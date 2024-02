Manon Aubry : quel programme et quels résultats dans les sondages pour les Européennes ?

Manon Aubry a été désignée comme la tête de liste de La France Insoumise aux élections européennes de 2024 avec la détermination de repenser l'Union Européenne.

A l'âge de 34 ans, Manon Aubry s'est hissée comme l'une des figures emblématiques du parti de Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, au cours des dernières années. Née à Fréjus en 1989, Manon Aubry est diplômée de Sciences Po Paris en science politique et en affaires et relations internationales. A l'époque, l'eurodéputée insoumise fréquente l'établissement en même temps que Gabriel Attal, mais défend déjà des idées différentes du macroniste comme elle l'a confié dans un entretien à 20 Minutes.

C'est au sein de diverses ONG que Manon Aubry fait ses armes : elle a travaillé pour Médecins du Monde au Libéria en 2012 et pour le Centre Carter en République démocratique du Congo de 2013 à 2014, avant de rejoindre l'ONG Oxfam France à Paris avec qui elle a travaillé jusqu'en 2019. Cette même année, elle s'engage auprès de LFI, candidate aux élections européennes et s'installe au Parlement européen. Cinq ans plus tard, elle espère conserver son siège en se représentant aux prochaines élections européennes le 9 juin 2024.

Volonté de rassembler la gauche

Au moment d'annoncer officiellement sa candidature aux Européennes le 28 janvier 2024 lors d'un entretien avec 20 Minutes, Manon Aubry a appelé au rassemblement aux partis de gauche. "Je lance un appel à tous les orphelins de la Nupes, tous ceux pour qui sa création a représenté un espoir. Je veux leur dire : rejoignez-nous, venez nous aider !" a-t-elle déclaré dans la presse. Depuis la dissolution de la Nupes fin novembre 2023, après une succession de crises en interne et les réactions après à l'attaque du Hamas sur Israël, la députée LFI n'a pas cessé de croire à la possibilité de rassembler de nouveau les partis politiques de gauche.

L'appel de Manon Aubry de proposer une liste commune aux Européennes n'a cependant pas été entendu par les communistes, les socialistes et les écologistes qui ont chacun présenté leur tête de liste. Bien que chaque parti de gauche se présente aux prochaines élections individuellement, Manon Aubry a expliqué à 20 Minutes : "Il y aura une liste de l'union populaire le 9 juin qui défendra le programme, l'esprit, la stratégie de la Nupes et c'est celle que soutiendra toute la France insoumise. Parce que c'est le chemin le plus court pour construire une alternative au duo Bardella - Attal. Et parce qu'il y a urgence face à l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir partout en Europe." Dans son programme, Manon Aubry défend en premier lieu une "rupture claire avec l'Europe libérale". Selon elle, l'Union Européenne "reste droguée au libre-échange, l'austérité et la marchandisation de tout". Elle a aussi annoncé au média que la liste pour les élections devrait être dévoilée "début mars" et "dans son intégralité".

La gauche au coude à coude dans les sondages

Aux élections européennes de 2019, Manon Aubry avait récolté 6,8 % des votes. Selon le site Toute l'Europe.eu qui offre les résultats cumulés de plus de vingt sondages réalisés pour différents médias entre mais 2023 et février 2024, LFI obtient pour l'heure 7% des intentions de vote. Le graphique réalisé par le site montre que les intentions de vote de La France Insoumise ont diminué depuis mai 2023 où elles s'élevaient à 10%. C'est en décembre 2024 que les intentions ont chuté en pic pour atteindre les 7%. Le graphique révèle que le RN arrive en tête suivi ensuite de Renaissance. LFI est au coude à coude avec deux autres partis de gauche pour la troisième place, à savoir le Parti socialiste qui cumule entre 9% et 10% depuis mais 2023 et Europe Ecologie Les Verts qui obtient 8% des intentions de vote depuis décembre.