanuel Macron.

Si l'on résume, la nouvelle équipe compte 17 membres venus des rangs de la droite ou du centre, neuf membres venus de la gauche et autant de membres sans étiquette préalable. La couleur est annoncée.