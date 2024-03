Ce sondage secret qui donne la majorité au RN à l'Assemblée nationale

Réalisé en décembre 2023, ce sondage commandé par Les Républicains créditait le RN d'un score inédit en cas d'élections législatives anticipées.

En décembre dernier, en pleine loi immigration, Les Républicains avaient commandé un sondage afin de "prendre le pouls du pays", confirme aujourd'hui à L'Obs l'entourage du patron des LR, Éric Ciotti. L'objectif était d'avoir une idée des intentions de votes des Français en cas d'élections législatives anticipées, et avec, de se rendre compte des bénéfices/risques que prendrait le parti en approuvant l'une des motions de censure déposée par l'opposition.

Alors que le sondage avait initialement pour vocation de rester "secret", le voilà aujourd'hui propulsé sur le devant de la scène, en pleine campagne pour les élections européennes qui se tiendront en juin prochain. Et les résultats sont inédits sous la Ve République ! En effet, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles législatives, le Rassemblement national pourrait sorti grand vainqueur de cette affaire, avec 243 à 305 députés élus, avance BFMTV qui confirme les informations de l'hebdomadaire. Les troupes de Jordan Bardella pourraient ainsi comptez sur une moyenne de 278 sièges au palais Bourbon, soit pas loin de la majorité fixée à 289. Des chiffres qui ont de quoi réjouir le parti d'extrême droite. Mais selon la chaîne d'information en continu, Marine Le Pen aurait appelé en interne à la plus grande prudence à ce sujet.

Toujours selon l'enquête réalisée entre le 8 et le 13 décembre dernier, si les intentions des Français seraient favorables au Rassemblement national, cela se ferait au détriment, bien entendu, d'autres partis. En première ligne, le camp présidentiel qui passerait de 246 députés élus en 2022 à une moyenne de 135 (117 à 165). Derrière, la Nupes prendrait également un sacré revers, obtenant en moyenne 68 sièges, contre 150 lors des précédentes élections législatives. Quant aux Républicains, ils parviendraient à sauver les meubles en remportant entre 44 à 60 députés, soit une moyenne de 53 sièges, contre les 62 en 2022.