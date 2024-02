Violences sexuelles : Dati souhaite une "remise en question profonde" du cinéma français

Tandis que la cérémonie des César a lieu ce vendredi 23 février, la ministre de la Culture salue et encourage la libération de la parole dans le cinéma français, relancée notamment grâce au témoignage de l'actrice Judith Godrèche.

La cérémonie des César, qui se déroulera ce vendredi 23 février, sera assurément marquée par la récente libération de la parole au sein du cinéma français. "Aujourd'hui, c'est tout un système qui prend conscience de son aveuglement collectif, un aveuglement qui a duré des années", a dénoncé la ministre de la Culture, Rachida Dati, dans les colonnes du magazine Le Film français, ce vendredi 23 février. Saluant le témoignage et le courage de l'actrice Judith Godrèche, devenue le fer de lance du #MeToo français, la maire LR du 7e arrondissement de Paris espère que "c'est une remise en question profonde qui s'ouvre pour le cinéma français", rapporte franceinfo.

L'actrice a porté plainte contre les réalisateurs Jacques Doillon et Benoît Jacquot pour violences sexuelles et physiques pendant son adolescence. Âgée de 15 ans, elle entretenait une relation avec ce dernier alors qu'il approchait, lui, des 40 ans. "[Elle] a dit des choses tellement simples. Elle a dit : 'J'étais une enfant. Vous avez tout vu et personne n'a rien dit, personne ne m'a tendu la main'", rappelle Rachida Dati. "Ce n'est pas une réalité que je découvre aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que je suis devenue magistrate. Il faut que ces crimes, quand ils ne sont pas prescrits, ce qui est malheureusement souvent le cas, soient punis."

Les personnes accusées du violence écartées des César

À l'approche de la cérémonie, la prise de parole de Judith Godrèche a fait réagir. L'actrice Nora Hamzawi s'est opposée à la sortie du dernier film de Jacques Doillon, CE2, dans lequel elle tient l'un des rôles principaux. Isild Le Besco, actrice et réalisatrice, a déclaré cette semaine qu'elle pensait probablement porter plainte, comme Judith Godrèche, contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon. L'an dernier, via un communiqué, l'Académie des César avait annoncé sa décision d'écarter de la cérémonie toutes les personnes mises en cause pour des faits de violence. Une décision renforcée cette année.