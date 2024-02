45% des jeunes électeurs séduits par l'extrême droite pour les Européennes

Alors que le Rassemblement national est toujours en tête dans les sondages pour les élections européennes, le bloc d'extrême droite pourrait obtenir jusqu'à 45% des voix lors du scrutin selon une dernière étude.

Les sondages se suivent et se ressemblent à l'approche des élections européennes. Toutes les études publiées jusqu'à présent ont prédit une victoire de l'extrême droite qui est créditée de 25 à 32% des intentions de vote avec une avance confortable compris entre 8 et 12 points sur le camp présidentiel, selon les sondages. Une tendance à nouveau confirmée mi-février par une étude réalisée par Opinionway pour Les Echos et Radio Classique. Si ces chiffres ne nous apprennent rien sur la place de favori qu'occupe le parti lepéniste, ils précisent les profils des électeurs prêts à soutenir le Rassemblement national.

Le parti politique de Marine Le Pen arrive à séduire au sein de toutes les tranches d'âge, mais c'est parmi les électeurs de 18 à 24 ans qu'il fait sa meilleure récolte d'après l'étude d'Opinionway. C'est chez les jeunes électeurs que le RN réunit le plus d'intentions de vote, soit 35%. A l'inverse, ce sont les électeurs les plus âgés qui sont les moins nombreux à soutenir le parti à la flamme, même si 22% disent voter pour l'extrême droite, toujours selon le sondage. D'après les chiffres, plus les électeurs avancent dans l'âge et moins ils sont nombreux à être prêts à glisser un bulletin du Rassemblement national dans l'urne pour les Européennes.

45% de jeunes à voter pour l'extrême droite et 45% pour la gauche ?

Les jeunes électeurs de la tranche 18-24 ans sont effectivement les plus nombreux à dire vouloir voter pour le parti de Marine Le Pen qui apparaît comme la préférence au sein de ce segment de votants. En comparaison, aucun autre parti n'atteint les 20% d'intentions de vote. Si on ajoute les intentions de vote des 10% des jeunes électeurs qui soutiennent le parti Reconquête d'Eric Zemmour, le bloc de l'extrême droite parvient à réunir à lui seul 45% des suffrages potentiels.

Après l'extrême droite, et surtout après le RN, ce sont les forces de gauche qui se disputent la deuxième place : La France insoumise et le Parti socialiste obtiennent tous les deux 15% des intentions de vote et Europe-Ecologie-Les Verts les talonne avec 14%. Mais les trois forces appartenant à la Nupes, elles pourraient, si elles s'alliaient, capitaliser sur leur résultat respectif et prétendre à plus de 40% des intentions de vote, voire à 45% et égaliser le bloc d'extrême droite. La jeunesse semble donc divisée en deux camps, mais la désunion des partis de gauche face à la montée de l'extrême droite donne l'avantage au parti lepéniste.

Il y a bien un camp qui n'est pas dans la course auprès des jeunes électeurs : celui d'Emmanuel Macron. Ils ne sont que 6% des votants âgés de 18 à 24 ans à vouloir soutenir la liste de la majorité présidentielle réunissant les partis Renaissance, MoDem et Horizons. Les électeurs les plus jeunes sont ainsi ceux qui votent le moins pour le parti du chef de l'Etat qui recueille entre 15% et 22% des intentions de vote auprès de toutes les autres tranches d'âge. Les jeunes sont peut-être ceux qui souhaitent le plus sanctionner le camp présidentiel pour ses actions au gouvernement ? D'après le sondage, ils sont 42% des électeurs sondés à se ranger du côté du vote sanction contre le gouvernement.