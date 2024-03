Interview de Macron au 20h : du nouveau sur l'Ukraine... et un tacle à Le Pen ?

Attendu au tournant au sujet de l'aide française à l'Ukraine, Emmanuel Macron doit clarifier ses positions lors d'une interview dans les journaux télévisés de 20 Heures de TF1 et France 2. Va-t-il faire d'autres annonces ?

Emmanuel Macron renoue avec l'exercice de l'interview télévisée. Le président de la République a décidé de s'adresser aux Français lors des journaux de 20 Heures de TF1 et France 2, ce jeudi 14 mars, en direct depuis le palais de l'Elysée. Pas de mystère sur le principal sujet de l'entretien : la guerre en Ukraine et le soutien de la France à Kiev. L'idée du chef de l'Etat semble d'exposer aux Français les nouveaux enjeux du conflit russo-ukrainien et de l'implication de la France dans ce dernier et de saisir l'occasion de revenir sur ses propos controversés sur l'éventuel envoi de troupes en Ukraine.

La question du soutien français à l'Ukraine est au cœur des discussions politiques depuis quelques semaines, ravivée par les déclarations faites par Emmanuel Macron le 26 février et n'excluant aucune mesure pour aider Kiev face à la Russie. Après avoir consulté les chefs de l'opposition vivement opposés à l'idée, à l'instar de Jordan Bardella et Marine Le Pen pour le Rassemblement nationale, Emmanuel Macron a laissé le Parlement s'exprimer sur le soutien à l'Ukraine. L'Assemblée nationale comme le Sénat ont majoritairement voté en faveur de l'accord de sécurité conclu avec Volodymyr Zelensky, mais sans consensus au sujet de l'envoi de troupes.

Après ces rendez-vous et décisions politiques, "il est légitime et naturel qu'Emmanuel Macron puisse s'adresser aux Français (...) pour dire, les yeux dans les yeux, quel est l'état de la situation et comment organiser les choses dans les semaines à venir" a déclaré un proche de l'Elysée à l'AFP.

Macron chargé de préciser et rassurer sur le soutien à l'Ukraine

Depuis sa déclaration très controversée, Emmanuel Macron n'a eu de cesse de préciser son propos sur l'envoi de troupes en Ukraine. Pour lui "rien n'est exclu", mais la question n'est pas encore tranchée et aucun envoi n'est encore prévu. Le chef de l'Etat a pu compter sur son ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui s'est évertué à désamorcer la situation et a assuré que si l'envoi de troupes se précisait, il ne serait pas question de mobiliser des soldats sur le front mais plutôt des formateurs et spécialistes pour conseiller les stratégies ukrainiennes. Le président ukrainien lui-même a déclaré aux Français sur BFMTV le 11 mars : "Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine".

Malgré ces précisions, la logique "d'ambiguïté stratégique" utilisée par Emmanuel Macron, qui consiste à dissuader l'ennemi en restant flou sur la force d'une éventuelle riposte, a surtout déstabilisé les Français. Le président de la République réussira-t-il à rassurer l'opinion ?

Avant l'envoi de troupes qui n'est encore qu'une idée mentionnée par Emmanuel Macron, l'accord de sécurité prévoit plusieurs mesures qui devraient être détaillées par le chef de l'Etat lors de l'entretien comme le renforcement de la coopération militaire, notamment pour l'artillerie et la défense aérienne. Le président devrait également expliciter les axes principaux et justifier la somme allouée pour l'aide à l'Ukraine qui a été actée à hauteur de trois milliards d'euros. Il pourrait enfin revenir sur l'engagement global de la France en Ukraine sur les prochaines années, l'accord ayant été conclu pour une durée de dix ans.

L'entrée en campagne de Macron à trois mois des Européennes

A trois mois des élections européennes, l'interview d'Emmanuel Macron va aussi signer l'entrée en campagne du chef de l'Etat. D'autant qu'il s'exprimera à l'issue du premier débat organisé, sur Public Sénat à partir 17 heures, entre les têtes de liste en course pour les élections. Seul le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella, manquera à l'appel et sera remplacé par Thierry Mariani.

Emmanuel Macron et sa majorité ayant décider d'imposer le sujet de la guerre en Ukraine comme un des axes principaux de la campagne électorale, le chef de l'Etat pourrait vouloir rebondir sur certains propos tenus pendant le débat. L'objectif est notamment de pointer les positions du RN, accusé d'être trop flou voire pro-russe, pour tenter d'inverser la tendance dans les sondages qui donnent l'avantage à l'extrême droite.