Elections européennes : vers une déroute des Macronistes ?

Le dernier sondage Elabe place le Rassemblement national loin devant la liste de la majorité pour le prochain scrutin européen. L'ombre d'une déculottée plane sur la Macronie.

La Macronie dans le rétroviseur. La liste de Renaissance, du MoDem et d'Horizons, qui ne dispose toujours pas de tête de liste même si les noms de Clément Beaune, Julien Denormandie ou Valérie Hayer reviennent avec insistance, a du plomb dans l'aile. En effet, les chiffres du dernier sondage réalisé par Elabe pour La Tribune Dimanche en vue du scrutin européen du 9 juin prochain placent la majorité présidentielle en grande difficulté derrière le Rassemblement national.

La liste du RN menée par Jordan Bardella creuse l'écart

La liste Renaissance est créditée de 16,5 % des intentions de vote. La liste du Rassemblement national, elle, menée par son président Jordan Bardella bénéficie de 27,5 % des suffrages. Soit un retard de 11 points pour la Macronie. Un mois en arrière, la liste de la majorité recueillait 18 % des sondages. Le changement de Premier ministre et la nomination de Gabriel Attal ne semble pas avoir eu d'effet positif sur les prochaines élections européennes pour le camp du président Emmanuel Macron.

Renaissance perd notamment du terrain chez les retraités. 23 % d'entre eux envisageaient de voter pour la liste de la majorité en janvier 2024 et 19 % pour le RN. Un mois plus tard, la tendance s'est inversée. Les plus de 65 ans plébisitent la Macronie pour 25 % d'entre eux, alors que 26 % des sondés glisseront un bulletin Rassemblement dans l'urne en juin prochain. Des chiffres alarmants pour la majorité à moins de 4 mois des élections européennes.

La menace d'une déroute pour la majorité

Dans le détail, cette étude Elabe place donc la liste RN en tête des intentions de vote (27,5 %), arrive en deuxième place la liste de la majorité (16,5 %), puis sur la troisième marche du podium, la liste EELV menée par Marie Toussaint (9,5 %). La liste socialiste menée par Raphaël Glucksmann est créditée de 9 % d'intentions de vote, tout comme pour Manon Aubry pour LFI (9 %). La liste des Républicains menée, elle, par François-Xavier Bellamy est légèrement en retrait (8 %).

Au total, les quatre forces de gauche constituent un bloc de 30 % d'intentions de vote. Attention, comme le révèle le président de l'institut Elabe, Bernard Sananes dans les colonnes de La Tribune, "parmi les sondés, seuls 47 % se disent intéressés par cette perpective". Les prochaines élections européennes n'apparaissent donc pas encore comme une échéance clé et en l'absence d'une figure charismatique au sein de la majorité, le président de la République lui-même pourrait bien se retrouver comme le plus affaibli en Macronie.