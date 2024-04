Européennes 2024 : voici les partis français les plus "anti-écologie", selon des ONG

Les ONG membres du Réseau Action Climat ont analysé et classé les partis politiques français en fonction de leurs votes sur les sujets concernant le climat, en prévision des élections européennes qui se dérouleront le 9 juin.

Le Réseau Action Climat, qui englobe plusieurs ONG, a analysé les votes des partis politiques français concernant les législations écologiques européennes sur le Pacte Vert. Les positions des 81 eurodéputés français ont ainsi été listées puis classées en trois catégories : les partis "moteurs", les "girouettes", et les partis "bloqueurs".

Selon ce classement, les partis moteurs sont le Parti socialiste, Place publique, le Parti écologiste et la France Insoumise. Les "girouettes" sont les partis de la majorité présidentielle, Renaissance et Modem Horizon. Ils ont "parfois voté dans la bonne direction, parfois dans une direction inverse", détaille Anne Bringault, directrice des programmes du Réseau Action Climat, lors d'une conférence de presse à Paris co-organisée avec la Ligue protectrice des oiseaux (LPO), Reclaim Finance, France Nature Environnement (FNE) et le CLER-Réseau pour la transition énergétique. Enfin, les partis bloqueurs sont les Républicains, Reconquête et le Rassemblement national.

Des "reculs" si l'extrême droite l'emporte en juin

Les ONG ont par ailleurs estimé que la législation européenne était "l'une des plus ambitieuses au monde". Elles ont salué des progrès, malgré des revendications qui tendent à se polariser. "On a vu certaines réglementations ou certaines directives sur le climat et l'environnement votées à quelques voix près (...) le rapport de force au sein du futur parlement est vraiment clé", estime Anne Bringault. Selon elle, si l'extrême droite l'emporte lors des élections européennes de juin, les ambitions de l'UE en matière de climat pourraient reculer. "Si l'extrême droite par exemple obtient beaucoup de candidats, de députés, au Parlement européen, alors la protection du climat et l'environnement sera vraiment remise en jeu, il y aura des reculs ", défend-elle.