Jean Lassalle : quel résultat aux européennes 2024 ?

L'ex-candidat aux élections présidentielles 2017 et 2022 ne sera pas élu au Parlement européen. La liste de l'Alliance rurale n'a pas glané les 5 % de suffrages nécessaires pour bénéficier d'un siège à Strasbourg.

Tête de la liste de l'Alliance rurale pour ces élections européennes 2024, liste du président de la Fédération nationale des chasseur, Willi Schraen, Jean Lassalle n'a pas récolté les 5 % de suffrages nécessaires pour envoyer des députés au Parlement européen. Durant toute la campagne, les sondages donnaient la liste de l'Alliance rurale entre 1 % et 1,5 % des intentions de vote. Ce mouvement qui entend mettre en avant la "défense de la ruralité" n'aura pas réussi son pari même s'il a finalement obtenu 2,35% des voix.

Quand Jean Lassalle annonçait sa candidature autour d'un banquet

Il y a quelques semaines encore, Jean Lassalle se lançait dans un "paquito" endiablé au stand de la Vendée, au beau milieu du Salon de l'agriculture. Le mardi 5 mars, l'ex-candidat aux élections présidentielles 2017 et 2022 a annoncé sa candidature aux élections européennes, qui se tiendront en juin prochain. Une déclaration survenue alors que Jean Lassalle passait un agréable moment dans la ferme du Gaec Ker Saout Rü, située à La Chapelle-Fleurigné, non loin de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Comme le relaient nos confrères de La Chronique républicaine, le Béarnais de 68 ans, figure du terroir français, s'est exprimé face à un petit comité réuni autour d'une table sur laquelle se trouvaient crêpes, confitures maison, pâtés, rillettes, bouteille de lait frais et cidre de "Papi".

Dans cette ambiance bon enfant, alors qu'anecdotes et plaisanteries fusaient, Jean Lassalle n'a pas manqué l'occasion de pousser la chansonnette. Puis, après avoir félicité les agriculteurs et leurs épouses pour leurs beaux enfants, l'ancien député a fait sa grande annonce face à la douzaine de convives réunis autour du savoureux goûter, "entre deux crêpes au sucre", précise La Chronique républicaine.