Dati vole au secours de Wauquiez, critiqué sur sa politique culturelle

Alors que la politique culture de Laurent Wauquiez en Auvergne Rhône-Alpes est critiquée, le Républicain a pu compter sur le soutien de la ministre Rachida Dati pourtant mal vue au sein du parti.

La région Auvergne Rhône-Alpes et son président, Laurent Wauquiez, sont pointés du doigt pour leur politique culturelle. L'objet des critiques n'est autre que la baisse drastique des subventions allouées aux organisations culturelles, dont certaines ont vu leurs aides baisser d'un quart, de moitié, voire tout simple disparaître. Mais le président de la Région qui ambitionne de représenter la droite à la présidentielle 2027 a pu compter sur un soutien de taille pour prendre sa défense : celui de Rachida Dati, la ministre de la Culture.

Laurent Wauquiez est "fortement investi dans la culture" en tant que président de Région "très responsable" a assuré la ministre et élue parisienne au début du mois de février depuis le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Un discours qui a pu crisper les organisateurs de l'événement eux-mêmes concernés par la baisse des subventions. Mais dans l'entourage de l'élu LR on se défend de vouloir couper dans les grandes villes telles que Lyon, Grenoble ou Clermont-Ferrand pour financer les projets culturels et l'accès à la culture en milieu rural. "Si l'on a baissé l'argent distribué à certains lieux culturels lyonnais, c'est pour aider des petites structures ailleurs sur le territoire, parce que Lyon représente à elle seule plus de 40% de notre budget culture. Donc il fallait rééquilibrer", a expliqué l'entourage de Laurent Wauquiez au Parisien. Une politique qui fait écho au projet de Rachida Dati qui veut développer l'offre culturelle en milieu rural.

Un déplacement commun de Dati et Wauquiez sur la culture

L'intervention de la ministre de la Culture au festival clermontois a été très appréciée de Laurent Wauquiez qui a sincèrement remercié son ancienne collègue des Républicains. Plusieurs SMS ont été échangés entre les deux figures de la droite, dont certains pour proposer un déplacement commun autour de la culture. L'invitation du Lyonnais a été acceptée par Rachida Dati, ne reste plus qu'à arrêter une date.

Cette collaboration risque de ne pas passer inaperçue et surtout de ne pas plaire au président des Républicains, Eric Ciotti. L'homme milite pour que Laurent Wauquiez, son poulain, s'impose comme le candidat unique de la droite en 2027, mais juge Rachida Dati responsable d'une "trahison" depuis sa nomination au gouvernement. Il l'a d'ailleurs exclue du parti. Une décision qui n'empêche pas au président de la région Auvergne Rhône-Alpes de soigner ses relations amicales avec l'élue de Paris. Le Républicain n'a même jamais caché vouloir compter sur Rachida Dati lors de son éventuelle future campagne et confie à ses proches, selon les indiscrétions du Parisien : "On aura besoin de Rachida à l'avenir".