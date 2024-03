Les éloges d'Emmanuel Macron à Bernard Arnault lors d'une soirée au piano à l'Elysée

Le patron du géant français du luxe LVHM a reçu la grand'croix de la Légion d'honneur à l'Elysée, ce mercredi, en présence de plusieurs ministres et de stars américaines.

Sacrée soirée à l'Elysée. Ce mercredi 13 mars 2024, le palais de l'Elysée fut le théâtre de la remise de la grand'croix de la Légion d'honneur à Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH et homme le plus riche du monde, par le président de la République, Emmanuel Macron. Il s'agit de la plus haute dignité de la Légion d'honneur.

Bernard Arnault décoré par Emmanuel Macron

Sur des airs de Chopin interprétés par le pianiste chinois hors normes Lang Lang, le chef de l'Etat loué les capacités de Bernard Arnault à "voir et bâtir loin", "dompter les soubresauts du court terme" pour "vendre une forme d'éternel français" d'après les informations de Politico. Avant de recevoir cette distinction, Bernard Arnault qui est également propriétaire des quotidiens Le Parisien, Les Échos et actionnaire minoritaire de Lagardère avait été promu grand officier en 2011. Et il n'était pas le seul milliardaire présent dans la Salle des fêtes du Palais ce mercredi soir.

Beyoncé et Nicolas Sarkozy invités

En effet, le patron de Tesla Elon Musk était de la partie. Il a même pu échanger en tête à tête avec Emmanuel Macron. Une conversation orientée "attractivité et investissements", avant de rejoindre Londres dans la soirée. Les milliardaires Rodolphe Saadé et Vincent Bolloré ainsi que les ministres Gérald Darmanin (Intérieur), Bruno Le Maire (Economie) et Rachida Dati (Culture) était aussi conviés, au même titre que Thierry Breton, Commissaire européen au Marché intérieur, ou Anne Hidalgo, maire de Paris.

Certaines stars et artistes de renom ont également pu profiter des "gougères truffées" glisse Politico. La reine de la pop Beyoncé, son époux le rappeur Jay-Z et le sculpteur et plasticien Jeff Koons étaient aussi présents à Paris. Rania al-Yassin, reine de Jordanie ainsi que l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy ont également été aperçus.